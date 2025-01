Chiara Ferragni desvela el infierno que vivió junto a Fedez y por qué él ha filtrado su infidelidad ahora

En las últimas horas ha salido a la luz que Fedez le fue infiel a Chiara Ferragni durante siete años con Angelica Montini y que incluso, minutos ante de su boda con la influencer llamó a su amante desde un baño, dispuesto a cancelar el enlace por ella, además de conocerse que intentó suicidarse por ella. Tras conocerse que Fedez mantenía una doble vida, Chiara Ferragni ha decidido pronunciarse a través de un comunicado en el que confirma todo lo anterior, además de revelar las continuas infidelidades del rapero italiano y el infierno que pasó junto al que fue su marido durante seis años y con el que tiene dos hijos, Leone y Vittoria.

Una vez más se demuestra que la vida que exponen las influencers no es tan idílica como parece. La verdadera realidad que vivía el matrimonio se ha destapado tras publicar el expaparazzi Fabrizio Corona un audio de Fedez confirmando la historia con Angelica Montini. También se conocía que Chiara Ferragni estaba al tanto de la existencia de la amante de su marido Fedez.

Después de revelarse esta bomba que ha dejado a todos sorprendidos, Chiara Ferragni, de 37 años, ha corroborado la información y ha desvelado más detalles de su vida matrimonial con Fedez, así como otro episodio durísimo que vivió cuando él estaba en el hospital, a punto de ser operado de un tumor neuroendocrino de páncreas en marzo de 2022. Mientras ella sujetaba su mano y deseaba estar en su lugar para que él no sufriera, vio mensajes que Fedez le envió s su amante. También ha revelado que sufrió otras infidelidades por parte de su marido mientras estaban casados y ha explicado el motivo por el que Fedez ha decidido filtrar ahora que llevaba una doble vida.

Chiara Ferragni confirma que Fedez tenía una amante en un comunicado

Tras salir a la luz el nombre de la amante de Fedez, muchos se preguntan: ¿quién es Angelica Montini? Es una estilista italiana de 28 años que procede de una familia millonaria que fundó su propia marca llamada Angelica Montini Studios. Fedez y Angelica mantuvieron una relación desde 2017 y aunque ambos estaban enamorados, Angelica no quería que le relacionaran con el rapero, consideraba que no estaba a su altura.

Angelica Montini fue la amante de Fedez durante siete años

Chiara Ferragni, que ha señalado que se mantenía callada para protegerse a ella, a su familia y sobre todo, a sus hijos, ha roto su silencio ahora. "He vivido 7 años de relación en los que he amado como amo yo, sin frenos y con todo mi ser. He amado incluso cuando había muchas razones para abandonar, he soportado situaciones a las que le habría dicho a cualquier amiga ‘no te permitas esto’, porque para mí el amor también significaba esto: sacrificarse. Minimizar constantemente la falta de respeto y justificar comportamientos equivocados para proteger a la otra persona, para proteger a la familia, a la pareja. Porque siempre me he considerado la fuerte, la independiente, la que tenía que luchar por todos”.

La influencer ha publicado este comunicado justo después de conocerse este miércoles por la mañana que Chiara Ferragni ha sido imputada por estafa agravada en el asunto de los pandoros (dulces tradicionales navideños) y los huevos de Pascua de Balocco 'Navidad Rosa', caso que se conoce como Pandoro Gate, tras ser acusada de hacer publicidad engañosa. Aunque llegó a un acuerdo amistoso con los afectados y desembolsó más de un millón y medio, la Fiscalía le ha citado a declarar el 23 de septiembre, como se le notificó ayer, y podría enfrentarse a una pena de cárcel.

Chiara hace alusión en su comunicado a esta polémica en la que se ha visto envuelta y en cómo Fedez la dejó y dio por finalizado el matrimonio en el peor momento de su vida. “Y aún así, no dije nada ni siquiera cuando fui dejada de un día para otro durante mi primer periodo de dificultad el pasado febrero, cuando apenas podía levantarme de la casa”.

Comunicado de Chiara Ferragni

Desvela que le fue infiel muchas veces y vivió un infierno

Tras ello desvela que Fedez le fue infiel en varias ocasiones. “Escuché muchas veces que yo le había echado de casa, pero nunca se dijo que lo hice después de descubrir una infidelidad precisamente en esos días (una de tantas, evidentemente). Tampoco se dijo que él no dudó en aprovechar la oportunidad para no verse implicado en mi “daño de imagen”.

Chiara Ferragni ha revelado el infierno que sufrió junto a su entonces marido, Fedez. “No dije nada públicamente en los meses siguientes, ni siquiera después de todo el horror que descubrí que se hacía constantemente a mis espaldas, mientras yo hacía todo lo posible por intentar sacarlo de sus momentos oscuros, completamente ignorante de todo esto”.

Tras ello, ha desvelado que Fedez le llamó y le confesó la existencia de su amante. “Antes de la Navidad de 2024, Federico me llamó (totalmente consciente de que no quería hablar conmigo por teléfono) y admitió por primera vez su relación con esta amante que había continuado desde 2017, y también me dijo que había pensado en no casarse conmigo pocos días antes de la boda, pero luego no supo cómo echarse atrás públicamente”.

Ahora que ha pasado el tiempo, Chiara Ferragni, se ha dado cuenta de que vivió en una mentira. “He vomitado. Me he dado cuenta que lo que había vivido era una completa mentira, pero sufrí en silencio, rodeada únicamente del cariño de quienes me aman de verdad y deseándome un amor verdadero, mutuo, para el futuro”.

La influencer ha explicado por qué no ha querido hablar hasta ahora. “Guardé silencio porque quería pasar página sin seguir pensando en el dolor y porque tengo dos hijos que sentirá todo lo que sus padres digan el uno del otro y sufrirán por ciertas declaraciones”.

Segunda parte del omunicado de Chiara Ferragni

Chaira explica por qué Fedez ha filtrado ahora que tuvo una amante durante 7 años

Tras ello, ha explico el motivo por el que Fedez ha desvelado ahora que tenía una amante y una doble vida con ella. El rapero tiene ansias de venganza, según Chiara. “Tomar la decisión, junto a su amigo, de sacar a la luz detalles adicionales probablemente para vengarse de un amor ya no correspondido por parte de su amante ha sido un golpe muy bajo”.

Después ha corroborado lo que ha salido a la luz en las últimas horas. “Detalles como la llamada a su amante justo antes de subir al altar diciéndole que le bastaría una señal de su parte para dejarlo todo o descubrir los mensajes hacia ella antes de ser operado, mientras yo estaba allí sujetándole la mano y deseando cada segundo tener ese dolor en su lugar, solo por no verlo sufrir, son detalles demasiado dolorosos”.

Chiara Ferragni ha aclarado en el comunicado que ella vivió ajena durante muchos años a las infidelidades de su marido y que no eran una pareja abierta. “He estado callada sobre muchos temas pero leo demasiadas porquerías como para seguir haciendo como si no pasara nada: mi relación con Federico era real para mí, nunca estuvo en una relación abierta (evidentemente solo era abierta para la otra parte sin que yo lo supiera) y, a pesar de todo, estoy orgullosa de haber amado incondicionalmente”.

Tras ello, se ha dirigido a Fedez: “Lamento que para la otra parte, yo solo haya sido alguien de quien burlarse y usar a su antojo pero a veces es justo abrir los ojos, asumir el golpe, sufrir, levantarse y entender que merecemos algo diferente. Un amor no perfecto, pero al menos real y vivido por ambas partes de la misma manera. Lo deseo para mí y lo deseo para todos vosotros, porque es lo mínimo en este caos que es nuestra vida”.

Fedez intentó suicidarse por su amante, de quien ya habló en una entrevista

También ha salido a la luz el intento de suicidio de Fedez. Según el periodista italiano, durante el festival de San Remo, Fedez trató de suicidarse tras recibir un mensaje de la amante por la que había estado a punto de dejarlo todo. Ella quería dejarle. Una historia que ha confirmado el agente de Fedez y la propia Angelica Montini. "El día del festival de San Remo es un día maldito para Fedez. Su verdadero amor le dice que se acabó para siempre. Él intentó suicidarse por ella".

Después de conocerse la vida paralela que llevaba Fedez con su amante, muchos piensan que la canción 'Bella Stronza' (Bella Zorra), que su exmarido ha elegido para participar en el Festival San Remo, está dedicada a Angelica Montini y no a Chiara, como se creyó al principio. "No creo que esté dedicada a mí, pero se lo podéis preguntar a él", señaló ella. La canción habla de una mujer que destruyó todos sus sueños.

Tras conocerse esta polémica, los medios italianos han recuperado también una entrevista que Fedez dio en Pulp Podcast, donde desveló las experiencias que más han marcado su vida y habló de una misteriosa chica que apareció en su vida para cambiarlo todo. También contó que su vida está marcada por los números 9, 18, 27 y 36, años en los que contó que le han pasado cosas raras. “A los 9 años abusaron de mí, a los 18 conocí a una chica e intenté suicidarme por primera vez, a los 27 conocí a mi mujer. Y finalmente, cuando entro en el año 36 conozco no sólo a una chica que me devuelve cierto tipo de dinámica, sino cuyo apellido es muy parecido al nombre del demonio Moini”. Un apellido que recuerda al de su amante, Montini.