Abanca estudia lanzar una OPA sobre Liberbank

Abanca ha asegurado que esta en conversaciones con los accionistas de Liberbank para lanzar una OPA sobre la entidad asturiana, según ha comunicado en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV), tras la información publicada por el diario Expansión este viernes.

En el escrito, Abanca ha afirmado que ha mantenido "reuniones para analizar en profundidad las diversas alternativas existentes con el correspondiente apoyo de asesores financieros y legales". La entidad dirigida por Juan Carlos Escotet ha contratado como asesor financiero a Bank of America Merrill Lynch y como asesor legal a Linklaters.

En el contexto de las últimas conversaciones el precio compartido con algunos accionistas correspondería a 0,56 euros por acción. No obstante dicha operación estaría supeditada a la realización de una 'due diligence' y hasta la fecha no se ha concluido ni formalizado acuerdo alguno con los principales accionistas de Liberbank.

Escotet habría propuesto a la fundación Caja Asturias, Caja Extremadura y Caja Cantabria un canje para formar parte de la entidad y al resto de accionistas, una prima en metálico del 40%, según publica Expansión.

Los accionistas de referencia de la banca asturiana son el fondo Oceanwood, el empresario mejicano Ernesto Tinajero, la Corporación Masaveu y el Fondo Soberano Noruego (Norges Bank).

En marcha la fusión con Unicaja

Este golpe en la mesa de Escotet pone en un aprieto la fusión existente entre Unicaja y Liberbank. Ambas estaban ya finalizando la due diligence tras haber presentado sus cuentas e iban a pasar a la operación de ecuación de canje, que en un principio se había marcado en un 60-40.

No obstante, esta no es la primera vez que Abanca intenta quedarse con Liberbank. Hubo ya una intentona que no fue bendecida por el BCE, ya que la idea del banquero venezolano era excluir al banco asturiano de cotización.