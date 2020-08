Leipzig vs Atlético de Madrid: datos, horario, TV y dónde ver online la Champions

Los dirigidos por Diego Pablo 'Cholo' Simeonellegan a este encuentro después de haber eliminado al actual campeón de esta edición del torneo, el Liverpool. Fueron dos enfrentamientos muy cerrados que culminaron con el 'Atleti' sonriendo tras ganar en tandas de penaltis después de haber igualado en el global.

El pasado domingo 9 y lunes 10 de agosto el Atlético ha vivido días intensos al haberse enterado que dos de sus jugadores habían dado positivo por coronavirus (Šime Vrsaljko y Ángel Correa). No obstante, siguiendo los protocolos exigidos por la UEFA, 'los colchoneros' han realizado una segunda ronda de pruebas PCR en la que no obtuvieron más positivos. Tomando en cuenta dichos resultados, los de Simeone no tendrán inconvenientes para disputar su encuentro frente al Leipzig.

Los número de los 'rojiblancos' en esta edición son: ocho partidos jugados, cinco victorias, un empate, dos derrotas, 12 goles a favor y siete goles en contra. El Atlético de Madrid ha llegado a dos finales de la Champions League en la última década. Sin embargo, no ha podido ganarla, por lo que espera que este año pueda levantar por primera vez en su historia 'la orejona'.

Los dirigidos por Simeone tienen un juego sólido y férreo que se amolda a la personalidad de su entrenador. Los 'colchoneros' cuentan con una defensa muy fuerte que se consolida con su arquero Jan Oblak y su dupla de centrales: José María Giménez y Stefan Savić.No obstante, con João Feliz, Saúl Ñíguez y Álvaro Morata, 'los colchoneros' también tienen un fuerte ataque.

Horario y dónde ver en TV y streaming

Por su parte, el Leipzig y el Atlético de Madrid se enfrentarán en cuartos de final de la Champions este jueves 13 de agosto, en un encuentro en el que los 'colchoneros' son claros favoritos. El ganador de esta llave jugará contra el victorioso del partido entre el Atalanta y el Paris Saint Germain (PSG).

El pitido inicial será a las 21:00 horas y se podrá ver en televisión a través de Movistar Liga de Campeones. Así como por Movistar+, Mi Tele Plus y LaLiga TV Bar en caso de querer verlo vía streaming.

El Leipzig fue creado en el 2009. Desde ese momento el club ha ido escalando en las distintas divisiones de Alemania, hasta llegar a clasificar a la Champions y estar en los cuartos de final de la Liga de Campeones por primera vez en su historia. Asimismo, su técnico Julian Nalgelsmann, esel entrenador más joven en llegar a esta estancia de la competición futbolística más importante a nivel de clubes.

En octavos de final el Leipzig venció a uno de los finalistas de la edición anterior de la Champions, el Tottenham Hotspur, con un global rotundo de 4-0. 'Los Toros Rojos' registran los siguientes números en esta edición de la Liga de Campeones: ocho partidos jugados, cinco victorias, dos empates, una derrota, 15 goles a favor y ocho en contra.

Datos y estadísticas del encuentro de cuartos de final