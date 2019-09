La Airef ve imposible que las autonomías cumplan el déficit ni con entregas a cuenta

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal(Airef) ve muy improbable que las Comunidades Autónomas cumplan con el objetivo de estabilidad del -0,1% del PIB incluso si Pedro Sánchez consigue formar gobierno o si en funciones consigue encontrar una vía para hacer efectivo el pago de las entregas a cuenta que debe a las autonomías, por un valor de más de 6.000 millones de euros.

En su último informe sobre la probabilidad de cumplimiento de déficit, la institución que preside José Luis Escrivá asume que antes de que acabe el año el Ministerio de Hacienda hará las entregas a cuenta, dado que ese es el punto de partida del que se parte por ley. La Airef no ha tenido en cuenta la posibilidad de que esto pueda no producirse dada la situación actual, ya que la Abogacía del Estado ha determinado que un gobierno en funciones no puede actualizar estas entregas.

"En 2018 se inició a partir de julio la regulariazación de las entregas a cuenta (pagadas en prórroga hasta la fecha). Este año no se espera dicha regularización hasta el mes de diciembre, en el que se recuperará en gran parte la caída que se registrará hasta ese momento", apunta la Airef. Este es uno de los motivos por los que hasta la fecha los recursos de las autonomías son un 13,6% inferiores a los de hace un año, porque las entregas a cuenta llegaron antes del año pasado.

Parece que la institución da por hecho que las entregas se realizarán, pero fuentes cercanas señalan que simplemente se ha partido del escenario contemplado en la ley, sin barajar la opción de que no se realicen las entregas.

Sólo en cuatro comunidades es factible o probable

Por comunidades, la Airef ve "muy improbable" que se cumpla el objetivo en Aragón, Islas Baleares, Cantabria, Castilla y León (antes se considerable sólo "improbable" pero dada la reducción del margen temporal ahora lo ven "muy improbable"), Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Región de Murcia y Comunidad Valenciana. Lo ven "improbable" para Andalucía, Asturias, Madrid y La Rioja.

Mejor suerte corren Galicia (donde el cumplimiento de déficit sí es "factible"), Canarias, Navarra y el País Vasco, donde es "muy probable".

Para la Airef, el grado "muy improbable" supone una probabilidad de cumplimiento de entre el 0% y el 19%, "improbable" del 20 al 39%, "factible" entre el 40 y el 59%; probable del 60 al 79%, y muy probable de entre el 80 y el 99%.