La ganga de Endesa con el baloncesto femenino: patrocina la liga por 500.000 euros

Endesa se ha convertido en patrocinador principal (y de momento único) de la liga de baloncesto femenino en sustitución de DIA por un valor de alrededor de 500.000 euros por temporada, según ha podido saber Vozpópuli.

La Federación Española de Baloncesto había presentado esta semana el acuerdo de patrocinio con la compañía eléctrica que factura unos 20.000 millones anuales. Hasta el momento, sin embargo, no habían trascendido los detalles económicos de la operación en virtud de la cual la empresa de José Bogas pondrá nombre a la liga femenina hasta, al menos, 2023.

"Fue un acuerdo fácil, rápido y natural", dijo el consejero delegado de Endesa en la presentación del acuerdo. "El baloncesto nos aporta mucho, por su valores, en imagen de marca". En la misma línea, el presidente de la FEB, Jorge Garbajosa, incidió en que "la negociación fue rápida, una consecuencia natural de las ideas que tenemos. No somos socios, es un proyecto común, consecuente a ocho años de relación y objetivos comunes".

Inversión y retorno

Endesa era hasta ahora el patrocinador principal de las selecciones españolas de baloncesto y también de la liga masculina. Fue esa relación, sumada a la crisis de DIA, la que le aupó y permitió ganar la partida a la otra eléctrica interesada, Iberdrola (que ya patrocina el fútbol femenino), según distintas fuentes consultadas.

Hasta ahora, Endesa aportaba ya unos cuatro millones de euros anuales a la Federación. "En comparación, la cifra de las mujeres puede parecer baja pero hay que tener en cuenta el retorno que da en materia televisiva este deporte", apuntan fuentes conocedoras de la operación.

Por el concepto de Universo Mujer (que aglutina los aportes privados ligados directamente al baloncesto femenino, encabezados por Endesa, que cuentan asimismo con apoyo gubernamental en forma de bonificaciones fiscales), la FEB espera obtener 3,6 millones en total la presente temporada. Paralelamente, los equipos con mayor presupuesto rondan el millón de euros.

Poco presente pero mucho futuro

En este marco, expertos en patrocinio consultados por Vozpópuli reconocen que el deporte femenino en general es todavía "poco atractivo" para las marcas comerciales y, sobre todo, la televisión privada: RTVE acapara el 70% de las emisiones desde 1992. Así las cosas, el deporte femenino tiene en sí una cuota de pantalla que, si bien ha pasado de las menos de 500 emisiones en los 2000 a las más de 1.000 de media desde 2012, no supera todavía el 2% del total de retrasmisiones deportivas.

Patrocinar una liga con una inversión como la de Endesa ya puede resultar mucho más barato y eventualmente más rentable que muchas campañas publicitarias en televisión"

"La televisión pública está haciendo de televisión pública, pero las marcas comerciales como, por ejemplo, Pantene, a diferencia de lo que sucede con Gillete o Heineken en el fútbol masculino, no han encontrado su 'break even' con el deporte femenino. El escenario sigue siendo el de salir a buscar a las marcas y darles motivos para que vengan, y no el de esperar a que pujen como sucede en los deportes masculinos", dice el consultor y profesor de la escuela de negocios EAE Eduardo Irastorza.

Los expertos, sin embargo, inciden en que el deporte femenino y el baloncesto, en concreto, se encuentran igualmente entre los que más crecen, siendo el básquet el deporte más practicado entre las mujeres españolas (hay unas 140.000 federadas) y, por tanto, uno de los que más potencial televisivo tiene (es el deporte femenino del que más emisiones televisivas se han producido).

"Patrocinar una liga con una inversión como la de Endesa ya puede resultar, a bote pronto, mucho más barato y eventualmente más rentable que muchas campañas publicitarias en televisión", esgrime el experto en patrocinio Eduardo Correa. "No hay que olvidar además que, si bien queda mucho camino por recorrer, algunas marcas gigantes del propio mundo del deporte como Adidas empiezan a incluir el apoyo al deporte femenino en sus acuerdos de patrocinio, lo que tendencialmente hará que clubes con el poder del Real Madrid empiecen a irrumpir en lo que es un negocio latente que crece ya de forma inexorable".