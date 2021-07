Ylenia Carrisi, hija del cantante Albano y la actriz Romina Power, desapareció el 6 de enero de 1994 en Estados Unidos, durante unas vacaciones de Navidad. Su ausencia y las teorías sobre lo que pudo haber pasado se convirtieron en una pesadilla para la familia, que vivió una gran presión mediática, la cual, a día de hoy, aún no ha acabado por completo.

Ylenia, que tenía 23 años cuando desapareció, sigue dando de qué hablar ahora, 27 años después de aquello. Los medios italianos sugieren que podría haber un expediente secreto del caso.

Ylenia Carrisi, ¿en un sótano en Nueva Orleans?

La prensa italiana se hace eco de un rumor que podría reabrir el caso de Ylenia Carrisi, aunque lo cierto es que no tiene pinta. Según estos medios, hay un expediente secreto que aseguraría que Ylenia está viva. En concreto, que la mujer, que hoy tendría 50 años, se encuentra en el sótano de un edificio de Nueva Orleans en un estado deplorable por culpa de las drogas y viviendo como una vagabunda junto a otros sintecho.

Albano se ha manifestado al respecto: "Los que dicen eso son personas que quieren especular con la muerte de mi hija, que la dejen descansar de una vez por todas. Hay demasiadas Lydia Lozano por el mundo. Es inhumano", ha dicho al diario ABC.

Ylenia Carrisi

Albano: "Hay demasiadas Lydia Lozano en el mundo"

Como vemos, Albano ni olvida ni perdona a Lydia Lozano lo que sucedió con su hija. Un tema muy espinoso que se reabre de vez en cuando.

Todo comenzó once años después de que la hija de Romina y Albano desapareciera. En ese momento, Lydia sostuvo que “seguía viva” y que “iba a encontrarla”. Pero nada más lejos de la realidad, el ‘Caso Ylenia’ le costó muchos lloros a la periodista, un enfrentamiento público con el cantante italiano, que la acusó de “mentir” y por poco este fue el final de su carrera.

El drama de Lydia Lozano comenzó el 19 de febrero de 2005, cuando Albano acudió de invitado al extinto programa de televisión Salsa Rosa. “He seguido unos rastros y se puede decir que tu hija sigue viva”, se apresuró a decirle al cantante sobre su hija Ylenia. Pero Albano nunca la creyó y la tachó de mentirosa.

Albano y Romina.

Desde ese momento, la vida de Lydia se tornó para siempre, y aunque no ha llegado a abandonar la profesión, la colaboradora cuenta que “era extrovertida en el trabajo, pero ya no lo soy desde ese día”.

Volviendo a aquel pasado que la periodista no quiere revivir, fue el 2 de junio de 2005 cuando toda la demanda y buena reputación que apellidaban a la periodista, comenzó a pender de un hilo. “Estoy pasando el peor momento de mi vida, es duro que compañeros de profesión y de este programa (se refería al extinto A tu lado), me hayan cuestionado y me hayan dicho que pida la jubilación anticipada”, decía entonces.

Pero Ylenia Carrisi nunca apareció. “La cagué, no se puede decir más claro”, se justificaba Lydia en diciembre de 2011.

Desde aquello, se le recuerda a Lydia esta cagada, y lo pasa muy mal cuando sucede. La última vez le dio incluso un ataque de ansiedad.