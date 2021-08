En cuanto llega el calor nos gusta lucir un bronceado saludable y, para conseguirlo, es tan importante proteger la piel durante la exposición al sol como cuidarla a posteriori utilizando productos after sun. La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y el que más expuesto está a la radiación solar, es por ello que necesita de un producto reestructurante, calmante y con mucha hidratación.

¿Quién no ha sufrido alguna vez una quemadura producida por el sol? En un país tan soleado como España es raro que alguien no haya experimentado esa incomoda sensación de tirantez y escozor que en muchas ocasiones nos impide llegar a dormir y que es molesta hasta para acciones tan vitales como vestirse. "Normalmente los signos y síntomas de una piel dañada por el sol se producen desde una a 24 horas aunque, en algunos casos graves, puede alcanzar el pico máximo a las 72 horas", afirma Juan Manuel Mata, director técnico de Saluvital.

Estos efectos son responsabilidad de la radiación UV que es capaz de penetrar en las capas profundas de la piel, produciendo daños irreversibles. Tenemos que distinguir entre los rayos UVB y los UVA. Los UVA penetran en una capa más profunda de la piel favoreciendo el envejecimiento y los UVB se quedan en la superficie siendo los causantes de las quemaduras solares.

Para poder defendernos de estas molestas y peligrosas consecuencias, lo mejor es recurrir a buenos productos after sun. Hoy en Vozpópuli vamos a conocer en profundidad en qué consisten, como deben de ser utilizados y las diferentes opciones que podemos encontrar en el mercado.

Los beneficios de usar un 'after sun'

La licenciada en farmacia, y experta en cosmética y nutrición, Rocío Escalante, nos menciona las principales ventajas que tendrá para nuestra piel el uso de productos after sun:

Estos productos están formulados, de forma específica, para hidratar en profundidad, pero también para calmar, reparar, y regenerar la piel después del sol . Algunos incluyen activos como el aloe vera, ideal para calmar irritaciones que en ocasiones pueden provocar los rayos solares.

. Algunos incluyen activos como el aloe vera, ideal para calmar irritaciones que en ocasiones pueden provocar los rayos solares. También ayudan a combatir la acción de los radicales libres que liberan los rayos solares y que son los responsables del envejecimiento cutáneo.

que liberan los rayos solares y que son los responsables del envejecimiento cutáneo. Muchos de ellos bajan la temperatura de la piel, aportando una sensación de frescor . Un buen truco para potenciar esta agradable sensación es guardar el producto en la nevera.

. Un buen truco para potenciar esta agradable sensación es guardar el producto en la nevera. Los after sun también contienen activos que ayudan a prolongar el bronceado .

. Y, por si fuera poco, los after sun también ayudan a evitar la descamación, lo que popularmente llamamos "pelarnos". Esta caída de la piel se produce días después de la exposición al sol, por eso es importante seguir utilizando el producto unos días después aunque ya no estemos visitando la playa o las piscinas.

¿Cómo utilizar el 'after sun'?

Lo primero que debemos de llevar a cabo es una ducha para eliminar los restos de cremas bronceadoras, cloro o arena de nuestra piel. Después, aplicaremos una buena capa de after sun y al día siguiente volveremos a hidratar la piel de nuevo con el mismo producto. Aunque se suele asociar con la piel del cuerpo, también podemos encontrar propuestas para el rostro. "En este caso aconsejamos utilizarlo después de la limpieza facial, en sustitución del tratamiento habitual", recomienda la farmacéutica Rocío Escalante.

Mujer utilizando crema sobre sus piernas Freepik/Nensuria

Los producto after sun los podemos encontrar en diferentes texturas: spray, bruma, crema, leche, mousse, etc. Elegir entre una u otra depende sobre todo del objetivo que estemos buscando así como de la parte del cuerpo que vamos a tratar. No es la misma textura la que pueda necesitar el contorno de ojos con la que precisa la espalda o si requerimos un extra de hidratación o buscamos una sensación placentera de frescor.

Elige tu 'after sun' favorito

Una buena alternativa es recurrir a un after sun de farmacia como el de la marca Bioderma que alivia de manera inmediata. En un formato bruma, este producto aporta una sensación de frescor además de hidratar y calmar bastante la sensación de calor, el enrojecimiento y la tirantez de la piel.

Bruma after sun Photoderm SOS. PVP: 14.95€ Bioderma

La dinastía Joseon fue un reino coreano que duró cinco siglos en el que la belleza de las mujeres destacaba por su empeño en lograr una piel limpia, sana y con aspecto de porcelana. La firma Beauty of Joseon, a la venta en KOSS, traslada esa filosofía a sus productos uniendo los métodos tradicionales con tecnología de vanguardia.

Entre sus productos se encuentra un sérum hidratante calmante formulado a base de El árbol de Té, un poderoso ingrediente antiinflamatorio que calma las irritaciones. Con este producto tratamos las rojeces que pueda ocasionar el sol y también prevenimos los brotes de acné. Además contamos con una mascarilla que posee propiedades medicinales y curativas. “El sérum puede aplicarse a diario, convirtiéndose en nuestro inseparable del verano, y la mascarilla cuando sintamos que nuestro rostro nos pide más mimos después de haber pasado largas horas de playa, piscina o terraza”, comentan las fundadoras de KOSS.

Sérum calmante con Árbol de Té (PVP: 29.95€) y mascarilla calmante con centella asiática (PVP: 3.95€) KOSS

Los geles de aloe vera de Sundara poseen una fórmula de moléculas pequeñas y ligeras, que permiten la absorción rápida llegando a la capa media de la piel y así trabajan de adentro hacia afuera, activando el colágeno y reavivando la piel, obteniendo mayores beneficios. Además de la propuesta de aloe vera bio, podemos encontrar el gel mezclado con otros beneficiosos ingredientes como rosa o árbol de té.

Geles de Aloe Vera. PVP: de 19 a 26 euros (unidad) Sundara

Collistar propone su after sun hidratante que es ideal para los que estén buscando un extra de suavidad y bienestar. Su secreto reside en una fórmula basada en aceites vegetales, vitaminas, aleo, glicerol y fitoextractos, con una acción intensa nutritiva e hidratante. Su emulsión aporta confort a la piel y garantiza una suavidad extra. Además, ayuda a fijar y a prolongar el bronceado.

Bálsamo after sun hidratante y reparador. PVP: 35€ Collistar

Saluvital cuenta con un gel dermatológico con certificado Ecocert que es un cuidado post solar natural muy efectivo. Este gel de aloe vera natural al 99% es apto para todo tipo de pieles, incluso las más delicadas como la de los niños y bebés. Está dermatológicamente testado y también es apto para veganos.

Por sus propiedades naturales está indicado para mantener la hidratación y prevenir la sequedad cutánea, las irritaciones y otras molestias. También cuenta con resultados refrescantes y antiinflamatorios. Es el producto perfecto, no solo para utilizar tras las exposiciones solares, sino también para usar después de otras acciones que afectan al estado natural de la piel como la depilación o el afeitado.

Gel natural de Aloe Vera. PVP: 9.50€ Saluvital

El after sun de la marca Alphanova está formulado con jugo de aloe vera. Se trata de un gel calmante para después del sol que, además de aloe vera, cuenta con extracto de granada biológica y agua floral de menta. Lo mejor de esta propuesta es que tiene una textura nada pegajosa y que proporciona un efecto de frescor y alta hidratación a la epidermis.

After sun con jugo de Aloe. PVP: 15.85€ Alphanova

La propuesta de Nezeni Cosmetics es una crema de aloe vera que está diseñada para la hidratación facial. Su receta es infalible porque tiene propiedades suavizantes, refrescantes, antiirritantes y calmantes para la piel.

Crema facial hidratante. PVP: 14.90€ Nezeni Cosmetics

Otra crema que también cuenta con aloe vera como ingrediente estrella es la crema hidratante “Día y Noche” de la marca Innossence. Esta alternativa es una crema facial hidratante que también cuenta con niacinamida que, unida al aloe, aporta a la piel propiedades hidratantes, protectoras y ayudan reducir la pérdida de agua manteniendo así la barrera hidrolipídica de la piel en perfecto estado.

Crema facial Día y Noche. PVP: 45.90€ Innossence

La marca Dra. Schramek cuenta con una loción que calma e hidrata la piel de forma intensa e inmediata después de tomar el sol. Este after sun posee propiedades hidratantes y calmantes que dejan la piel nutrida y sin sensación grasa. Además tiene una fragancia sutil y refrescante y es recomendable para todo tipo de pieles.

Loción corporal after sun. PVP: 36€ Dra. Schramek

El gel puro de aloe vera de Atlantia es perfecto para después del sol por sus características especiales, que lo diferencian del resto. Se extrae directamente de las hojas de la planta, es decir, no procede de extractos ni concentrados sino que se tritura y se almacena en frío, para una perfecta conservación de todas sus propiedades. “Tiene un uso reparador y es capaz de regenerar la piel cuando existe un daño en los tejidos como el que puede provocar el sol”, apunta Andrés Chico, farmacéutico y responsable de calidad de Atlantia.

Además la marca también ofrece su particular after sun que es una leche calmante con una fórmula refrescante que también contiene una alta concentración de aloe vera. “Es capaz de calmar el malestar de la piel tras el bronceado, cuando existe ardor y enrojecimiento, y aporta sensación de frescor cuando no llega a haber quemadura”, agrega el experto. No son productos sustitutivos sino que ambos se pueden combinar en distintos momentos del día.

Gel puro de Aloe Vera (PVP: 16.40€) y leche calmante after sun (PVP: 12.90€)

Consejos para después de tomar el sol

Desde Saluvital nos recomiendan lleva a cabo los siguientes cuatro consejos cada vez que nos expongamos de manera prolongada a los rayos solares. Cuatro pasos bien sencillos que pueden marcar una enorme diferencia en las consecuencias a corto y largo plazo en nuestra piel.

Dúchate con agua fría o tibia. Además es recomendable hacerlo utilizando un gel dermoprotector. Es fundamental eliminar los restos del protector solar, cloro, salitre, suciedad e impurezas sin agredir la piel. Bebe agua. Es importante para compensar la deshidratación que sufrimos mientras que estamos bajo el sol. ¿La cantidad ideal? entre 2 a 2,5 litros cada día. Cambia la alimentación. Hay alimentos que ayudan a mejorar el equilibrio hídrico de la piel y a disminuir la sequedad producida por los rayos del sol. Una buena recomendación es aumentar el consumo de verduras de hoja verde porque estimulan la hidratación y elasticidad de la piel. También hay que incluir en el menú los frutos rojos, que luchan contra los radicales libres, o los frutos secos y las semillas, que ayudan a mantener la hidratación de la piel. Y, por supuesto, utiliza un buen producto after sun. Ayudará a refrescar y calmar la inflamación de la piel.

Estas son algunas de las claves para que la piel siga luciendo un aspecto sano y bonito durante todo el verano.