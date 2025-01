Canarias reclama a Bruselas un marco sólido de respaldo a la industria

Para que los precios del turismo estén en Canarias en niveles competitivos, la industria es clave. Entre 1991 y 1993, la contribución del sector industrial al Producto Interior Bruto (PIB) de Canarias ya experimentaba una disminución. En 1991, la industria representaba un 11,08% del PIB, pero esta cifra cayó a 10,58% en 1992 y a 9,58% en 1993. Esta tendencia refleja un período de declive en el peso relativo de la industria en la economía canaria, lo que podría haber sido influenciado por diversos factores económicos y estructurales durante esos años.



En 2024, el peso de la industria manufacturera en el PIB de Canarias es bastante reducido, representando aproximadamente 3,0% del PIB total de la región. Actualmente, el peso de la industria en el PIB canario es de un 7% pero a eso hay que descontar la industria de la energía.



El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, junto a la patronal industrial Asinca, ha mantenido este martes en Bruselas una serie de reuniones clave para abordar la incidencia de las normativas y directrices en materia industrial en las islas. Con un sobrecoste del 29% para producir en Canarias, el objetivo de Domínguez aumentar el nivel de industrialización de las islas, un viejo anhelo que ha estado presente durante décadas. Este propósito está ligado a la necesidad de diversificar el tejido productivo para reducir la dependencia del turismo. Sin embargo, la diferencia ahora radica en la intención de abordar este desafío con herramientas renovadas que buscan modernizar el sector para convertirlo en estratégico y aumentar su peso en la economía regional, pasando del actual 7% al 10% del PIB.



En los últimos años, el tejido industrial de Canarias ha mostrado un crecimiento anual estable, aunque se vio interrumpido en 2020 debido a la pandemia. Entre 2014 y 2019, el número de empresas industriales aumentó de 4.996 a 5.747, lo que supone un incremento de 751 empresas en cinco años.



Este crecimiento ha sido liderado principalmente por el sector manufacturero, que ha demostrado un notable dinamismo. La modernización y diversificación del sector industrial no solo buscan un incremento de su aportación al PIB, sino también garantizar la resiliencia de la economía canaria frente a posibles crisis. Con las nuevas estrategias y herramientas propuestas, Canarias podría dar un paso significativo hacia un modelo productivo más.



Teresa Ribera y Manuel Domínguez | REDES SOCIALES



Domínguez señala que es precisa una modificación de los recargos a los fletes del transporte marítimo (ETS) en Canarias. "Todos saben la importancia que las conexiones marítimas tienen para nuestra tierra, ya que el 98% de las importaciones se realizan a través de esa vía. Es fundamental que la Unión Europea comprenda nuestras peculiaridades y condiciones específicas", enfatiza Domínguez. El líder canario del PP expresa su preocupación por la posibilidad de que algunas navieras, afectadas por el sobrecoste de las ETS, opten por desplazarse a África para obtener determinados productos. "Esta circunstancia nos haría perder competitividad y suministros. Europa no debe castigar a un miembro de la Unión Europea", subrayó.



El vicepresidente de Canarias remarca la importancia de una adaptación gradual, similar a la existente para las conexiones aéreas. "Si existe para los aviones, lo lógico es que también lo tengan las conexiones marítimas. No pueden poner en riesgo el suministro de insumos a nuestra tierra", recalcó. Domínguez asegura que 2025 es el momento oportuno para demostrar esta necesidad y que las modificaciones se puedan incorporar en 2026. "El Gobierno de Canarias hará los esfuerzos necesarios, tanto económicos como en otros ámbitos, para conseguirlo".



Durante su estancia en Bruselas, Manuel Domínguez saludó a la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, y desarrolló una reunión con el director general adjunto de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes de la CE, Hubert Gambs, al que recordó que "las ayudas de Estado son vitales para una comunidad autónoma como la nuestra". A su juicio, "aquí en Europa, donde se habla de Ucrania o de reforzar la inversión en seguridad, parece que no está clara la necesidad de mantener estas ayudas de Estado, y eso nos preocupa", apostilla.