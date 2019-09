La Cataluña de Torra, camino de la 'kale borroka' del País Vasco

Los independentistas de los CDR agitan las calles. Protestas con quema de banderas, amenazas a la Guardia Civil con el "pim, pam, pum que no quede ni uno", pintadas, cortes de carretera, vías y calles. La situación está descontrolada, con la encendida defensa de Quim Torra a los nueve acusados de terrorismo, tenencia ilícita de explosivos y estragos. En el Parlament, los CDR fueron arropados por los separatistas de ERC, CUP y JxCat, que pretenden expulsar a la Guardia Civil de Cataluña. Además, piden la dimisión de la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera, y exigen una ley de amnistía.

Torra ha arengado a los CDR desde su creación. Les ha denominado "amigos", les ha pedido presión con su ya célebre: "Apretad y haréis bien en apretar", mientras ha cargado contra los dispositivos policiales para proteger a los juzgados de nuevos ataques separatistas.

El máximo dirigente de la Generalitat ha aplaudido a los nueve CDR, dos de ellos en listas electorales de ERC y de la CUP, de los que siete ya duermen en prisión, al tiempo que la televisión pública TV3 entrevista en directo a familias de los acusados por terrorismo, entre otros delitos, ha blanqueado a Arnaldo Otegi y da espacio a un asesino como Carles Sastre -quien adosó una bomba en el pecho al empresario Álvaro Bultó- por liderar las huelgas separatistas de este año. Así, la Guardia Civil se ha situado en el centro de los ataques de ERC, JxCat y la CUP, pese a seguir las instrucciones de la Audiencia Nacional.

El PSC, preocupado por "la reacción desconcertante" de Torra

"Ni media broma con las bombas". Así se pronuncian fuentes socialistas consultadas por este medio ante la "preocupante reacción de los responsables institucionales" y de los partidos políticos, JxCat, ERC y la CUP, aunque afean a los Comunes su abstención en las propuestas más polémicas votadas en el Parlament. Si bien, mantienen la "presunción de inocencia" de los ahora encarcelados. Si las acusaciones fueran verdad, sostienen, "ni media broma con las bombas ni con la violencia".

"Se difunde la imagen de que es una operación de Estado contra el independentismo", han considerado, pese a que "nadie se le ha pasado por la cabeza pensar que dos millones de independentistas son violentos o aplauden a presuntos terroristas". "Se ha perdido una gran oportunidad para que los responsables institucionales mostraran un mínimo reflejo democrático o un mínimo de nervio cívico para cortar absolutamente cualquier comprensión que se pudiera generar hacia estas actitudes", han apuntado.

La situación en Cataluña durante los últimos años "ha favorecido" que ERC, JxCat, CUP, Torra y los Comunes hayan adoptado el mismo lenguaje que Batasuna durante las décadas de los 80 y 90

Al margen de las acusaciones, Torra y el resto de consejeros de su gobierno deberían haber rechazado cualquier acción violenta para conseguir la independencia. "Sería lo deseable", añaden las mismas fuentes. Pero se han encontrado una reacción contraria.

El lenguaje de Batasuna

La situación en Cataluña durante los últimos años "ha favorecido" que ERC, JxCat, CUP, Torra y los Comunes hayan adoptado el mismo lenguaje que Batasuna durante las décadas de los 80 y 90. "Es muy imprudente, más por no haber esperado acontecimientos", han apuntado. En este sentido, ponen como ejemplo como diputados y concejales de JxCat y PDeCat han acudido a las manifestaciones de protesta el mismo día en el que eran conducidos a la Audiencia Nacional estos CDR, como el caso de Laura Borràs. "Es sorprendente que sean políticos del espacio postconvergente", que hasta ahora se suponía que "era de orden". "Se han equivocado mucho", han remachado. "Su función era la de negar cualquier legitimación del uso de la fuerza para conseguir un objetivo", han destacado.

"Estamos muy preocupados por esta deriva", han señalado, para acto seguido mostrar los ataques sufridos a sus sedes durante la madrugada de este viernes como respuesta a la postura del PSC. "Por suerte no se están colocando artefactos incendiarios. Deberíamos tratar de no llegar a ese punto porque todo sería más complejo", han dicho. "Debemos pararlo ahora y cuanto antes" porque se corre el riesgo de cada paso hacia esta deriva sea más difícil de "desescalar" después. "La actitud que hemos encontrado no es la más adecuada" para frenar. No debe haber "ninguna comprensión de nuestros chavales -el término que utilizaba Arzallus para referirse a los jóvenes de extrema izquierda-", pero tampoco puede haber comprensión por el otro bando que se dedica a quitar lazos amarillos. Los socialistas están tratando ahora de reconducir la situación pero recorriendo camino "con pies de plomo" y repensando el lenguaje.

El PPC: "Ni el nacionalismo vasco había cruzado esta línea"

"Cuando el fanatismo nubla la visión y se jalea a estos CDR es un bochorno para los demócratas", ha afirmado Daniel Serrano. "Es una vergüenza democrática", ha remachado el diputado de PPC. "La sensación es que están dispuestos a legitimar la violencia como forma de acción política. Esto es muy peligroso", ha añadido. Ante la situación vivida en el Parlament, con un Roger Torrent impasible ante los gritos de "libertad, libertad" desde la bancada independentista y tras haber expulsado a Carlos Carrizosa de la Cámara catalana, Serrano muestra su preocupación. "Ni el PNV ni el nacionalismo moderado catalán se habían atrevido a cruzar esta línea", ha remarcado.

"Fue una situación de vergüenza ajena" el ver aplaudir a los CDR encarcelados. "Que se aplauda a este tipo de personas demuestra su talante democrático", ha enfatizado, pero no oculta el temor de los catalanes ante la "estrategia sea de ir calentando la calle a la espera de la sentencia". Una calle que finalmente "acaba sin control y donde suceden cosas que todo el mundo lamentará".

Sobre la posibilidad de que no sólo sean nueve CDR, "confiemos que no sea así", dice, y piden a Torra y demás consejeros de su gobierno que no se comporten como los jefes de los CDR. Ahora y una vez tengan el acta de la reunión, estudiarán medidas judiciales.

¿Y si hubieran sido antiindependentistas?

Agentes de la Guardia Civil han mostrado sus dudas en el discurso de Torra. "¿Hubiera mantenido el mismo discurso si se hubiera realizado una operación contra sujetos antiindependentistas?". "Ningún presidente vasco ha llegado a cruzar la línea roja de defender a los terroristas", censuran los mismos agentes representados por David Hernández, presidente de Politeia, una asociación integrada por agentes de distintos cuerpos y fuerzas del Estado, incluyendo a Mossos de Esquadra.

"La situación es peligrosa", ha advertido Hernández en declaraciones a este medio, debido a las "posibles acciones con consecuencias catastróficas de hiperventilados de uno y otro bando". Es una "inacción constante", ha denunciado, ya que apenas se han detenido a CDR debido a la excusa de los agentes responsables: "No hemos podido identificarlos porque había mucha gente".

En las calles de Cataluña, los agentes han incrementado su seguridad personal. "Hay grupos activos de mossos d'Esquadra alentando a estos CDR"

Para esta asociación, las máximas instituciones catalanas prima antes "la ideología que la acción de la justicia". "Es un sinsentido pedir la expulsión de la Guardia Civil cuando se realizan operaciones conjuntas con los Mossos d'Esquadra", ha reflexionado Hernández. Desde la administración pública "se echa gasolina" y "los CDR tan solo reciben pequeñas sanciones administrativas por sus actos". El presidente de Politeia también identifica el germen principal de este problema: "La derrota del Estado por incomparecencia en Cataluña". "Ni se le ve ni se le espera", ha remachado.

Mientras, estos "grupos radicales campan a sus anchas", como las ocupaciones de sedes empresariales, como la de Iberdrola, pintadas en sedes de partidos políticos como el PSC y también en viviendas particulares, como la del concejal de Ciudadanos Ángel Guillem. "Se les ha dado importancia mediática a personas condenadas, se ha deshumanizado la violencia y el terrorismo. Mensajes que han calado entre la sociedad", ha advertido el agente.

Agentes de la Guardia Civil refuerzan su seguridad personal

Respecto a la preparación de los CDR, han tenido "buenos maestros" tanto la juventud de Bildu como de Arran y la CUP. Son ahora expertos en "Kale Borroka", el terrorismo de baja intensidad, con ataques a autobuses o cortes de vías de tren y carreteras. Éstos "muchachos" -como denominaba Xavier Arzalluz a esto jóvenes escapan al control de los partidos independentistas, pero aún así se les incita a seguir en la calle. "¿Apretar más después de haber sido arrestados y encarcelados siete CDR por terrorismo, tenencia de explosivos? No sé hasta dónde va a llegar Torra", ha considerado.

Con todo esto en las calles de Cataluña, los agentes han incrementado su seguridad personal, reforzando las medidas básicas, "más cuando hay grupos activos de mossos d'Esquadra alentando a estos CDR" y realizando labores de señalamiento a otros agentes de distintas fuerzas del Estado por su perfil constitucionalista. Ya no es solo la sectorial de la ANC de Mossos, sino también el llamado grupo de Guilleríes, formado por agentes de la policía catalana y personas civiles.

También apuntan directamente a la cúpula de los Mossos por no dar la orden de detención contra CDR. "Hasta ahora se ha tapado con identificaciones a posteriori, de baja intensidad", explica, al tiempo que la brigada de antidisturbios de la autonómica de Cataluña "está vendida" tras comunicarse que van a utilizar gas pimienta para frenar el acoso separatista. Tampoco se descarta el uso de la violencia por parte de sectores radicales antiidependentistas, por lo que la alarma se dispara. "Es una situación grave", ha considerado.