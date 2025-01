El nieto del procurador de las cortes franquistas que acabó liderando el Daesh en el Sahel

Adnan Abu Sarhaoui, nacido en El Aaiún, Sahara Occidental, en 1973, emergió como una figura clave en el panorama yihadista del Sahel. Este sociólogo que se formó con las becas del Polisario hasta que se descontroló para convertirse en líder del Estado Islámico en el Gran Sáhara, su vida estuvo marcada por la violencia y la radicalización. Su trayectoria, marcada por la lucha por la independencia del Sáhara Occidental y su posterior radicalización, lo convirtieron en uno de los terroristas más buscados en África.



Cuando Sahraoui estaba en su proceso de introspectivo en el desierto, en El Aaiún que le vio nacer pasaban cosas: en enero de 2011 fue detenida una célula de 27 islamistas de Al Qaeda en el Magreb Islámico en Amgala, a 220 kilómetros de la ciudad de El Aaiún por las fuerzas de élite de Marruecos. En 2016, ya con Walid Al Sahraoui con la maquinaria del Daesh en el Sahel a pleno rendimiento, fueron detenidas 9 personas ya como militantes en zonas como El Aaiún nuevamente. Y en 2018 una célula en el antiguo Sáhara español.



Según Muhammad Qanfoudi, investigador asociado en el programa de reforma del sector judicial en Marruecos en el Centro Nacional de Tribunales Estatales de Marruecos, las fuerzas policiales marroquíes rastrearon y desmantelaron 168 células y arrestaron a 2.963 personas entre 2001 y febrero de 2017, con diferentes afiliaciones ideológicas, de la lealtad a Al-Qaeda, tanto la parte central como la regional del Magreb Islámico, o la organización del Daesh después de un 2014, además de grupos yihadistas locales". A su juicio, hasta 2014, la región del Sahel y el Sahara representaban los bastiones más importantes de polarización y amenaza a la seguridad de Marruecos, especialmente los intentos de Al-Qaeda en el Magreb Islámico de exportar operaciones terroristas a Marruecos, o mediante la formación de células para atraer combatientes marroquíes a Marruecos a las filas de la organización.



Walid Abu Sarhaoui, también conocido como Adnan Abu Walid Al Sahraoui, nació el 16 de febrero de 1973 en El Aaiún, entonces Sáhara español, por lo que tenía nacionalidad española. Aunque el presidente francés Emmanuel Macron anunció en septiembre de 2021 que Abu Sahraoui había sido "neutralizado" por un ataque con dron, no existen pruebas concluyentes de su muerte. Un miembro de su familia en Hagunia, El Aaiún, afirmó esta semana que no tienen noticias de él, manteniendo así la incertidumbre sobre su destino.



Se dio a conocer en octubre de 2011 cuando, como líder del Movimiento para la Unicidad y la Yihad en África Occidental (Mujao), secuestró a dos compatriotas españoles y una italiana en un campo de refugiados saharauis cerca de Tinduf, suroeste de Argelia. Conocía bien el terreno, pues pasó su juventud esperando un referéndum para el Sáhara Occidental. En julio de 2012, exigió un rescate de 15 millones de euros por la liberación de los secuestrados. En ese momento, su grupo formaba parte de la coalición yihadista vinculada a Al Qaida en el Magreb Islámico (AQMI), que controlaba el norte de Malí.



Como portavoz del Mujao, Abu Sarhaoui se estableció en Gao, una ciudad importante en la región, y se destacó por su firme aplicación de la Sharia (ley islámica). Era conocido por imponer severos castigos corporales. Un cargo electo de Gao, que pidió anonimato, comentó en su momento que la estricta aplicación de estos castigos, como el corte de manos a ladrones, se hacía bajo las instrucciones de Abu Walid.



Abu Sarhaoui provenía de una familia notable, siendo nieto de Hatri uld Said uld Yumani, quien fue procurador del Sáhara en las cortes franquistas. En 1992, se unió al Frente Polisario y recibió entrenamiento militar en la Escuela Militar del Chahid El Ouali. Tras vivir en los campamentos de refugiados saharauis de la Wilaya de El Aaiún, estudió durante tres años en universidades argelinas, graduandose en ciencias sociales en 1997. En 2004, debido a problemas de salud, se refugió en la religión en la escuela Ibn Abbas del Instituto de Nuakchot, Mauritania, y comenzó su proceso de radicalización.



En 2013, su organización se fusionó con Al Murabitun, que reivindicó el asalto al Hotel Radisson de Bamako en noviembre de 2015, causando la muerte de 18 rehenes. Abu Sarhaoui anunció su fidelidad al Estado Islámico en mayo de 2015 y creó el Estado Islámico en el Gran Sáhara (EIGS). En octubre de 2016, el Daesh confirmó su presencia en el Sahel a través del grupo liderado por él. Bajo el liderazgo de Abu Sahraoui, el EIGS reivindicó numerosos ataques, incluyendo uno en Abala, Níger, en 2017 y una serie de ataques en Malí en 2018. En octubre de 2017, un ataque del EIGS resultó en la muerte de cuatro miembros de las fuerzas especiales estadounidenses y cuatro soldados de Nigeria. En agosto de 2020, se le atribuyó la orden de asesinar a seis trabajadores humanitarios franceses y su guía nigeriano. Finalmente, en septiembre de 2021, el presidente Macron anunció que Abu Sarhaoui había sido "neutralizado" por las fuerzas francesas, aunque su muerte sigue siendo un tema de especulación.