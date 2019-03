Liberbank deja sin bonus a su cúpula tras no conseguir los objetivos en 2018

La cúpula de Liberbank no cobrará la retribución variable de su sueldo en 2018 tras no cumplir objetivos, según ha informado la entidad en sus cuentas anuales. El banco asturiano supeditaba este bonus a conseguir un beneficio atribuido superior al objetivo presupuestado, que no se detalla, y a la obtención de un ratio de capital de mínimo un 11,56%, lo que sí superó.

A pesar de ello, el banco obtuvo un beneficio de 110 millones de euros en 2018, frente a las perdidas obtenidas en el ejercicio anterior.

El consejero delegado de Liberbank, Manuel Menéndez, ganó 441.000 euros en el ejercicio 2018, lo que supone un 0,23% menos que un año antes.

El presidente no ejecutivo de la entidad, Pedro Rivero, obtuvo una retribución de 190.000 euros, un 90% más que en 2017.

Resultados

Liberbank obtuvo un beneficio neto de 110 millones de euros en 2018, frente a los 259 millones de pérdidas de un año antes, gracias al dinamismo de la actividad comercial y la reducción de gastos, que permitieron la mejora de márgenes.

La entidad, que ultima su fusión con Unicaja Banco, continuó con el saneamiento de su balance, lo que le permitió que la tasa de morosidad cayera del 5% previsto, hasta el 4,94%, a cierre del año, tras desprenderse de 900 millones en adjudicados.

A pesar de los bajos tipos de interés, el margen de intereses del banco creció un 11,5%, hasta 453 millones, con una aportación de 117 millones en el último trimestre del año, la mayor en los últimos tres años, destaca el banco en un comunicado enviado a la CNMV.

Los ingresos netos por comisiones crecieron un 0,9%, hasta 183 millones, que unido al incremento del margen de intereses compensaron la caída del 62,7% del resultado por operaciones financieras, con lo que el margen bruto se redujo apenas un 0,9%, hasta 640 millones.