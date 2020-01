Estalla la guerra del 'Big Three' por el 'Build to Rent', el nuevo filón del ladrillo español

Así como en el mundo de la auditoría existe el famoso 'Big Four' (PwC, Deloitte, KPMG y EY), la nueva tendencia del ladrillo, el 'Build To Rent' (vivienda nueva pensada para alquilar), tiene por de pronto un 'Big Three' de consultoras inmobiliarias como principales contendientes del negocio de la intermediación entre vendedores e inversores en suelos.

CBRE (el mayor gestor inmobiliario del mundo), Colliers (que desembarcó en España en 2017) y Savills Aguirre Newman (surgida de la fusión entre la británica Savills y la española Aguirre Newman en 2018) han apretado la 'competición' a la que también empiezan a sumarse otras grandes consultoras como Knight Frank y JLL por canalizar la inversión en un mercado que ya ha despertado el interés de inversores como los fondos estadounidenses Ares, Hines y MG y el alemán Patrizia, la aseguradora Axa, las gestoras Azora (actual segundo mayor casero de España por detrás de Blackstone) y Locare. Incluso el quinto hombre más rico del mundo, Carlos Slim, a través de su incipiente brazo residencial español, se ha interesado, junto a promotoras como Aedas, Aurea Homes, Stoneweg, Amenabar, Metrovacesa, Urbas, entre otras.

1.000 millones y 4.000 nuevos pisos en 2019

La vivienda pensada para el alquiler es el gran filón del inmobiliario residencial en un momento en el que la demanda tiende a abandonar, por motivos económicos y/o culturales, la compraventa, y se topa con un parque de pisos mayoritariamente pensado para propietarios en lugar de inquilinos.

El formato de pisos 'build to rent' pensados desde su construcción para ofrecer precios más accesibles al inquilino, con rentabilidades que rondan el 3% neto para el inversor, ha sido la gran novedad del residencial el último año. En este inédito y todavía muy incipiente mercado se invirtieron 900 millones en 2019.

La gestora Locare estima que hacer accesibles los alquileres precisa de hasta 136.000 millones de inversión en un millón de viviendas, por lo que se espera que las consultoras tengan mucho que decir a la hora de convencer a los inversores del potencial del mercado.

Por lo pronto, en 2019, según el consenso del 'Big Three', se cerraron proyectos para poner en el mercado al menos unas 4.000 viviendas pensadas para el alquiler, (fundamentalmente en Madrid y en muy menor medida Barcelona) en los próximos años, con una inversión media de unos 220.000 euros por vivienda.

Duelo de cifras en el 'Big Three'

De las consultas realizadas por Vozpópuli a diferentes agentes del sector se deduce que el nuevo mercado está protagonizado, de momento, por las tres referidas consultoras, que han canalizado la inversión detrás de, al menos, el 42% de las viviendas impulsadas. Según apuntan desde la consultora dirigida por Adolfo Ramírez, en 2.286 de las nuevas viviendas build to rent no intervino consultora alguna conocida, al tiempo que de los 1.714 restantes, la propia CBRE cerró proyectos para 1.386 nuevas viviendas BRT en 2019. Entre ellos, 500 viviendas de Aedas para Ares en Torrejón de Ardoz y 370 de Aurea para Azora en El Cañaveral.

Desde Colliers, por su parte, informan a este medio que la consultora lideró el mercado en 2019 activando ya más de 2.000 viviendas BRT, más de la mitad del mercado según sus cálculos, si bien esgrimen que muchas de ellas fueron "operaciones confidenciales" - un argumento que también esgrimen desde Knight Frank - para no dar datos de agregados. La consultora que dirige Mikel Echevarren ha intermediado, por lo pronto, en la última gran operación conocida, de 400 viviendas de Amenabar también para Ares en Aires de La Moraleja.

Finalmente, desde Savills Aguirre Newman, dirigida por Jaime Pascual, responden haber asesorado proyectos para un total de 2.734 nuevas viviendas 'build to rent' en distintas fases en toda España, entre ellos una promoción de 216 viviendas BRT cerrada con la promotora Stoneweg y el fondo Axa en Badalona.