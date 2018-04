DIA consigue vender su negocio chino a Suning tras años de pérdidas y por un importe "irrelevante"

Más de 12 meses después de anunciar la intención de vender su negocio en China,DIA Supermercados ha conseguido finalmente vender su división china, concretamente sus negocios en Shanghai, a la sociedad Nanjing Suning.com Supermarket LTD, una sociedad perteneciente al grupo Suning, que es propiestario del Inter de Milán. Según ha informado la compañía a la CNMV en un comunicado "la consumación de la operación está condicionada suspensivamente a su aprobación por parte de las autoridades de competencia y regulatorias chinas".

En realidad, la compañía lleva desde 2016 intentado 'colocar' sus sociedades chinas y salir del país. Y cuando finalmente lo han hecho, no se sabe a qué precio. ¿Cuál ha sido el valor de la transacción? Según ha indicado DIA en su comunicado, el importe de la venta "no es material". Esto significa según la empresa que su cuantía es irrelevante para las cuentas de la compañía y es ese el motivo por el cual no se ha comunicado el importe a los accionistas, una acción no muy ortodoxa.

A cambio de esta venta, tal y como informó la compañía en su día, DIA tendrá que firmar otros acuerdos "de colaboración comercial" con Suning tal y como ha informado. Entre estos acuerdos se contempla una colaboración para la entrada de los chinos en el mercado español.

Un pozo sin fondo de pérdidas

La aventura china ha sido una fuente continua de pérdidas para los supermercados cotizados, que no han conseguido rentabilizar un mercado que ha virado muy rápidamente hacia la venta online y en megaciudades con alta competencia. Fue en los resultados de 2017 cuando Ricardo Currás, consejero delegado de DIA, anunció su intención de dar salida a sus activos chinos, unos activos con los que en 2016 perdieron 16 millones de euros y en 2017 han perdido 39 millones. Pero las negociaciones han sido duras, según han reconocido sus gestores, y en varias ocasiones se frustraron. DIA mantenía las sociedades Shanghai Dia Retail CO., Ltd y DIA (Shanghai) Management Consulting Services CO. Ltd, tras haberse deshecho hace unos años de sus negocios en Pekín.

Además, tal y como indicó Amando Sánchez, director ejecutivo de la cadena de supermercados, la venta de la división china, que aún empleaba a 733 personas a finales de 2017, se había complicado mucho al haber sido ofrecida a varios operadores que finalmente se habían echado para atrás. El mercado chino aún seguirá, muy previsiblemente, causando dolores de cabeza a Currás y su equipo durante una temporada.