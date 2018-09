España 'cede' medio millón de turistas 'low cost' a Turquía y Túnez sin perder ingresos

España ha perdido 500.000 turistas extranjeros en el mes de julio. Un retroceso del 4,9% frente al mismo mes de 2017. La mayor caída en ocho años, tras las cifras de récord que se registraron en el pasado ejercicio. Un escenario que ha provocado ciertas dudas sobre la primera industria del país.

Incluso se podrían encender las alarmas, pero los expertos del sector turístico no son tan negativos. "El turismo prestado de países como Turquía o Túnez han retornado este año a estos países, después de la recuperación de estos países", afirma Germán Porras, secretario general de la Mesa del Turismo. "Es un tipo de turismo que busca el factor precio y que cuenta con un poder adquisitivo menor. Por ello, pese a la caída del turismo externo, los ingresos del sector siguen en aumento", añade. Una teoría que el Banco de España justifica. Los ingresos del sector turístico alcanzan los 26.642 millones de euros entre enero y junio, lo que supone un aumento del 5% con una mejora de 1.272 millones de euros. Aunque habrá que esperar a como impactan la caída del verano en estos datos, Germán Porras indica que se está produciendo "un crecimiento mucho más sano porque se venden un producto de mayor valor añadido".

La facturación sí puede tener un ritmo atractivo, pero la cifra acumulada es más moderada. España acumula en los siete primeros meses cerca de 47,1 millones de turistas en 2018 el número de turistas, lo que supone un aumento del 0,3% frente al año pasado. La estabilidad en los países del norte de África es, sin duda, el factor dominante entre todos los expertos para explicar la mayor caída de turista en ocho años.

Países como Turquía, Egipto y Túnez han arrebatado turistas a España, aunque los que apuestan por este tipo de turismo lo suelen hacer por el factor precio

Un escenario que también comparte consultor turístico, Alejandro Sepúlveda. "Países como Turquía, Egipto y Túnez han arrebatado turistas a España, aunque los que apuestan por este tipo de turismo lo suelen hacer por el factor precio", considera. Para Jesús Rodríguez Maseda, director Asset Management & Retail Horwath HTL Spain, "por el momento son destinos que, salvo excepciones muy localizadas, están peleando por un segmento de cliente del que España, a priori, se quiere desmarcar: el cliente sensible a precio".

En este debate, Sepúlveda destaca que en la oferta española "el factor turismo de 'sol y playa' ha reducido su importancia, aunque sigue siendo la apuesta dominante". Por su parte, Maseda considera que el mercado turístico nacional debería analizar cómo cambiar esa cantidad por la calidad. "Es cierto que el parque hotelero de nuestro país se ha renovado con esta mejoría económica, quizá sea el momento de ponerlo en valor y fidelizar un cliente que valora otros aspectos por encima del económico", insiste Jesús Rodríguez Maseda.

La mayor caída en ocho años todavía es debatible para Josep Andreu Casanovas, director de Consultur, que pide prudencia indicando que "para tener un análisis completo deberemos esperar a finalizar la temporada y disponer de los datos hasta septiembre", aunque se moja en este análisis indicado que "este reajuste sí puede ser fruto de la recuperación de confianza de la demanda en la estabilidad en los destinos competidores", recuerda.

Cataluña, el eterno factor

Cataluña es un referente del turismo en España. Pero el sector en esta comunidad se ha visto afectado por factores como el ruido político o la actividad terrorista que sufrió en el pasado mes de octubre que, como matizan los expertos, son factores que frenan con fuerza la llegada de turistas extranjeros.

Y estos factores afectan a todo el país. "Sabemos que cualquier imagen de inestabilidad afecta al destino, como ha sucedido en Cataluña, pero estos hechos no han afectado al resto de destinos del país. España cuenta con un conjunto de destinos claramente diferenciados por la demanda", considera Josep Andreu Casanovas.

Aunque en este debate no se puede negar que existe un ruido político que molesta. "Si bien parece que la tensión ha sido rebajada, no termina de solucionarse y, habida cuenta de la importancia turística de Cataluña, comunidad líder en afluencia de extranjeros, la afectación se mantiene y no es fácilmente cuantificable viendo los datos que se cruzan, la afectación se mantiene y no es fácilmente cuantificable viendo los datos que se cruzan", valora Jesús Rodríguez Maseda.

Turno de la Administración

Por último, una vez analizados los síntomas, los expertos del sector encuentran causas que han incentivado este escenario. El doctor en Turismo, José Ignacio Vega, destaca que el sector en España "debe tratarse de con mayor respeto. En España no existe un Ministerio de Turismo, y es la primera industria, pues es algo sangrante". El experto prevé que, por culpa de unas malas políticas de la adminsitración, los datos mantendrán en el futuro este goteo a la baja.

Cayetano Gómez, director Asset Management Horwath HTL Spain, reclama que el sector lidere "una plataforma de diálogo con el gobierno central para reconducir y coordinar con urgencia junto con las Comunidades Autónomas, el exponencial, descontrolado e ilegal crecimiento de viviendas de uso turístico. Procurar unas leyes nacionales claras, así como normas más homogéneas a nivel regional y asegurando fundamentalmente, que las plataformas velen por su cumplimiento".

Muchas propuesta y parece que el debate turístico en España continuará. Las cifras pueden que no sean preocupantes, pero está claro que la mayor industria española tiene deberes para suspender y preocupar en verano.