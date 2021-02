Australia cancela todos los partidos de la ATP Cup y el resto de torneos por el positivo de un trabajador

Las autoridades sanitarias australianas han decidido suspender todos los partidos de la ATP Cup y el resto de torneos que se están disputando en el país, entre ellos las rondas previas del Open de Australia, debido al positivo por coronavirus de un empleado de un hotel Grand Hyatt, en donde los jugadores y el staff de los equipos hacían cuarentena. Este contagio obliga a confinar a 600 personas al considerarse contacto estrecho.

"Un trabajador del Grand Hyatt Hotel ha dado positivo por coronavirus. Esta persona trabajó por última vez en el Grand Hyatt el 29 de enero y fue evaluado al final de su turno, dando un resultado negativo. Posteriormente, desarrolló síntomas y fue examinado nuevamente el 2 de febrero y dio un resultado positivo este miércoles", anuncia en un comunicado el Gobierno del Estado de Victoria (Australia).

Los organizadores han apuntado que trabajarán "con todos los involucrados para facilitar las pruebas lo más rápido posible" y que "no habrá partidos en Melbourne Park el jueves". En esta línea señalan que a lo largo de la tarde de este miércoles "anunciarán una actualización sobre el calendario del viernes".

Los encuentros de la próxima jornada, que era este jueves, quedan así suspendidos y pendientes de que se recojan los resultados de los test masivos que se van a realizar. Entre los partidos que quedan suspendidos destaca el choque entre España y Grecia. Asimismo, queda pospuesto el partido de octavos del 'Great Ocean Road Open', que iba a disputar el joven talento español de 17 años, Carlos Alcaraz, contra Thiago Monteiro tras conseguir la mayor victoria de su carrera ante Goffin, número 14 del mundo.

A Hotel Quarantine worker at the Grand Hyatt Hotel has tested positive to coronavirus (COVID-19). Anyone who has visited these exposure sites during the times below must immediately isolate, get a coronavirus (COVID-19) test, and remain isolated for 14 days. pic.twitter.com/BNpSOEcpHY