Las imágenes del cumpleaños del rey Juan Carlos: el doloroso mensaje que manda su entorno y la ausencia que más lamenta

Han pasado más de dos semanas desde que el rey Juan Carlos celebrara su 87 cumpleaños. Una gran fiesta que, tal y como se desveló, reunió en Abu Dabi a familiares y amigos del homenajeado, que quisieron acompañarle en su gran día. Pero no ha sido hasta ahora cuando hemos podido ver algunas de las imágenes de la fiesta. Una celebración por todo lo alto que duró dos días, y sobre la que ya tenemos todos los detalles.

Ha sido la revista ‘¡Hola!’ la encargada de, por segundo año consecutivo, publicar las fotografías del cumpleaños del rey Juan Carlos. Unas imágenes filtradas por Laurence Debray, la amiga y biógrafa del Emérito, que también firma el reportaje que desvela desde dentro tanto los detalles de la celebración como el doloroso sentimiento del exmonarca.

El rey Juan Carlos cumplió 87 años el pasado 5 de enero. Foto: Europa Press

Las imágenes del 87 cumpleaños del rey Juan Carlos en Abu Dabi

El cumpleaños del rey Juan Carlos ocupa la portada de la citada revista esta semana. Una portada en la que podemos ver al Emérito feliz y sonriente posando junto a sus hijas, las infantas Cristina y Elena, y seis de sus ocho nietos, algunos de los cuales acudieron con sus parejas.

Tal y como señala Debray, los festejos comenzaron un día antes del cumpleaños del rey Juan Carlos, quien recibió a sus invitados a una cena informal en el restaurante chino del Emirates Palace, el icónico hotel de Abu Dabi, donde disfrutaron de un espectáculo de magia a cargo del reconocido mago Drummond Money-Coutts. Llegada la medianoche, el rey Juan Carlos fue sorprendido con un pequeño pastel con una vela que sopló de lo más emocionado.

Al día siguiente tuvo lugar la gran fiesta. Una celebración con la playa de fondo, que reunió a familiares y una treintena de amigos, entre los que se encontraban conocidos empresarios y los embajadores de Portugal y Estados Unidos. La noche comenzó con un espectáculo de flamenco, una música que el rey Juan Carlos aprecia y que extraña: “Dado que no puede estar en España, España viene a él”.

En las imágenes se puede ver al rey Juan Carlos sentado en primera fila con algunos de sus amigos, junto a los que descubre la gran tarta que le tienen preparada y que el homenajeado corta con una espada, “como manda la tradición”.

A pesar de que la fiesta se alargó hasta altas horas de la noche, el rey Juan Carlos se retiró pasada la medianoche. Eso sí, de lo más feliz y emocionado. Y es que, tal y como señala Lauren Debray, “durante un fin de semana, don Juan Carlos dejó de ser ese hombre retirado, apartado de sus raíces y del afecto de los suyos. Sus amigos hicieron revivir España para él en la arena del Golfo Pérsico. Incluso a 5.0000 kilómetros de su reino, sigue llevando a España en el corazón. Eso nadie se lo podrá arrebatar”.

Lauren Debray desvela el deseo del rey Juan Carlos y la ausencia que “lamentó en silencio” en su cumpleaños

En su relato, Lauren Debray parece no solo estar dispuesta a relatar lo vivido durante el cumpleaños del rey Juan Carlos, también a desvelar los sentimientos y deseos del homenajeado, a quien tan bien conoce.

Así, señala la unión del Emérito con su familia: “Es una familia dinámica, cálida y unida la que lo rodea, que se tomó el tiempo de saludar a todos los invitados alrededor del bufé. Sin embargo, hay un gran ausente, el rey Felipe, cuya falta su padre lamenta en silencio”. Un lamento que desvela Debray, quien también parece deslizar un claro mensaje.

Y es que, tal y como explica la escritora, al rey Juan Carlos “le encantaría poder ir más a menudo a Madrid para ver a su familia, especialmente a su hermana ‘Margot’, por quien siente un gran cariño, pero tener que dormir en un hotel, como un turista de paso, le resulta doloroso. No quiere, bajo ningún concepto, interferir en la vida de su hijo ni en el buen funcionamiento de la Corona. El precio a pagar es alto. Él, que defendió los intereses de España durante toda su vida y reinó sobre un país que lleva en el corazón, no puede pasar la Navidad en familia, en su tierra, en su hogar. Pero no se deja vencer por la amargura”.