Los sindicatos convocan paros laborales para el 8 de marzo

Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) han convocado un paro laboral de dos horas para el día 8 de marzo, que coincidirá con una jornada de lucha feminista en busca de la igualdad entre hombres y mujeres y del fin de la brecha de género.

Esta huelga, que en principio será de dos horas por turno, podría llegar a ser de 24 horas en algunos sectores "por sus particularidades y reivindicaciones", han precisado los sindicatos.

Además de este paro, Unai Sordo, secretario general de CCOO, ha anunciado ante la prensa que el 8 de febrero se celebrará un "gran acto sindical unitario" en Madrid, que reunirá a 10.000 sindicalistas "para reinvidincar que se cumpla lo pactado (con el Gobierno y la patronal), una subida de salarios, que se lleva a cabo la 'contrarreforma laboral' y que se reforme el sistema de pensiones".

Esa asamblea supondrá un primer paso y "si no hay respuesta habrá movilizaciones que se irán concretando y tendrán mucho que ver con la actitud del Gobierno y la postura de la CEOE para negociar el convenio de negociación colectiva", ha advertido por su parte Pepe Álvarez, secretario general de UGT.

A partir de este lunes ambas formaciones inician un periodo de movilización que se va a materializar en la celebración de asambleas en los centros de trabajo.

Piden un Decreto Ley para aprobar lo acordado

Los sindicatos han destacado que han acordado muchas propuestas con el Ministerio de Trabajo y le solicitan que abandone la postura de "no avance" y que diga "cuál es su posición", en alusión a la interrupción de las negociaciones por el desacuerdo con la patronal.

"Vamos a ser muy exigentes, queremos que el Gobierno pase de la posición de 'no avance' a que diga cuál es su posición", han afirmado, al tiempo que lamentan que la CEOE no se haya implicado en las negociaciones y luego haya salido oponiéndose a lo acordado y obligando al Gobierno a decir que aún no había acuerdo.

Además de pedir al Gobierno que saque adelante lo acordado han apostado por la utilización de un decreto ley, dada la urgencia de las medidas, puesto que con este instrumento (oficialmente llamado Real Decreto-ley) no es necesaria la tramitación en las Cortes Generales.

"La vía adecuada para nosotros es el decreto ley porque son medidas urgentes"

"En estos momentos las organizaciones sindicales tenemos la posibilidad de trabajar y de presionar para que lo que está acordado se lleve adelante", apuntan.

Sus prioridades son que se lleve a cabo una 'contrarreforma laboral' que acabe con las partes más lesivas de la reforma laboral de 2012 y una reforma del sistema público de pensiones para poder garantizar su sostenibilidad y suficiencia, trabajando en el incremento de la recaudación de la Seguridad Social.

En concreto, CCOO y UGT piden al Gobierno "que no dé derecho de veto a la CEOE en las negociaciones de la reforma laboral", mientras que para la reforma del sistema de pensiones exigen una derogación inmediata de la reforma que llevó a cabo el Partido Popular en el año 2013.

Además, creen que "hay que concretar medidas precisas contra la violencia de género" y piden al Ejecutivo que "desarrolle un pacto de país contra la desigualdad". "Estamos muy preocupados por algunos términos del debate político que hacen referencia a la misoginia", apuntan.

Más ilusionados que nunca

Por el contrario, han celebrado la subida del Salario Mínimo Interprofesional de un 22,3% hasta los 900 euros al mes, así como la revalorización del 1,6% para las pensiones y del 3% para las mínimas, lo que les hace estar “más ilusionados que nunca”, ha señalado Álvarez.

Así, han agradecido al nuevo Gobierno haber podido retomar el diálogo social y abordar temas de enjundia, como la reforma laboral y la de las pensiones.