La caída de las reservas de los viajes del Imserso a Cataluña por los disturbios vividos estos días en la comunidad autónoma -especialmente en Barcelona- pone en jaque al sector hotelero. Y es que los operadores encargados de la venta pueden solicitar al Instituto de Mayores desviar esas plazas sin cubrir a otros destinos más solicitados, muchos de ellos con una ocupación completa en los meses de mayor demanda.

En total hay 900.000 plazas programadas, divididas en tres lotes: turismo en zonas de costa peninsular, turismo en zonas de costa insular y turismo de interior, basado en circuitos culturales. Cada destino tiene un cupo determinado de plazas y cada jubilado tenía un día asignado para elegir las fechas y el lugar al que quería viajar.

Durante la semana pasada, entre el 14 y el 18 de octubre, las personas acreditadas acudieron a las agencias de viaje para efectuar sus reservas. Cataluña prometía ser uno de los destinos fuertes del primer lote después de las caídas vividas tras el referéndum de 2017 y la recuperación del destino, pero la tensión tras la sentencia del procés ha vuelto a desplomar las ventas.

El 50% de las plazas sin cubrir

En total, de las 90.000 plazas puestas a la venta en la costa catalana, sólo se han vendido 45.000 hasta la fecha. Los peores presagios se vivieron durante los primeros días, cuando aún había un 70% de plazas libres; y aunque fuentes del sector adelantan a Vozpópuli que la situación ha mejorado ligeramente, el 50% de las plazas ofertadas en la costa de Barcelona, Gerona y Tarragona sigue sin cubrirse.

Las mismas fuentes apuntan que "esta recuperación se puede achacar a la alta ocupación existente en el resto de destinos de costa peninsular, donde la demanda está superando a la oferta". Es el caso de Andalucía, donde hay disponibles 180.000 plazas; Murcia (50.000); o la Comunidad Valenciana (100.000). Además, los meses de primavera, entre marzo y junio, son los más solicitados para estos viajes.

"Una operativa habitual"

Es por esto que el responsable de la venta y gestión del lote de costas, el operador Mundiplan, podría solicitar al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) el desvío de las plazas que queden sin cubrir en Cataluña a otras comunidades autónomas ya agotadas y con lista de espera.

Desde el grupo -formado por Iberia, IAG7 y Alsa- no confirman que lo estén negociando en este momento, pero sí reconocen que "esta reprogramación de destinos es una operativa habitual" y está entre sus posibilidades. Y aunque aseguran que esto "no es algo que sólo pase en Cataluña", lamentan que "las ventas no están siendo las esperadas por los últimos acontecimientos".

Durante toda la temporada de los viajes del Imserso -entre octubre y junio- las personas acreditadas pueden seguir acudiendo a las agencias de viajes para efectuar sus reservas, por lo que las cifras de ocupación podrían variar; pero fuentes conocedoras del proceso indican que el 60% de las plazas suele adquirirse durante la pasada semana.