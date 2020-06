El Gobierno denunciará a casi una veintena de aerolíneas por confundir a los clientes con los 'bonos'

El Ministerio de Consumo denunciará a al menos 17 aerolíneas por no informar adecuadamente a los clientes del derecho a la devolución del dinero siete días después de solicitar esta opción en los vuelos que se han cancelado durante la crisis del coronavirus. La directora general de Consumo, Bibiana Medialdea, ha informado este lunes de que "hay sobrados indicios de que este derecho no se puede ejercer" y "no se ha tenido una acción positiva" por parte de las compañías.

Hace unas semanas, el departamento que dirige Alberto Garzón ya remitió una comunicación a las compañías aéreas para recordarles sus obligaciones e informó de que había detectado una serie de "incumplimientos" en la información que éstas deben dar al consumidor para garantizar su derecho al reembolso. Sin embargo, el Gobierno asegura que "no se ha obtenido respuesta a la solicitud" y ahora "habrá que dar el siguiente paso y recurrir a los tribunales".

Consumo preparará "una acción de cesación" para denunciar "prácticas comerciales desleales por omitir información muy relevante para los consumidores" que han visto cancelados "cientos de miles de viajes", aunque se ofrezcan otras alternativas como los 'bonos' (vouchers en inglés) para gastar más adelante. Esta opción, más interesante para las aerolíneas en un momento especialmente crítico por el 'parón' de su actividad y la necesidad de esa liquidez para sobrevivir.

A mediados de mayo la Comisión Europea envió una carta a España para avisar de que ven "problemas" en el modo en que la legislación nacional protege los derechos de los pasajeros a quienes se ha cancelado un vuelo durante la crisis del coronavirus, por lo que estudiarán iniciar un expediente sancionador si el Gobierno no toma medidas.

El Ministerio de Consumo pretende que las aerolíneas cumplan con la normativa europea, pero además pedirá que aquellas personas que ya hubieran aceptado el bono "porque no se les ha informado debidamente y pensaban que era su única opción" puedan renovar su derecho al reembolso y los contratos realizados se consideren "nulos".

La normativa lo exige

Según la normativa europea que regula los derechos de los pasajeros, cuando una aerolínea cancela un vuelo tiene la obligación de ofrecer al cliente tres opciones: el reembolso del coste íntegro del billete en siete días, un vuelo alternativo lo antes posible o un vuelo alternativo en otra fecha. Pero "siempre debe ser el pasajero el que escoja qué opción prefiere", explican fuentes de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

En caso de que no se le ofrezca el reembolso, el pasajero debe reclamar su derecho ante la compañía aérea, y ésta tiene un plazo de un mes para contestar, indican las mismas fuentes. Si no obtuviera respuesta o no estuviera de acuerdo con la misma, puede presentar una reclamación ante AESA en cualquier momento.

En este sentido, como única solución a la falta de liquidez por parte de las aerolíneas, Bruselas anima a las compañías a hacer "más atractivos" los bonos a través de diferentes medidas, como que los gobiernos pongan en marcha esquemas de avales públicos que garantice su desembolso en casos de insolvencia. "Los consumidores europeos tienen derecho a un reembolso en efectivo y punto", recordó hace semanas la vicepresidenta comunitaria responsable de Competencia, Margrethe Vestager,