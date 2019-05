Valls y Ciudadanos mantendrán su alianza en Barcelona pese al choque por Colau

"No habrá ruptura del grupo municipal", al menos de momento. Así lo han asegurado fuentes de la candidatura de Manuel Valls, corroboradas por Ciudadanos, formación que tiene a tres de los seis concejales que forman la alianza.

Ciudadanos ha reaccionado con firmeza al apoyo público de Manuel Valls a Ada Colau para ser investida alcaldesa de Barcelona. "El resultado en Barcelona no nos permite gobernar la ciudad y por tanto estaremos en la oposición", señalaba en primer lugar la formación naranja, desmarcándose de las declaraciones de Valls.

"Collboni sería el alcalde que genera más consenso en la candidatura", afirman fuentes del partido constituido por el exprimer ministro francés, pero desde el PSC se muestran prudentes. "Antes de postular a Collboni como alcalde se tienen que pronunciar Ernest Maragall y Ada Colau", aseguran fuentes municipales del grupo socialista. "No hay negociación abierta aún", han matizado.

Colau ya ha rechazado llegar a cualquier acuerdo con Ciudadanos. La alcaldesa de Barcelona ya había mostrado sus posiciones irreconciliables con la formación naranja con su apoyo al 1-O o con los lazos amarillos, que sí han sido colgados en las fachadas de edificios públicos dependientes del Consistorio.

Dos dies després de les eleccions, vull adreçar un missatge molt clar a tothom. Som una formació d’esquerres per fer polítiques valentes per Barcelona. No ens plantegem cap mena acord amb la dreta. És moment de parlar amb totes les forces d’esquerres i fer un acord per Barcelona pic.twitter.com/pwmesm1lg9