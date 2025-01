Las minifaldas que marcan tendencia este invierno de 2025 que te servirán para renovar el armario

Si hay algo que nunca pasa de moda, son las minifaldas. Temporada tras temporada, encuentran la forma de reinventarse, y este invierno de 2025 no es la excepción. Desde modelos de inspiración retro en tejidos como la pana, hasta propuestas más arriesgadas con estampados animal print o detalles de tachuelas, las minifaldas vuelven con fuerza para adaptarse a cada estilo y ocasión.

Este año, además, hay infinidad de tendencias. Piel, antelina, lana y hasta flores superpuestas son algunas de las tendencias que más veremos. ¿Lo mejor de todo? Muchas de estas faldas tienen chaquetas a juego, lo que facilita crear looks coordinados sin complicarse la vida. Si se busca algo más casual, una minifalda vaquera con un jersey oversize es una apuesta segura. ¿Mejor un look más formal? Una minifalda de piel con botines y un abrigo largo puede ser la clave. Y si eres de las que apuesta por lo único, no te pierdas opciones como las de Sezane o Mango, que son las más originales.

Falda de pana

Aunque todavía quedan buenos descuentos en Zara, es imposible no echar un ojo a la nueva colección de la firma española. Es precisamente en el rincón ordenado donde hemos encontrado esta falda verde de pana de tiro medio además tiene una chaqueta a juego. Su precio es de 22,95 €.

Falda efecto piel

Negra, de efecto piel y con cinturón incorporado, en Amazon se puede encontrar a la venta esta minifalda de Springfield. Además, ahora mismo está rebajada en todas las tallas, desde la 36 a la 44.

Falda animal print

Aunque el estampado de leopardo es el más popular de este 2025, hay vida más allá de él y así lo demuestran en Mango. En su nueva colección se puede encontrar esta minifalda confeccionada con 100% piel bovino y con un acabado de pelo. También tiene una chaqueta a juego que se puede comprar por separado. Su precio es de 169,99 €.

Falda de antelina

El ante es una de las tendencias de este invierno 2025. Se ha visto en vestidos y en chaquetas, pero también está presente en las faldas. A Amazon ha llegado esta minifalda de antelina que lleva el sello de la firma Vero Moda.

Falda vaquera

Es cierto que las minifaldas vaqueras es más habitual verlas en primavera, pero en estos meses también se pueden usar. En Sezane está a la venta este diseño con lazada lateral que cuesta 94 €.

Falda con tachuelas

Flecos y tachuelas, a esta falda de Parfois no le falta detalle para coronarse como la minifalda más trendy de este 2025. De color granate, se puede encontrar rebajada al 50% en El Corte Inglés con un precio de 49,99 €.

Falda con flores

A original, pocas minifaldas superan a este diseño de &Other Stories. De color verde, cuenta con flores superpuestas en el mismo tono. Su precio es de 99 €.

