El nombramiento de Toni Cantó como director de la Oficina del Español, un nuevo organismo de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte creado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha suscitado una gran polémica.

Tras conocerse la noticia, se hicieron virales unas declaraciones que hizo el exportavoz de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana en el año 2019 en las que decía: "No puedo trabajar en Cataluña por hacer teatro en español".

Este titular de la entrevista ha provocado un aluvión de críticas en contra del actor y expolítico, entre las que se encuentran las de la humorista Ana Morgade, que arremetió duramente contra Cantó.

"No, chato: yo he trabajado en teatro en Cataluña hablando en castellano tanto como he querido, haciendo obras, shows de Impro y standup. No te contratan porque eres más malo que la droga", escribió.

No, chato: yo he trabajado en teatro en Cataluña hablando en castellano tanto como he querido, haciendo obras, shows de Impro y standup. No te contratan porque ERES MÁS MALO QUE LA DROGA. pic.twitter.com/nUTmCJAGFh — ana morgade (@ana_morgade) July 3, 2021

"Aprender catalán no ha mellado mi castellano"

El mensaje fue muy aplaudido y cuenta ya con más de 34.000 'Me gusta' y ha sido compartido por 9.400 usuarios de Twitter.

Sin embargo, también hay quienes han mostrado su oposición a sus palabras y le han lanzado esta pregunta: "¿Si quisierais escolarizar en español a vuestros hijos en Cataluña, podéis citarme un solo colegio público".

La respuesta de Morgade fue este otro mensaje. "Si mis peques tienen la oportunidad de aprender varios idiomas y practicarlos en la calle a diario, jamás sería tan necia como para negárselo. El saber no ocupa lugar, y aprender catalán no ha mellado mi castellano, fíjate. Petons molt forts".

Te contesto encantada: si mis peques tienen la oportunidad de aprender varios idiomas y practicarlos en la calle a diario, jamás sería tan necia como para negárselo. El saber no ocupa lugar, y aprender catalán no ha mellado mi castellano, fíjate. PETONS MOLT FORTS. 😘 https://t.co/zvm2VsF25P — ana morgade (@ana_morgade) July 5, 2021

A las críticas contra Cantó también se han sumado otros famosos como Dani Rovira, que se ha referido al expolítico como "señor Georgie Dann". "Igual he hecho más de 300 actuaciones en Cataluña, no solo en castellano, sino con mi acento andaluz, y la gente siempre me ha recibido encantada y con mucho cariño. Así que, señor Georgie Dann, hágame el favor, por favor", escribió.

Otros actores como Anabel Alonso, Pepón Nieto o José Corbacho, también han escrito mensajes contra las declaraciones de Toni Cantó.

Igual he hecho más de 300 actuaciones en Cataluña, no solo en castellano, sino con mi acento andaluz, y la gente siempre me ha recibido encantada y con mucho cariño. Así que, señor Georgie Dann, hágame el favor, por favor. pic.twitter.com/pE88cOobLw — Dani Rovira (@DANIROVIRA) July 3, 2021

A ver si el problema va a ser otro, porque yo sí he hecho teatro en Cataluña, en castellano/español. pic.twitter.com/i9UeqH41rG — Anabel Alonso Oficial 🇪🇸🇪🇸🇪🇸 (@AnabelAlonso_of) July 3, 2021

Querido @Tonicanto1 igual no actúas en Catalunya por la calidad de tus trabajos. @DANIROVIRA @Berto_Romero @Goyojimenez @martita_d_grana @pazpadilla @cayetanagc o un sevidor, entre otros, actuamos en castellano por aquí sin ningún problema. Si para esto es la “Oficina”, tela… https://t.co/P3TZXIXEYg — Jose Corbacho (@josecorbacho) July 3, 2021