Carlos Slim anuncia que FCC ya está en condiciones de recuperar el dividendo

La primera comparecencia pública de Carlos Slim como principal accionista de FCC, cerca de cuatro años después de aterrizar en el capital del grupo, se saldó con la noticia de una más que probable vuelta del dividendo a partir del próximo año. ‘El Ingeniero’, como se le conoce en su entorno, precisó durante su participación en el Día del Inversor de la compañía que, tras un largo periodo de saneamiento, la compañía está en condiciones de remunerar de nuevo al accionista, aunque matizó que la decisión final dependerá de las inversiones que FCC lleva a cabo en los próximos meses. La empresa de construcción y servicios suspendió el dividendo en 2012.

Otro factor clave para que el retorno de la remuneración al accionista es el cierre de la operación de venta del 49% de Aqualia (la filial de ciclo integral del agua) al fondo australiano IFM, prevista para finales del próximo mes de septiembre. La intención del grupo es destinar la mayor parte de los 1.024 millones de euros que ingresará por la transacción a reducir su endeudamiento, lo que "dejará libertad total para el pago del dividendo", según anunció el consejero delegado de FCC, Pablo Colio, también presente en el evento.

Colio precisó que la reducción de la deuda que hará posible la venta parcial de Aqualia hará que los compromisos adquiridos en su día con la banca para la financiación de la compañía "no nos aten ya más para el futuro".

Slim reiteró durante su intervención y también en respuesta a las preguntas de analistas y periodistas que FCC ha conseguido desde su entrada como accionista una fortaleza financiera suficiente para ganarse el favor de los inversores. Sin embargo, matizó que sólo apostará por el dividendo en el caso de que pueda mantenerlo en el tiempo. "Lo que no podemos hacer es dar marcha atrás y repartir dividendos un daño sí y otro no".

En FCC "mientras viva"

En cualquier caso, el empresario mexicano, que controla algo más del 61% del capital de FCC (y es el que garantiza el 21% que mantiene Esther Koplowitz, ya que es su único acreedor) dijo que lo más razonable sería que FCC empleara para remunerar al accionista la fórmula del 'script dividend', que permite a los socios elegir el cobro en metálico o con acciones de la compañía.

Eso sí, fue de las pocas certezas que dejó Slim, junto a la de que permanecerá en el capital de FCC "mientras viva". El inversor mexicano expuso unos principios generales que aplica desde hace tiempo su holding Carso y que ha hecho extensibles a la compañía española, entre otros, no vender nunca por debajo de coste y establecer estructuras simples, con los niveles jerárquicos mínimos.

Sin embargo, Slim no se marca objetivos concretos, metas numéricas a lograr, algo parecido a un plan estratégico para el futuro. "Poner números a todo esto es difícil porque no sabemos qué va a licitar el Gobierno y, de hacerlo, si lo vamos a ganar. Estamos además en un mercado muy competitivo".

El Ingeniero tampoco está por la labor de incrementar el capital flotante de la compañía, que actualmente apenas sobrepasa el 15%, con el objetivo de que tenga más liquidez e incluso pudiera retornar al Ibex-35. Slim apuntó a que FCC "ya no necesita más capital", con lo que no contempla una ampliación como mecanismo para elevar la liquidez. "El problema es que la mayoría de accionistas tienen bien guardaditas las acciones y no las ponen en el mercado".