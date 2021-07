Terelu Campos siempre ha sido un icono sexual. Igual ahora, con los tiempos que corren, queda mal decirlo, pero no es algo malo, al revés. De hecho, ella misma ha hablado del tema en alguna ocasión. Aunque la frontera entre el buen gusto y la falta de respeto en cuanto al deseo que despierta en los hombres es evidente, la hija de María Teresa Campos sabe sacarle partido cuando quiere.

Este miércoles ha sido uno de esos días. Terelu Campos, de 56 años, protagoniza la portada de Lecturas, bajo el título: "Mejor que nunca". Y a la publicación no le falta razón.

Terelu Campos: su posado en bikini más sexy de los últimos tiempos

Con un bikini de estampado tropical y corte clásico, en tonos rojos, azules y verdes, Terelu Campos posa así de sencilla para la revista. Llama la atención, además de su físico, el peinado y el maquillaje elegidos para la sesión fotográfica, más propios de una velada nocturna que de un día playero –por no hablar de los pendientes...–.

Sea como fuere, Terelu está estupenda, y lo sabe. Por eso no ha dudado en hacer caja con este posado, estratégicamente hecho, pues no hay que olvidar que el pareo le tapa casi la mitad del cuerpo.

Su hermana también se atreve

Carmen Borrego (54), que no se pierde una, también ha posado para Lecturas. No sabemos si les habrán hecho precio por ser las dos. Al margen, la hija pequeña de la Campos no se ha atrevido tanto como su hermana, y ha decidido aparecer con un bañador negro, cuyo estampado –además del posado– estiliza su figura.

Las otras portadas 'hot' de Terelu Campos

Volviendo a la hermanísima, esta no es la primera vez que Terelu presume de curvas en una revista, previo pago casi siempre.

Aquí la tenemos con 55 años, el año pasado, en una portada que se tapaba más:

Y hay más, como ejemplo estas dos siguientes, que reflejan que Terelu es como el vino:

¿Qué opinas de Terelu?