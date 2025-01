La Fatwa de Mauritania contra la inmigración que no bendice en Canarias la Santa Sede

El papa Francisco ha felicitado a las Diócesis de Canarias por el trabajo que lleva a cabo en la islas y ha reiterado su interés por viajar al archipiélago, según le ha trasladado este mes de enero en Roma al obispo auxiliar de la provincia de Las Palmas, Cristóbal Déniz. "Pienso un poco en esto, en ir a Canarias porque allí está la situación con los inmigrantes que llegan del mar y querría estar cerca de los gobernantes y el pueblo de Canarias", dijo en septiembre de 2024 el Papa Francisco en la rueda de prensa de regreso de su gira por Asia y Oceanía. "Le salió de forma espontánea", señala Déniz, quien le expresó su agradecimiento por cómo tiene en cuenta a Canarias en varias declaraciones que ha hecho relativas a la inmigración y en una carta que escribió de aliento a los obispos canarios sobre la situación de la migración y la solidaridad del pueblo canario.



Mientras la Iglesia expresa su solidaridad con la llegada de migrantes irregulares, en la República Islámica de Mauritania la cosa es muy distinta. El pasado lunes el partido islamista Tawasul ha pedido mano dura contra la inmigración irregular y la presencia foránea sin justificar en este país donde entrar en el aeropuerto de Noadibou con un bocadillo de salami e en el equipaje expone al viajero a tres años de cárcel. El Consejo Supremo de Fatwa sobre Agravios, el máximo organismo legal oficial de Mauritania, sostiene una fatwa que prohíbe la inmigración a un país "impregnado de cosas prohibidas". Se trata de la fatwa 639 (023/059) del Consejo Supremo de Fatwa en respuesta a una consulta sobre "las oportunidades laborales disponibles" fuera del país. El contexto de la tesis del Consejo Supremo de Fatwa sobre Agravios es que hay migrantes que se ven obligados a trabajar en restaurantes "que tienen mesas de carne de cerdo, y la persona debe prepararlas y organizarlas para los visitantes, o centros comerciales de comida donde se vende alcohol, y sus dueños no aceptan que la persona diferencie entre ellos y otros artículos".



En agosto de 2024, Francisco condenó enérgicamente el trato que reciben los migrantes que cruzan el mar para entrar en Europa y dijo que es un "pecado grave" no ofrecer ayuda a las embarcaciones de migrantes. "Hay quienes trabajan sistemáticamente y con todos los medios para rechazar a los migrantes", dijo el Sumo Pontífice durante su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro. "Y esto, cuando se hace con conciencia y responsabilidad, es un pecado grave", dijo. La tesis de musulmanes mauritanos apuesta por frenar toda salida de musulmán hacia otro lugar sin arraigo que contravenga las normas islámicas.



El papel de las relaciones migratorias en el Sáhara siempre ha sido un asunto espinoso, en mayor medida, por la presencia colonial francesa dado que España, por ejemplo, cuando estuvo en el Sáhara Occidental, daba cobertura a la apertura de mezquitas y facilidades para el rezo. Esto último siempre fue entendido por el jeque Sheikh Maa Al-Ainin bin Sheikh Muhammad Fadel, que hizo una fatwa sobre la vergüenza que causaba a los musulmanes su sumisión al colonialismo francés que "permite la violación de sus santidades". De ahí salió una sentencia: "Cuidado con consumir falsamente el dinero de la gente, con nosotros y en nombre de la inmigración", según recuerda el doctor en ciencias islámicas Muhammad Al-Hassan Ould Abeidi, en su estudio sobre estos procesos demográficos publicado en la Universidad Al-Zaytouna en 2004.



A la pregunta de si existe o no una licencia para trabajar en negocios tan sospechosos y pidiendo detalles sobre el tema, el Consejo Supremo en su fatwa acerca de la geografía humana, después de introducir en la ley islámica la norma jurídica sobre la venta y la ganancia, concluye que un musulmán debe buscar lo que está permitido en sus ganancias, "y evitar lo que está prohibido, y no le está permitido inmigrar a un país donde lo prohibido está muy extendido y donde no hay ganancia permisible". El consejo de sabios añade que quien emigra a un país donde cree que encontrará trabajo permitido, pero no lo encuentra allí, entonces su decisión es "ir a otro país, y quien no puede ir a otro país, entonces es se le permite hacer ese trabajo prohibido que satisface su necesidad". El límite permisivo está en la necesidad de cada fiel: "es lo más probable si una persona pierde la vida o es sometida a penurias que no puede soportar".



Los encuestados preguntaron si existe licencia para operar en actividades sospechosas, como restaurantes con mesas de carne de cerdo y centros comerciales que venden alimentos mezclados con alcohol. Para el centro de poder musulmán "quien emigre a un país donde cree que encontrará un trabajo legal" debe saber que "el dinero está en manos de Dios, y lo que está en manos de Dios no se puede pedir sino obedeciéndole".



El drama que tiene Canarias con la inmigración, donde las posibilidades de morir en la ruta atlántica es de un 55%, hay, según el ministro de Asuntos Exteriores de Mauritania, Mohamed Salem Ould Marzouk, entre 350.000 y 400.000 inmigrantes de los países del Sahel, lo que equivale al 10 por ciento de la población de Mauritania, de unos cinco millones de personas. Mohamed Lamine Ould Khatari, jefe del Observatorio de Migración del Sahel Atlántico achaca a las oleadas de migración a Mauritania disturbios en materia de seguridad. Paskanou, en el sureste de Mauritania, se ha convertido en "el segundo centro de población del país después de la capital, Nuakchot, porque acoge a cientos de miles de refugiados sólo del país de Mali".



Mauritania acoge a unos 140.000 refugiados de Malí, la mayoría de los cuales están concentrados en el campo de Ambra. Señala que la afluencia de refugiados a su país "ha alcanzado un umbral crítico" y añadió que "el deterioro de las condiciones de seguridad en la región conduce a una intensificación del flujo de inmigrantes ilegales que cruzan nuestro país hacia España".



Mientras la teoría dice una cosa, en la práctica hay otras. El departamento de Estado norteamericano ha pedido más vigilancia en Mauritania y Senegal sobre los imanes por estar encauzando a jóvenes a la inmigración irregular, como adelantó Vozpópuli el pasado verano. Este enero de 2025, en Nigeria, las autoridades arrestaron a un destacado pastor y desmantelaron una importante organización de tráfico de niños que él dirigía en el estado de Plateau, rescatando a 13 niños en el proceso.



El pastor Dayo Bernard, un clérigo muy conocido del Ministerio del Ejército del Fin de los Tiempos en Bukuru, fue identificado como el supuesto líder de la red de tráfico de personas, según informaron funcionarios locales. La operación, descrita como un avance significativo, también condujo al arresto de otros miembros clave de la red. Durante el interrogatorio policial, Bernard confesó haber traficado con al menos 13 niños y haberlos comprado y vendido a distintos precios. Las autoridades afirmaron que la organización se centraba en familias en situaciones vulnerables y secuestraba a niños para adoptarlos ilegalmente o para realizar trabajos forzados.