"No te lo perdonaré jamás, Almeida..": la Cabalgata de Reyes, en manos del alcalde

El Ayuntamiento de Madrid ha cerrado ya la programación navideña hasta el 4 de enero. En los distritos de Madrid, las distintas cabalgatas han sido víctimas de la pandemia. Y hasta ayer, oficialmente, el área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento estaba "analizando y valorando" las distintas alternativas para intentar 'salvar' la gran Cabalgata de Reyes.

Sin embargo, y según puede adelantar este Buscón, la concejala Andrea Levy ha comunicado ya al alcalde que su equipo ve muchas dificultades en que se celebre. Ahora, la decisión final está en manos del primer edil de Madrid.

José Luis Martínez Almeida no podía imaginarse hace cinco años, cuando su compañera de partido lanzaba en redes aquél "No te lo perdonaré jamás, Carmena" al ver a los Reyes Magos vestidos de no se sabía muy bien qué, que ahora sería él quien tuviera que decidir si los niños de Madrid -también los de Cayetana- se van a quedar sin Cabalgata. Vaya responsabilidad, señor alcalde...

De momento, los niños de los distritos se han quedado ya sin las 'cabalgatas menores' por culpa del coronavirus y de los índices de contagio. Según nos cuentan, en vez de carrozas por las calles, en los Centros Cuturales de Distrito se habilitarán espacios para que -con limitaciones de aforo, guardando las distancias de seguridad y con mucho gel hidroalcohólico- Sus Majestades puedan recibir las cartas de los pequeños. Eso sí, que se vayan olvidando de sentarse en sus rodillas para la foto.

La idea del Ayuntamiento era esperar a decidir qué pasará con la Cabalgata principal a ver la evolución de la pandemia. Por ello se había cerrado la programación hasta el día 4 de enero. El 5 es cuando las calles de la capital, de Nuevos Ministerios a Cibeles, albergaban el desfile de los Magos de Oriente. Almeida deberá decidir, pero ya sabe que su concejala de Cultura -protagonista y trending topic este martes y no precisamente por los Reyes Magos- no es partidaria.

La Vuelta, en Cibeles

Ahora, habrá que decidir si se ponen en marcha los preparativos o se hace un plan alternativo. Pero en tres domingos, la Vuelta ciclista a España acaba en Madrid en plena pandemia con los corredores dando 7 vueltas prácticamente al mismo circuito que la Cabalgata. El alcalde Almeida tiene toda una papeleta.