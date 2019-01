Las VTC no harán huelga y llevarán a los tribunales las 6 horas de precontratación

"Monopolio". Ha sido la palabra más repetida por los altos dirigentes de Unauto VTC en un acto en Barcelona. La patronal del sector descarta iniciar una huelga ya que su principal objetivo es defender los intereses de usuarios y los más de 3.000 trabajadores del sector.

Estos intereses "van a primar en los próximos movimientos de Unauto en Cataluña", ha asegurado el presidente, Josep María Goñi. El máximo dirigente de esta patronal que engloba al 90% de las empresas VTC en España ha exigido a la Generalitat que no ceda ante el "chantaje" de los taxistas, que esperan que se implanten este mismo viernes al menos seis horas de espera en la contratación de un particular a estas empresas. Según Unauto, el sector del taxi solo ha exigido "regulaciones restrictivas", que pondrían en peligro la viabilidad del servicio.

"Nos amenazan con poner patas arriba Barcelona"

"Asistimos una vez más al secuestro de Barcelona por parte de la facción más radical del taxi, que no ha dudado en chantajear a ciudadanos e instituciones con boicotear algo que es de todos: el derecho a la movilidad", ha afirmado Eduardo Martín, presidente de Unauto VTC. "Nos amenazan con poner patas arriba Barcelona", ha insistido Goñi, quien ha tildado de "extremadamente peligrosa" esta práctica debido a que se cede al chantaje de quien amenaza "con poner patas arriba Barcelona", ha reiterado.

El sector del taxi ya ha preparado sus propias movilizaciones si la Generalitat no cumple su palabra. Las negociaciones entre los taxistas y la Consejería de Movilidad van viento en popa, más cuando el propio Gobierno catalán ha accedido por ahora a todas las demandas de un sector que amenaza con la huelga en la feria más importante de Cataluña: el Mobile World Congress.

Imponer el período de espera sería erradicar el sector de las VTC

El período de espera va encaminada a erradicar el VTC. No tiene mucho sentido. No se establece ningún período de contratación. No puede haber medidas más restrictivas para las VTC que para el taxi. O todos con antelación en la precontratación.

"Como resultado, nos encontramos que quien dicta las políticas de movilidad en Cataluña es el taxi, en contra del interés general", ha criticado Unauto VTC, que ha afirmado que ha encontrado un resquicio legal para impedir que se implanten horarios de precontratación, aunque no ha desvelado en qué consisten para no dar "información al enemigo".

Según Unauto VTC, imponer un período de espera, que previsiblemente será de como mínimo seis horas desde que un cliente pide el servicio hasta que se le pueda dar, es contrario a la libertad de los ciudadanos. Como ejemplo ha puesto la petición de una familia con hijos que se ha quedado tirada en la carretera y pide un servicio de VTC, que no entraría en servicio hasta pasadas seis horas, o el de un paciente con cáncer que acude al hospital y que una vez sale, tendría que esperar ese tiempo para poder salir del complejo. "Es una barbaridad", ha enfatizado. "No podemos hacer nada", ha lamentado acto después, para señalar que "no se puede hacer al chantaje".

1.000 millones de euros sería el coste de acabar con las VTC

Unauto ha mostrado su malestar por el cambio de criterios de la Generalitat, más cuando sus negociaciones con el Gobierno de Torra iban por buen camino. "El acuerdo consistía en que la Generalitat facilitaría a la Autoridad Metropolitana de Barcelona (AMB) las competencias para regular el servicio de la VTC otorgadas por el Real Decreto, como las zonas de espera". No obstante, finalmente podría no ser así y se implantarían medidas más restrictivas sobre la actuación de los conductores de las VTC.

En una disposición de la normativa vigente hasta ahora se permitía a los conductores de las VTC reclamar por los daños causados por ese decreto. En concreto ya han llegado 1.945 recursos ante el Ministerio de Fomento, y se espera la interposición de otros 1.400.

233.000 euros de indemnización por cada licencia VTC

La cuantía alcanzaría una media de unos 233.000 euros por cada reclamación, un total que supondría superar los 1.000 millones de euros. "Estas reclamaciones van contra el Ministerio de Fomento", ya que en caso de que la Generalitat regule por sí misma, tendría que abonar estar indemnizaciones.

Según Goñi, se está cumpliendo "escrupulosamente" la ley, en todos los aspectos, y ha asegurado que todas las victorias judiciales obtenidas hasta ahora han sido justas, desmintiendo así que tenga comprados a los jueces, extremo del que le acusan algunos taxistas.

Los taxistas esperaban a Unauto VTC: "Bye, bye Cabify"

El grupo más duro en las negociaciones ha sido Élite Taxi, que no ha descartado aún la huelga para el Mobile World Congress.

De hecho, el portavoz de estos taxistas y un grupo reducido han esperado a Goñi y Martín a la salida del mismo acto para entregarle un cheque simbólico para que se fueran de Cataluña. Asimismo, han iniciado después una pequeña marcha en la misma dirección que ambos representantes al grito de "Bye, bye Cabify", con carteles que mostraban a Goñi como un cerdo.