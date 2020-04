Alcampo sufre en zonas turísticas y pone en marcha permisos retribuidos para sus trabajadores

Pese a que los supermercados de los barrios españoles se encuentran repletos de clientes, no todos los establecimientos de las cadenas de distribución están corriendo la misma suerte. Es lo que le ocurre a algunos de los hipermercados de Alcampo que, situados en zonas turísticas, han visto cómo en las últimas semanas sus ventas han descendido de forma drástica.

Empujados por los malos datos de facturación en algunas zonas acostumbradas a recibir turismo durante todo el año, debido a las limitaciones de movimiento por el estado de alarma decretado a raíz de la crisis del coronavirus, la cadena francesa ha comenzado a implementar medidas que, de momento, le permiten evitar el ERTE y aligerar plantilla en las tiendas.

El plan de la cadena es, en base, ofrecer a los trabajadores permisos retribuidos que tendrían que recuperar una vez termine el estado de alarma y a lo largo de todo el año.

No obstante, en el plan no están incluidos todos los empleados de cada hipermercado: "Afectará sobre todo a aquellos que trabajan en áreas que ahora están cerradas, como hogar o bazar, y que no están bien en alimentación, bien ayudando en los pedidos online", cuentan a Vozpópuli fuentes sindicales.

Reducciones de jornada

En concreto, el plan se adaptará a determinados trabajadores de las tiendas -no aplica, por ejemplo, a quienes ya tengan reducciones de jornada- y se implementarán tanto estas reducciones como más días libres durante la semana, que se recuperarán en horas cuando la situación vuelve a la normalidad.

Los hipermercados afectados en principio, siete en total, están ubicados en Irún (País Vasco) -muy cerca de la frontera francesa-, La Orotava (Tenerife), Linares (Jaén), Espulguas de Llobregat (Barcelona), Ferrol (La Coruña), La Zenia (Alicante) y Castellón.

En los próximos días, compañía y sindicatos determinarán el número de afectados -Alcampo emplea a unas 200 personas por hipermercado- y reorganizará a los trabajadores por tienda. No obstante, las fuentes consultadas no descartan que el número de centros que tengan que adoptar esta medida pueda incrementarse en los próximos días.