Lasquetty: "Si no hay reapertura completa hasta diciembre, se perderán en Madrid un millón de empleos"

Javier Fernández-Lasquetty (Madrid, 1966) cumplirá en agosto un año al frente de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid, un cargo desde el que abandera la oposición a cualquier subida de impuestos y desde el que ahora advierte que, el próximo año, la caída de ingresos de las comunidades "será brutal".

P. ¿Cómo le afecta a la Comunidad el retraso en entrar en la Fase 1?

R. Nuestras estimaciones están hechas a primeros de mayo y estamos hablando de que si la reactivación económica se produjera ahora, la caída del PIB sería superior al 8% y significaría una pérdida de medio millón de empleos en Madrid, pero si nos fuéramos al peor de los escenarios y no hubiera reapertura completa de hostelería y turismo hasta final de año, hasta diciembre, (el peor de los escenarios y ojalá no ocurra porque sería dramático), estaríamos hablando de una caída del PIB del 17% y una pérdida de un millón de empleos. Con una población activa de 3 millones de personas.

Por eso es tan importante que Madrid esté preparada y creemos que está preparada para pasar de una fase en la que se dispara contra todo lo que se mueve, a una fase en la que se trabaje en la detección precoz de los contagiados para aislarlos y a las personas que han estado en contacto con ellos hacerles test para aislarlos o no. Es pasar a una fase en la que va a tener mucho más peso la responsabilidad individual, porque nadie tiene derecho a contagiar a los demás. Es tu responsabilidad individual ponerte la mascarilla, guantes, mantenerte a dos metros de la gente, etc. Sólo porque no tienes derecho a contagiar a los demás y eso es lo que puede ser más eficaz.

Madrid es la primera economía de España, con lo que pagan en impuestos los madrileños nutrimos las arcas del Estado y también las de todas las Comunidades Autónomas. Los servicios sanitarios de muchas comunidades se financian al menos en parte con los impuestos que pagan los madrileños, así que es interés de todos que no haya un trato de discriminación o de retraso deliberado de Madrid en pasar de fase.

P. Si el Gobierno no autoriza a Madrid a pasar a la fase 1, ¿habrá discriminación deliberada? [La entrevista se realizó el viernes, antes de que se conociera que Madrid no pasaba a la Fase 1]

R. En tanto en cuanto escucho a los responsables de Sanidad hablar de cómo estamos preparados, creemos que ya estábamos preparados la semana pasada, pero ésta desde luego, sin excusas. Si no pasamos sería un retraso deliberado.

El Gobierno se está comportando como si quisiera sabotear el turismo"

P. Ha comentado que es fundamental la reapertura de la hostelería y el turismo, ¿qué opina de la cuarentena de 14 días para los viajeros internacionales?

R. El turismo es muy importante para toda España, para todas las comunidades, los archipiélagos, la costa y también lo es para Madrid. Tengo la impresión de que el Gobierno de la Nación se está comportando como si quisiera sabotear el turismo. No digo que lo quiera, digo que parece que lo estuviera haciendo. Es asombroso ver a la Unión Europea pedir que no se establezcan cuarentenas de antemano dentro de la UE para la salvaguarda del turismo y que el país que más turistas recibe de la UE establezca acto seguido una cuarentena sin preguntar a nadie (...) En este momento se acaba usted de cargar el turismo del presente y probablemente el turismo del futuro. Y eso es muy grave. Esas medidas que toma el Gobierno tienen siempre un inconfundible aroma de anticapitalismo del de los años 50, y ese aroma puede mandar a la pobreza a decenas de miles de personas.

P. Aprovechando que habla de pobreza, ¿está en conversaciones la Comunidad de Madrid con el Gobierno para el diseño del Ingreso Mínimo Vital?

R. En las reuniones que han tenido el ministro que teóricamente lo está haciendo (alude al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá) aunque lo preconiza otro (alude a Pablo Iglesias), con los consejeros de servicios sociales lo único que nunca ha estado claro es qué ocurre con las miles de personas que están en este momento recibiendo una renta mínima de inserción que funciona muy razonablemente bien en toda España. El Gobierno quiere a toda prisa con ocasión del virus, aunque no tenga ninguna relación con el virus, poner en marcha una transferencia de dinero de unas personas a otras. Hablan mucho de la cuantía y fija como objetivo llegar a un cierto número de personas, aunque el objetivo debería ser poder darlo a todos los que lo necesiten con la vocación de que sean los mínimos posibles: porque significará que no están en condiciones de pobreza.

Lo quieren dar a mucha gente y una cuantía lo más alta posible. Pero nada dicen de algo evidente: que es que este sistema ya lleva funcionando en España competencialmente atribuido a las Comunidades Autónomas desde mediados de los 90 y además funcionando bien. En Madrid son 22.000 familias las que la reciben, una cifra muy razonable que subió en años de crisis y luego bajó con la recuperación.

Lo que no termina de decir el Gobierno es porqué hay necesidad de este Ingreso Mínimo Vital si ya existe la renta mínima de inserción; y, segundo, si viene a sustituirla o a complementarla, o si va a ser la base y las comunidades lo complementan o viceversa. No lo sabemos. No sabemos nada y es asombroso.

Como mínimo necesitaríamos 2.500 de los 16.000 millones de euros del fondo no reembolsable"

P. ¿Cómo están las cuentas madrileñas tras el impacto del coronavirus?

R. El coronavirus está teniendo un impacto enorme en el crecimiento del gasto sanitario, solamente en marzo y abril ha significado un gasto sanitario directo añadido de más de 500 millones de euros. A esto se suma el impacto en otros puntos del Presupuesto como los transportes, en los que se mantienen los gastos pero los ingresos se han derrumbado porque no hay abonos, por ejemplo, más los gastos en educación, en servicios sociales, etc. Nuestra estimación es que el impacto tanto en gasto directo como en pérdida de ingresos anualizados para el año 2020 no va a ser, bajo ningún concepto, inferior a 2.500 millones de euros en impacto presupuestario.

P. ¿Barajan entonces un déficit de 2.500 millones, como mínimo?

R. No, no será déficit si el Gobierno pone en marcha el fondo no reembolsable que ha prometido.

P. De ese fondo de 16.000 millones de euros, ¿cuánto se llevará la Comunidad de Madrid?

R. Es difícil calcularlo. En el planteamiento que nos ha hecho la ministra de Hacienda en la reunión que tuvimos los consejeros con ella nos explicó bien cada uno de los tramos va teniendo unos criterios diferentes. En general, significa dar mayor peso al impacto de la enfermedad, al número de pacientes y sobre todo los de alta complejidad -los que han tenido que estar hospitalizados- y a Madrid le parece que ese es un criterio lógico y correcto. Pero en este momento no es posible que sepamos cuál va a ser el importe que nos va a llegar a la Comunidad de Madrid, lo que espero y exijo es que sea suficiente para atender todos los gastos y para compensar la caída de ingresos que estamos teniendo.

P. Cómo mínimo de 2.500 millones entonces...

R. Sí, creo que va a ser más, pero como mínimo necesitaríamos 2.500 millones de euros. La ministra lo explicó en unos términos bien desarrollados. Espero que cuando lo veamos en forma de real decreto, de decreto-ley, espero que sea así. Confío en que sea así, es lo que hemos pedido.

La clave de ese fondo para nosotros es que sea no condicional, que no pretendan hacernos cambiar nuestra política y que hagamos una política socialista para recibirlo.

P. Eso es algo que han pedido algunos barones del PSOE, que se obligue a las comunidades con menos impuestos a subirlos para poder recibirlo, según ha adelantado El Confidencial.

R. Sí, es algo que, en algún sentido, el presidente del Gobierno dio a atender en la tribuna del Congreso. No es lo que dijo la ministra de Hacienda y espero que no sea así. Que sea no condicionado, que no tenga más condición que se destine a cubrir gastos sanitarios o relacionados directamente con la covid-19. Segundo, que sea adicional, que no sea un fondo que hubiéramos recibido de todas maneras con el coronavirus o sin él, y tercero, que sea no reembolsable, lo que nos permitiría hacer frente a este impacto sin endeudarnos más.

P. La Airef calcula que, gracias a ese fondo y a que las entregas a cuenta no se han actualizado, las comunidades podrán cerrar 2020 con equilibrio presupuestario, pero ¿qué pasará el año que viene?

R. Estamos más que en ninguna otra cosa centrados en atender lo que está pasando. En garantizar la liquidez y asegurar los recursos, Madrid está pagando a los proveedores a 26 días. Nos estamos centrando en asegurar eso y las nóminas, sin perder de vista que efectivamente el año que viene si el PIB cae un 10 o un 13% en 2020, como dicen las previsiones, eso va a tener un impacto brutal, mayor que el que se produjo en el peor año de la crisis 2008-2013, sobre la financiación de todas las comunidades. Tenemos que ser muy conscientes de que el año que viene va a haber menos dinero.

Aún así, creo que está bien que no se hayan actualizado a la baja las entregas a cuenta de 2020. Lo primero porque cualquier actualización, si la hubieran hecho en marzo con los cálculos de marzo, ya a la altura de mayo se habría quedado desactualizada. Detraer fondos o penalizar a las comunidades autónomas justo en el momento en que estamos en la primera línea, del gasto y de la atención al virus, hubiera sido contraproducente. De la liquidación que se haga en 2022 ya habrá tiempo de hablar.

El impuesto a los ricos es una cortina de humo, por detrás quiere meter un rejonazo de 60.000 millones a todo el mundo”

P. Si en 2021 hay una "caída brutal" de ingresos, como acaba de decir, ¿cómo se pueden cuadrar las cuentas sin subir impuestos?

R. Lo que queremos es que ese fondo no reembolsable nos permita pasar 2020 sin aumentar endeudamiento y sin añadir déficit en este año. Hemos terminado 2019 con el cumplimiento del déficit, el déficit más bajo en los últimos 16 años, con un 14% de deuda sobre PIB, dentro del límite, 33.000 millones de euros. El hecho de tener déficit ya prácticamente reducido y la deuda más baja nos permite tener un punto de partida menos malo. Lo que esperamos es eso y ya para 2021 llegará el momento de verlo.

P. ¿De ver si se hacen recortes?

R. Habrá que ver cuál será esa caída de ingresos y habrá que ver también cuáles son los gastos que sean necesarios, pero bajo ningún concepto nos planteamos ninguna subida de ingresos.

P. ¿Qué opina de la subida de impuestos en la que trabaja el Ejecutivo a nivel nacional?

R. Están hablando de cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Decir que vas a crear un impuesto a los ricos con el que vas a recaudar 11.000 millones de euros, cuando el Impuesto de Patrimonio en sus mejores días daba poco más de 1.000 millones, es engañar a la gente y decir una mentira a sabiendas.

Yo sospecho que lo que se quiere es colocar ese impuesto sobre las grandes fortunas como pantalla, señuelo o cortina de humo, y detrás meterle un rejonazo de 60.000 millones de euros, que es lo que dicen con la boca pequeña, que es lo que quiere hacer Sánchez y para eso le encarga a Pablo Iglesias que haga el trabajo sucio.

P. ¿Subiendo tributos que ya existen?

R. Efectivamente, con renta (IRPF), a saber si con IVA, con Sociedades… con los impuestos que tienen una gran tracción recaudatoria. Le pegas una subida al IVA y al IRPF y le sacas mucho mas dinero del bolsillo a toda la gente, pero luego sales a decir que los ricos lo van a pasar a fatal.