Las hamburguesas de Obama no temen el hachazo de Garzón y planean seis aperturas

A Five Guys se le conoce como 'las hamburguesas de Barack Obama' desde que se viralizó la foto del expresidente de Estados Unidos remangado y disfrutando de una hamburguesa en uno de sus restaurantes cercanos a la Casa Blanca. Un tirón mediático para una cadena familiar que se expande por el mundo sin hacer publicidad y siendo selectivo con las localizaciones de sus restaurantes. En España, aterrizaron en octubre de 2016 con su establecimiento de la Gran Vía de Madrid y, en menos de cuatro año, ya cuentan con 17 establecimientos en este mercado.

"La idea es seguir con el ritmo de seis aperturas al año, pero no nos marcamos objetivos concretos de expansión", explica a este medio Daniel Agromayor, director general de Five Guys para España y Portugal. Para esta cadena sus localizaciones son su mejor reclamo para que los clientes pasen y decidan probar 'la hamburguesa de Obama'. "Tenemos intensos debates internos sobre la elección de aperturas para lograr que se nos vea. Pero, sin duda, queremos abrir el mayor número de restaurantes posibles e, incluso, considero que nos quedamos cortos con las cuatro aperturas de 2019", añade.

Nuevos restaurantes y nuevas ciudades. La última conquista ha sido Bilbao, tras Sevilla, Granada, Valencia, Barcelona y Madrid. "Nos piden que llevemos restaurantes a lugares como Málaga, Baleares o Canarias. Nos quedan multitud de ciudades que conquistar, pero somos prudentes porque necesitamos buenas localizaciones, nuestras tiendas son en propiedad y necesitan una inversión importante", afirma el ejecutivo de la cadena en España.

Five Guys ha logrado duplicar sus ingresos en los primeros dos años completos en España, según los datos del Registro Mercantil a los que ha tenido acceso este medio con la herramienta Insight View. En 2017, la facturación se elevó hasta los siete millones de euros y, en 2018, cerró con 18 millones euros en ventas. No obstante, ambos ejercicios cerró con números rojos con unas pérdidas acumuladas de 13 millones de euros. "Las cifras de 2019 se están auditando y presentaremos unos mejores resultados que refuercen nuestros primeros pasos en España", matiza Agromayor.

Sin miedo a Garzón

El ambicioso plan de la cadena americana en España no se frena por las intenciones del nuevo Gobierno que pretende revisar la fiscalidad del sector alimentario, con la lupa puesta en los productos 'ultraprocesados'. Un 'hachazo' que liderará el Ministerio de Consumo, con Alberto Garzón al frente. "No sabemos que criterios se van a aplicar, pero seguramente ninguno de esos aspectos nos afecten. La inmensa mayoría de nuestros productos son frescos y no tienen nada de procesados", afirma el director general de Five Guys España.

Daniel Agromayor reclama unos criterios claros para estas regulaciones, que establezcan qué se regula y por qué se ha decidido crear un escenario diferente para esos productos. "A todos nos parece bien la educación y las políticas que fomenten la vida saludable", valora. "Miramos con atención todas las informaciones que salen al respecto de esta normativa en la que se está trabajando y estamos en contacto con las asociaciones de hostelería para conocer cómo se está defendiendo al sector y qué luz hay sobre la legislación", añade.

Otro punto que está agitando el sector es la fuerte apuesta de las cadenas de supermercados por la comida para llevar. Lidl ha sido el último en unirse a este oferta que ya ofrecen con éxito firmas como Mercadona, DIA o Carrefour. "Nosotros creemos que hay mercado para todos. En lugares como Reino Unido, donde nosotros llevamos más tiempo que en España, las grandes superficies lo llevan realizando años y los consumidores han seguido acudiendo a los restaurantes de la misma forma", matiza Daniel Agromayor.

El último asunto que agita a estos negocios es el servicio a domicilio. Five Guys trabaja en España con Deliveroo para este servicio y no piensa añadir más plataformas a su negocio. "Somos monógamos en esto y no pensamos ni abrirnos a otras plataformas ni tener equipo propio de reparto", explica el ejecutivo. Aunque, como él reconoce, la empresa tiene muchos pasos que dar en España y su objetivo es conseguir a más "obamas" en este mercado.