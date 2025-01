Militares desplegados en Valencia ante la DANA denuncian un supuesto brote de sarna

Militares desplegados en Valencia para hacer frente a las consecuencias de la DANA denuncian la aparición de un supuesto brote de sarna que habría afectado a varios efectivos desplegados, según apuntan desde la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), representativa en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.

"Una vez más, y no son pocas, [el Ministerio de] Defensa no informa de casos de tal gravedad y magnitud como varios contagios de sarna, una enfermedad extremadamente contagiosa, en militares de las Fuerzas Armadas, pareciendo querer que pase desapercibido y no salga a la luz", aseveran desde dicha asociación.

Así, ATME asegura que diversos socios han informado de que se contagiaron de sarna durante mediados y finales de enero, en diferentes rotaciones en la DANA. "Fueron atendidos por la sanidad militar en Valencia, sin ser diagnosticados en ningún momento de esta enfermedad -detalla la asociación-. Al regresar de los despliegues y notar picores, acudieron a sus médicos civiles, quienes les diagnosticaron la enfermedad".

Y añade: "La gravedad de los hechos, ya que estuvieron entre 4 y 7 días sin diagnóstico, en contacto con compañeros, familiares y personal civil, hace que ATME se pregunte cómo pueden fallar los protocolos sanitarios en este tipo de operaciones, donde se está en contacto con animales en putrefacción o infectados, ácaros y ropa que podría estar infectada".

ATME recuerda que la ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmó recientemente en una comparecencia oficial que hubo militares intoxicados y heridos en los primeros días del despliegue: "[El Ministerio]respondía a las solicitudes de información de las asociaciones argumentando que, al ser una operación militar, no tenían la obligación de informarles".

Por eso, la asociación ATME anuncia que elevará una batería de preguntas al al Ministerio de Defensa y a los diputados de la Comisión de Defensa relacionadas con la supuesta aparición de un brote de sarna.

"La profesión militar es una profesión de muy alto riesgo, aunque parece que no se le quiera reconocer -concluye la asociación-. Es necesario que la sociedad sepa que sus militares se juegan la vida y la salud mientras realizan sus funciones".