Sergio Ramos se convertirá en los próximos días en jugador del Paris Saint Germain. Según ha informado Radio Montecarlo, el hermano y representante del centrak, René Ramos, se ha desplazado este jueves a París para ultimar la negociación, que le uniría al club propiedad del jeque Nasser Al-Khelaïfi por las próximas dos temporadas, una exigencia a la que no accedió el Real Madrid y que acabó propiciando su salida del club blanco tras finalizar contrato.

De esta forma, y a falta del reconocimiento médico, que se realizaría en los próximos días, Ramos ya habría encontrado un equipo tras quedar oficialmente libre hace apenas un día, el 30 de junio.

En París, Ramos compartirá vestuario con excompañeros del Madrid como Keylor Navas o Di María, además de con los españoles Sarabia y Ander Herrera, y, en principio, con el ariete francés Kylian Mbappé, que afronta su último año de contrato en el PSG y es objetivo del Real Madrid.

16 años en el Real Madrid

Hace dos semanas, el Real Madrid anunció la salida de Ramos tras 16 años en el equipo. En su rueda de prensa de despedida, Ramos aseguró que quiso renovar por dos años, pero el club solo le ofreció uno con bajada de contrato. Sin especificar la fecha, el sevillano terminó aceptando la oferta, pero cuando lo hizo, el club le comunicó que dicha oferta había caducado, según su versión.

"Nunca me he querido ir del Real Madrid. Cuando acepté la oferta de renovación de un año, ya había caducado y yo no me había enterado. Se lo dijeron a mi agente hace una semana y nos sorprendió, yo no sabía que la oferta tenía una fecha de caducidad. No quiero rencor, no quiero enfrentamientos. Me quedo que es un hasta luego", zanjó el ya excapitán blanco.