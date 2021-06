Aunque normalmente se asocia con el universo femenino, los hombres también son grandes consumidores de tratamientos de cirugía estética. El mercado masculino crece año tras año de manera exponencial por lo que, a día de hoy, es habitual que las clínicas ofrezcan tratamientos especializados para ellos buscando captar y fidelizar a un público de lo más prometedor.

Una de las demandas que ha aumentado enormemente entre estos pacientes es el deseo de cambiar los rasgos de su rostro alterando su morfología para conseguir una imagen más masculina. Es lo que técnicamente se denomina masculinización facial y se ha convertido en una de las intervenciones estrella dentro de la carta de servicios para hombre que ofrecen las clínicas de medicina estética.

Aunque el paciente sabe qué resultados quiere conseguir, se trata de un tratamiento que todavía no es muy conocido y que genera muchas dudas. Una de las causas principales es que no existe una única intervención para conseguir el objetivo de tener unos rasgos más masculinos, sino que, dependiendo de cada caso, habrá un determinado tratamiento que sea el más adecuado.

En Vozpópuli vamos a hacer un repaso de las diferentes alternativas entre las que el hombre puede elegir si quiere mostrar una faceta más masculina. La solución se encuentra en qué elementos faciales alterar para conseguirlo y tres son las zonas principales que pueden resultar la clave definitiva: la mandíbula, la nariz y el cuello.

Tratamientos lograr un rostro masculino

Cuando a un hombre le genera preocupación no tener un rostro lo suficientemente masculino, su mirada se fija en unos determinados rasgos con los que no se siente satisfecho y que son los puntos sobre los que pide al especialista trabajar. Los tratamientos se suelen centrar en la mandíbula, un punto súper importante porque, aunque de primeras pueda pasar desapercibido frente otros rasgos más protagonistas como los labios o la mirada, puede marcar una grandísima diferencia. En su caso el resultado que se busca obtener es una mandíbula más ancha, de forma cuadrada y bien definida.

La mandíbula suele ser el rasgo que centra los tratamientos de masculinización facial Face Clinic

Vecino de la mandíbula, el mentón es un elemento clásico que asociamos a la belleza masculina. Los hombres también buscan alterar su perfil logrando un mentón que este bien marcado alterando la fisionomía del rostro. Por último, el tercer rasgo al que se presta más atención es la nariz. Si el hombre quiere aumentar su virilidad facial es crucial que el arco de su nariz sea recto.

Para saber que elementos son los que hay que corregir y las técnicas más adecuadas para llevarlo a cabo, lo que hay que realizar en primer lugar es un estudio del rostro del paciente para identificar cuáles son sus necesidades en relación con los resultados que desea conseguir. Podemos llevar a cabo tratamientos tanto de medicina estética como de cirugía estética.

Los tratamientos de medicina estética son menos invasivos ya que son rellenos de ácido hialurónico o la hidroxiapatita calcita con los que podemos mejorar el mentón o el ángulo de la mandíbula. Sin embargo, su desventaja es la duración de los resultados que suele ser entre seis meses y un año, lo que hace necesario repetir el proceso cada cierto tiempo.

Con la cirugía estética podemos conseguir resultados definitivos. En esta campo hay dos tratamientos estrella como son la implantación de prótesis faciales personalizadas en 3D y la Rinoplastia Ultrasónica.

Prótesis faciales 3D

La realización e implantación de prótesis 3D personalizadas para cada paciente es una de las alternativas más novedosas y menos invasivas en cirugía estética facial. El Doctor Riba, Jefe de Servicio de Cirugía Maxilofacial en el Hospital de la Zarzuela y de la Moraleja en Madrid y director de Face Clinic, es pionero en aplicar la tecnología 3D en este campo en España. Con esta técnica consigue diseñar facciones a medida con unos resultados que son inmediatos y definitivos.

Estas prótesis no solo sirven para conseguir las facciones buscadas sino que además realzan, reposicionan volúmenes, atenúan las arrugas del tercio medio de la cara, disimulan una nariz prominente y consiguen eliminar o suavizar el pliegue naso labial. Todo ello con una técnica mínimamente invasiva y una precisión milimétrica por lo que nos encontramos con un tratamiento totalmente a la carta.

Prótesis de mandíbula 3D Face Clinic

El procedimiento es muy sencillo. Se comienza realizando un TAC o un escaneo tridimensional de la zona del rostro donde se requiere la prótesis. A continuación se procede a una reconstrucción anatómica con la forma y las dimensiones exactas que se desean conseguir para luego realizar el diseño de la prótesis con un software específico. Esta es la gran novedad que ofrece Face Clinic ya que en el mercado existen implantes faciales con medidas estándar que en ocasiones no se adaptan bien, pero aquí se realiza un implante a medida.

Son una opción revolucionaria y cada día más asequible

Cuando el paciente y el cirujano están de acuerdo con la imagen final que se quiere conseguir, se sintetiza e imprime en 3D la prótesis definitiva que se colocará en quirófano con anestesia local y sedación en la mayoría de los casos. “Las prótesis impresas con tecnología 3D son las protagonistas del rejuvenecimiento facial del siglo XXI, son una opción revolucionaria y cada día más asequible”, comenta el Dr. Riba y es que el coste de la intervención se encuentra en torno a los 4.000 euros.

Simulación por ordenador de la colocación de prótesis de mandíbula Face Clinic

Además de la personalización, otra de las ventajas de este tratamiento es que no deja cicatrices visibles porque las prótesis se colocan por dentro de la boca del paciente. Además es una técnica completamente reversible así que, si el paciente no queda contento con el resultado, se puede extraer la prótesis en cualquier momento con una sencilla intervención.

Rinoplastia ultrasónica

Si el elemento clave que deseamos alterar es la nariz, la Rinoplastia Ultrasónica es una intervención más precisa, más rápida y menos dolorosa que la cirugía tradicional. El Dr. Riba García habla de ella como una de las técnicas más avanzadas que se utilizan hoy en día en rinoplastia gracias a cuatro ventajas en relación con el sistema habitual:

Mayor precisión : gracias al avanzado instrumental, se remodela de forma más precisa el hueso de la nariz sin tocar los tejidos blandos de su entorno.

: gracias al avanzado instrumental, se remodela de forma más precisa el hueso de la nariz sin tocar los tejidos blandos de su entorno. Menor traumatismo: los efectos secundarios que aparecen con la rinoplastia convencional, como los edemas, moratones o la inflamación, se reducen en gran medida.

los efectos secundarios que aparecen con la rinoplastia convencional, como los edemas, moratones o la inflamación, se reducen en gran medida. Resultados más estables y naturales : se consiguen rinoplastias con menos asimetrías e irregularidades. Además se pueden corregir ciertos defectos como pueden ser las narices más anchas o voluptuosas.

: se consiguen rinoplastias con menos asimetrías e irregularidades. Además se pueden corregir ciertos defectos como pueden ser las narices más anchas o voluptuosas. Recuperación más rápida: al haber menos traumatismo, los pacientes se incorporan a su vida habitual en un plazo mucho más corto de tiempo.

Actualmente, el precio de una Rinoplastia Ultrasónica se encuentra en torno a los 5.000 euros.

Liposucción de papada

Terminar con la papada puede ser una de las llaves para conseguir un rostro más masculino. El Doctor Moisés Martín Anaya, especialista en Cirugía Plástica Reparadora y Estética, recomienda el tratamiento Facial Jawing que consiste en una mini liposucción de papada y un injerto graso en la mandíbula en una intervención que es definitiva y que dura apenas 20 minutos.

Para muchos hombres la papapa se ha convertido en un verdadero problema. Si tienes grasa depositada bajo la barbilla, y dependiendo de su cantidad, es realmente difícil disimularla. Solo levantando el cuello de manera antinatural se consigue esconder el llamado doble mentón.

La papada no siempre está relacionada con el estilo de vida o con la edad

Pero el problema es aún mayor en aquellos casos de hombres que no presentan sobrepeso pero que acumulan células grasas en el cuello. A pesar de estar delgados tienen papada y es debido a una herencia familiar. “A ellos les sucede con la papada lo mismo que a las mujeres con los tobillos gruesos, han heredado la tendencia de sus padres al depósito de células grasas en esta zona”, explica el doctor Moisés Martín Anaya.

La papada no siempre está relacionada con el estilo de vida o con la edad pero el peso sigue siendo una cuestión de importancia ya que, a mayor grasa general en el cuerpo, más conjunto de adipocitos se localizarán bajo el mentón. No siempre podemos echarle la culpa a la herencia genética.



Esta acumulación de grasa se puede eliminar en una sencilla liposucción de papada que se realiza bajo anestesia local y sedación, que no requiere ingreso hospitalario y que apenas llega a la media hora de duración. Es un procedimiento sencillo y apenas requiere cuidados postoperatorios. Al día siguiente, el paciente se puede incorporar sin problemas a su vida laboral, siendo el único requisito llevar en casa una venda facial durante quince días.

Un perfil sin papada es una de las fórmulas para lograr una mandíbula más masculina Freepik/cookie_studio

Esta mini-liposucción extrae la grasa mediante un sistema de cánulas y puede complementarse con una remodelación sin cirugía del mentón. Martín Anaya lo realiza cuando se dan casos de micrognatia, es decir, cuando se tiene el mentón retraído, produciendo el efecto de que la mandíbula está hundida hacia dentro. En la misma intervención se inyecta la grasa extraída de la papada en el mentón consiguiendo, además de un cuello sin grasa, una mandíbula más masculina.

Para poder llevar a cabo esta técnica es muy importante valorar el estado de la piel del paciente. En el caso de un exceso de flacidez, al extraer le grasa de la papada la piel no se retrae y se queda firme al nuevo volumen del cuello. En estos pacientes es más recomendable realizar un lifting cérvico facial que es una cirugía estética mayor, con anestesia general y que requiere un cuidado postoperatorio más riguroso.