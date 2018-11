Blockchain y bitcoin no son lo mismo, estas son sus diferencias

Blockchain y bitcoin son dos de los conceptos tecnológicos más manidos en los últimos años, según el archivo histórico de búsquedas de Google.

Si una empresa del Ibex 35 no trabaja en soluciones basadas en blockchain no es nadie. Lo mismo sucede con los medios de comunicación. Se cuentan con los dedos de la mano los que no han cubierto alguna vez alguna noticia relacionada con el bitcoin o el propio blockchain. ¿Realmente sabemos lo que son?

El ideario popular tiende a confundir en muchas ocasiones ambos conceptos. La realidad es que aunque son primos, lo son lejanos.

Transacciones que antes suponían dos o tres días de complicados procesos -certificar a las personas, las cantidades, las fechas...- son sólo unos segundos si se aplica blockchain

¿Es lo mismo el agua que la cerveza? ¿Es lo mismo el pan que una pizza? ¿Es lo mismo el cemento que una casa? La respuesta es no en los tres casos, pero en todos hay un componente común. El blockchain sería el agua en la cerveza, la harina en la pizza o el cemento en los cimientos de una casa.

En otras palabras, el bitcoin es una realidad gracias al blockchain. Veamos por qué. Blockchain no es más que una metodología de hacer las cosas. Pensemos en veinte amigos que van a cenar. Al recibir la cuenta, todos tienen que pagar su parte. Para que nadie se vaya sin cumplir establecen una metodología con papel y lápiz. A medida que cada amigo deposita el dinero sobre el plato, el resto va apuntando la cantidad y la persona que ha pagado. Si alguien no paga, todos sabrán quién es, porque no estará apuntado, porque todos ven lo que sucede en todo momento.

Si trasladamos esto al mundo de la informática tendremos una red blockchain. Están compuestas por ordenadores o equipos que tienen un registro compartido de las cosas que suceden dentro de esa red. Si un ordenador intenta modificar un registro para engañar a los demás, el resto de los equipos se percatarán y darán la voz de alarma; "ey, ordenadores de la red blockchain, el equipo mengano está tratando de modificar datos por su propia cuenta". Y la operación se bloqueará.

El bitcoin existe gracias a blockchain

El bitcoin es un producto gestionado dentro de una red blockchain en la que se vende y compra moneda virtual. Para ejecutar una operación, como por ejemplo la compra de un bitcoin por parte de una persona dentro de la red, todos los ordenadores 'mirarán' la transacción para certificar que sucede, y apuntarán en un 'papel' o registro contable todos los detalles. Las operaciones se van almacenando una detrás de otra, en bloques. De ahí el nombre inglés blockchain; 'block', bloque; 'chain', cadena.

Satoshi Nakamoto, inventor del bitcoin, decidió desarrollar el bitcoin bajo una red blockchain. Es un simple ejemplo más de lo que se puede hacer con esta 'harina' tecnológica. Entidades financieras como Santander, BBVA o Bankia trabajan en la certificación de transacciones entre continentes, así como en otras operaciones basadas en esta tecnología. Transacciones que antes tardaban dos o tres días ralentizadas por complicados procesos -certificar personas, cantidades, fechas...- son ahora ejecutadas en segundos de forma más segura gracias al blockchain.