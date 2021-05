La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de 42 años, ha comenzado una nueva relación tras su ruptura hace seis meses con el peluquero Jairo Alonso, con el que rompió en noviembre de 2020.

La política del Partido Popular (PP) ha sido pillada besándose en Ibiza con su nuevo novio, Alberto González, un técnico sanitario con el que ha disfrutado de unos días de relax y playa. La pareja hizo esta escapada el primer fin de semana tras el confinamiento.

Tras salir a la luz las fotos de la revista 'Lecturas', en las que se ve a la pareja muy acaramelada y sin importarles ser reconocidos, son muchos los que han comenzado a preguntarse: ¿Quién es el nuevo novio de Ayuso? ¿Cuántos años tiene? ¿En qué trabaja?

Ayuso ha desvelado que su novio se llama Alberto González y tiene tres hijos

Para sorpresa de todos, ha sido la propia Ayuso la que ha dado detalles de quién es la persona que ocupa su corazón de nuevo tras verse en la portada de la revista 'Lecturas' y destaparse el romance que mantenía hasta entonces en secreto.

El novio de Isabel Díaz Ayuso "se llama Alberto González, tiene 43 años, está divorciado y tiene tres hijos". Esto es lo que le ha desvelado Ayuso a Federico Jiménez Losantos, según ha contado el periodista en su programa de esRadio. "Estos son los datos que tengo fehacientes, la fuente es ella", ha asegurado.

El locutor ha continuado diciendo: "Es que no hay nada qué ocultar.. Él está divorciado, ella también. Son libres. Se han encontrado felizmente... Ya le tocaba pasar una buena temporada después de estos dos años".

En 'Es la mañana de Federico' también han señalado que vive en Madrid aunque tiene raíces andaluzas y que el novio de Ayuso "tiene muy buena relación con su ex".

Isabel Díaz Ayuso, pillada besándose con su nuevo novio en Ibiza Lecturas

Isabel Díaz Ayuso no quiere ocultar su relación

Ayuso y Alberto están muy felices con su relación y no se ocultan. De hecho, la pareja tiene la intención de "no esconderse" y "quiere normalizar la situación", han indicado en el programa.

"Ella no ha impedido las fotografías, lo ha facilitado", han comentado. Es más, según Losantos ya llevaban varias semanas que querían que su relación saliese a la luz.

"Si no se ha ocultado es porque no se quería ocultarlo. Pese a que ella fue a Ibiza totalmente inocente y no sabía que la iban a hacer fotos", han comentado en la tertulia, para explicar después que las imágenes fueron tomadas por un paparazzi.

Llevan unos meses juntos: "Espera que sea el definitivo"

La relación de Ayuso y de Alberto comenzó hace unos meses. "Es una historia nueva. El confinamiento fue el año pasado... El confinamiento fue un momento de rupturas y de comienzos.", ha dicho recordando también que fue el momento en el que Ágatha Ruiz de la Prada comenzó su relación con Luis Gasset, cuya ruptura se produjo hace unas semanas.

Una de las tertulianas ha comentado que la relación tuvo que comenzar "de tres meses a esta parte".

Losantos ha explicado entonces: "Se conocían de antes, pero cuando ella decide romper [con Jairo Alonso] porque ve que la cosa va en serio y que va en serio... y van en serio".

El locutor ha desvelado que Isabel "está muy ilusionada y espera que esta vez sea la definitiva". "Ella lo que quiere es ser feliz. Ha sobrevivido a todo y ahora es intocable", ha añadido después.

Vamos a ver el aguante que tiene con la presión mediática

Después en el programa han hablado de cómo iba a llevar Alberto ser objetivo de las cámaras de aquí en adelante. "Otra cosa es que ahora entramos en quién va a ser el señor Ayuso [...] 'El marido de', de alguien que está en un nivel de popularidad como no ha tenido nadie en Madrid y Madrid es España, pero ni en Europa pero ni en Argentina que dicen que es la mujer del planeta. Es un nivel de popularidad rapidísimo y vertiginoso", ha señalado el locutor.

Respecto a cómo va a afrontar la popularidad el novio de Ayuso, Losantos asegura: "Él esta mentalizado pero una cosa es eso y otra sobrevivir a la presión de los medios, la falta de educación de las cámaras. El estar siempre con la gente encima, no respetan nada, no se respeta nada".

"Vamos a ver el aguante que tiene. Una persona que no ha estado nunca en el foco y ahora va a estarlo".

Esta tarde a las 20:00 horas, la presidenta tiene un acto, la entrega de los Premios Bombines de San Isidro 2021 en Madrid, en el Bingo Las Vegas, por lo que seguro le preguntarán por su nueva pareja y relación.