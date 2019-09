Uno de los CDR acusados de terrorismo fue candidato a alcalde de ERC avalado por Junqueras

Xavier Buigas i Llobet, uno de los nueve detenidos en la operación de la Guardia Civil contra un grupo independentista radical acusado de planear acciones violentas, fue candidato a alcalde y ejerció de concejal de ERC en el municipio barcelonés de Folgueroles, según han confirmado a Vozpópuli varias fuentes de la investigación.

El actual líder de la formación republicana, Oriol Junqueras, en prisión provisional desde hace casi dos años por liderar el proceso soberanista unilateral, bendijo la candidatura en un acto celebrado en Folgueroles cuando todavía era eurodiputado. La foto de ambos la publicó el medio local Osona.com. La información detallaba que Junqueras aprovechó para hacer una reflexión sobre el papel de Cataluña en España y en Europa.

La Fiscalía vinculó a los detenidos este lunes con los Comités para la Defensa de la República (CDR). Les considera un “grupo terrorista de índole secesionista catalán” y sostiene que tenían planes avanzados para llevar a cabo una acción violenta con motivo del segundo aniversario del 1-O y la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el juicio del procés.

Buigas i Llobet, que se hace llamar Txevi, tiene relación con ERC oficialmente desde 2007 cuando integró su lista electoral en Folgueroles en último puesto. Cuatro años después, pasó a encabezar la candidatura en el municipio tal y como quedó reflejado en el Boletín Oficial de la Provincia recogido por este periódico.

El día que se presentó la lista de Folgueroles, Buigas destacó ante la prensa que concurrían en torno a ella “gente muy diversa con un nexo en común, trabajar por Folgueroles priorizando las personas”. Logró 193 votos (un 17,23 por ciento del censo) lo que se tradujo en dos regidores. Quedó muy por detrás de una formación compuesta por independientes, que se hizo con la mayoría absoluta y que se impuso también en 2015 y en las más recientes elecciones de 2019.

De este modo, el ahora detenido Buigas i Llobet logró en 2011 su asiento en el Pleno Municipal tal y como consta en las actas municipales a las que ha tenido acceso este periódico. En la página web de ERC Folgueroles todavía aparece un mensaje de bienvenida de Buigas i Llobet junto a una foto suya. Se presenta como “presidente de Esquerra Folgueroles”. Está sin actualizar.

Tiene actualmente 48 años y ya no se dedica a la política. Fue arrestado en el marco de la Operación Judas en la localidad de Sant Vicenç de Torrelló. Este lunes, se registraron diversas concentraciones en Barcelona para protestar contra las detenciones y entre los manifestantes había carteles que pedían el regreso a casa Buigas i Llobet y mostraban su fotografía.

En Txevi, detingut injustament per la Guàrdia Civil, era exregidor d'@Esquerra_ERC a #folgueroles. Pare i treballador del Parc Natural Guilleries, la seva detenció (per pertinènça d'una olla, una bombona de camping gas i adob per l'hort) només se la creu ningú! #totssomtxevipic.twitter.com/NvztYwlF3x