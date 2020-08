Cuartos de final de la Champions League: horario, TV y dónde ver online

La UEFA Champions League realizó un parón en los octavos de finales debido a la pandemia del coronavirus. Entre el viernes 7 y el sábado 8 de agosto se jugaron los cuatro partidos que faltaban por disputarse. Dichos encuentros colocaron en cuartos de final al Manchester City, Olympique de Lyon, FB Barcelona y al Bayern Munich. A continuación te contamos dónde y cuándo podrás ver esta nueva fase, así como datos de los enfrentamientos.

Antes del parón futbolístico el Atlético de Madrid, Atalanta, Paris Saint Germain (PSG) y el Leipzig ya habían asegurado su participación en los cuartos de final de la Champions. Sin embargo, ochos equipos esperaban disputar sus encuentros de regreso para tratar de avanzar a esta nueva etapa del torneo futbolístico más importante a nivel de clubes.

El Mancherter City se clasificó al derrotar al Real Madrid con un global de 4-2, mientras que el Olympique de Lyon dio la sorpresa al eliminar a la Juventus gracias a no haber recibido goles como local (2-2). Por su parte, el Nápoles cayó ante el FC Barcelona (4-2), y el Bayern vapuleó al Chelsea con un global de 7-1.

Los enfrentamientos de cuartos de final se jugarán en Lisboa, Portugal entre el 12 y el 15 de agosto. Estas inéditas eliminatorias se disputarán a un solo juego y en sede neutral, haciendo que los encuentros sean 'de vida o muerte'. Todos los encuentros de esta etapa podrás verlo en televisión a través de Movistar Liga de Campeones. Sin embargo, si decides hacerlo mediante streaming, las opciones son: Movistar+, Mi Tele Plus y LaLiga TV Bar.

El miércoles 12 de agosto el Atalanta enfrentará al Paris Saint Germain, un encuentro que promete goles. En este partido se encuentran dos de los equipos más goleadores de esta temporada europea. El pitido inicial será a las 21:00 horas de España y se jugará en el Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz).

El Atalanta ha logrado clasificarse a cuartos de final en su primera participación en esta competición. De igual forma, ha registrado excelentes números en esta competición, así como en la Serie A en donde quedó en el tercer lugar, a cinco puntos del campeón: la Juventus.

Por su parte, el PSG lleva varios años siendo uno de los principales candidatos para ganar la Liga de Campeones. Sin embargo, le ha faltado dar el último paso frente a equipos de la talla del Barcelona, Manchester United o el Real Madrid. El equipo parisino nunca ha podido alzar esta copa, por lo que busca que este año pueda conseguirlo de la mano de sus principales figuras: Neymar y Mbappe.

Este encuentro de cuartos de final enfrenta al Leipzig y al Atlético de Madrid, un emparejamiento que a priori coloca a los dirigidos por Simeone como los favoritos de la llave. El partido se jugará el jueves 13 de agosto a las 21:00 horas de España, en el Estádio José Alvalade, Portugal.

El club alemán fue creado en el 2009. Desde ese momento no ha dejado de subir entre las divisiones alemanas, hasta el punto de estar entre los primeros de la Bundesliga y así clasificarse a la UEFA Champions League. El Leipzig cuenta a su vez con Julian Nalgelsmann, el entrenador más joven en llegar a esta estancia de la Copa de Europa.

Frente a los alemanes se encuentra el Atlético de Madrid, un equipo que en la última década ha llegado a dos finales de esta competición. El 'Atleti' llega a esta etapa con la confianza de haber eliminado en tandas de penaltis al actual campeón de la Champions, el Liverpool FC.

Este será el primer enfrentamiento oficial entre estos dos equipos. Asimismo, el Atlético de Madrid se ha clasificado en todas las eliminatorias de la Liga de Campeones en las que ha enfrentado a un rival alemán (Leverkusen y Bayern Munich), inclinando históricamente la balanza a su favor.

Considerado el enfrentamiento más cerrado de estos cuartos de final, el FC Barcelona se enfrentará al Bayern Munich, un encuentro histórico y lleno de fútbol. Podrás disfrutar de este evento deportivo a partir de las 21:00 horas del viernes 14 de agosto.

El Bayern llega a cuartos de final tras coronarse campeón de la Bundesliga y del acopa alemana. De igual manera, en octavos de final de la Champions derrotó al Chelsea con un global de 7-1, y con Robert Lewandowski en plena racha de goles (13 dianas en esta edición). Los números de los bávaros en esta Liga de Campeones son asombrosos, está invicto en esta competición con ocho partidos jugados, todos ganados, 31 goles a favor y seis en contra.

Por su parte, el FC Barcelona también registra números positivos. Liderados por Lionel Messi, los azulgranas se encuentran invictos en esta edición de la champions. De esta forma, en los ocho partidos que han disputados, registran cincho victorias, tres empates, 13 goles a favor y seis en contra. Su goleador para esta Liga de Campeones es Luis Suárez con cuatro anotaciones.

Barcelona vs. Bayern.Pedigree meets pedigree in the #UCL quarters ⚔️ pic.twitter.com/f9IDPVEkOf