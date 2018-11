El Gobierno contempla emitir 384 millones en deuda para compensar a los pensionistas

El Gobierno tendrá que buscar alternativas si no consigue aprobar los Presupuestos Generales de 2019 para poder compensar a los pensionistas por la subida del IPC y no descarta recurrir a una emisión de deuda o a la utilización de algún impuesto finalista como la tasa a las transacciones financieras, según confirmó a Vozpópuli el Ministerio de Trabajo.

Los Presupuestos Generales del Estado de 2018 preveían que la inflación cerrara el año en el nivel del 1,6% por lo que las pensiones se revalorizaron en ese porcentaje, pero el Ejecutivo estima ahora que el IPC termine diciembre con una subida del 1,9% lo que quiere decir que tendrá que compensar a los pensionistas para que no pierdan poder adquisitivo.

Esas tres décimas de diferencia supondrán un desembolso de al menos 384 millones de euros, una partida que está contemplada en los Presupuestos de 2019 que el Gobierno está intentando sacar adelante con los apoyos de los partidos nacionalistas.

No obstante, si el equipo de Sánchez no consigue el beneplácito de esos grupos, se verá obligado a prorrogar las cuentas de 2018, en las que no se incluye ninguna vía para financiar esta "paga" compensatoria.

Si eso ocurre, el Estado tendrá que buscar vías como un incremento de la deuda -que actualmente representa más del 98% del PIB-para poder hacer frente a ese compromiso con los pensionistas.

Fuentes del Ministerio de Trabajo explicaron a Vozpópuli que todavía no se está trabajando en este escenario, ya que el Plan A es aprobar los Presupuestos, pero que llegado el caso el Ejecutivo tendrá que presentar un Decreto Legislativo o un Real Decreto para modificar la disposición de ingresos y gastos de la Seguridad Social por alguna vía y poder compensar a los pensionistas.

La bola de nieve de las pensiones

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, no ha precisado todavía si el Gobierno consolidará esa subida de las pensiones, lo que a largo plazo agravaría el agujero de la Seguridad Social pues tendría un efecto de bola de nieve en el déficit de las pensiones.

Sin embargo, Octavio Granado, secretario de Estado de la Seguridad Social, ha apuntado ante los medios que dado que siempre se ha hecho así "es lógico" que se consolide este año también.

"La paga (compensatoria) no está en los Presupuestos Generales de 2018, para pagarla hay que buscar unos ingresos adicionales. Lo vamos a hacer con cargo a los presupuestos del año que viene, y si no hay presupuestos pues habrá que ver cómo afrontar ese gasto", señala Granado.

El secretario de Estado de Seguridad Social ha hecho alusión a este escenario en un evento organizado por AXA sobre la situación actual del sistema de pensiones de la Seguridad Social y los logros del Pacto de Toledo en los últimos 30 años.

Cómo solucionar el problema

Todos los participantes, tanto de organizaciones patronales del sector financiero (Inverco) y asegurador (Unespa), como portavoces políticos de distintos partidos, coinciden en la necesidad de que en España se fomente la constitución de planes de pensiones de empresa y de planes individuales, para poder complementar la pensión pública.

Sólo desarrollando las tres vías será posible mantener la sostenibilidad y suficiencia del sistema de pensiones, así como la tasa de retorno (es decir, el porcentaje del último sueldo que supone la pensión pública) y que en España es de las más altas de Europa, de en torno al 70%.

En concreto, piden al Gobierno que recupere algunos incentivos fiscales para que las empresas ofrezcan planes de pensiones a sus empleados, y nuevas fórmulas también para que los trabajadores tengan capacidad de ahorro, ya que un 70% de los que son partícipes de planes privados no consiguió hacer ninguna aportación en 2017, según datos de Inverco.

En este sentido, Jean-Paul Rignault, consejero delegado de AXA España, pide que se tome como ejemplo los modelos de Holanda, Suecia o el Reino Unido, donde no existe este problema.