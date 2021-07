El taewkondo español se muestra ambicioso de cara a brillar en los Juegos Olímpicos de Tokio y sus cuatro representantes se ven peleando por las medallas, incluso la joven Adriana Cerezo, de 17 años, que está "en formación", pero que no va a dejar "pasar la oportunidad".



"Realmente he venido a Tokio con la idea de darlo todo, a no dejarme nada y a dar buen rendimiento. Todavía estoy en proceso de formación, pero si hay una oportunidad no la vamos a dejar pasar y aquí es ganar una medalla", expresó Cerezo este viernes en rueda de prensa.