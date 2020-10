Se hace viral el vídeo de Andrea Levy por su comportamiento en la Comisión de Cultura

La concejala de Cultura, Turismo y Deportes del Ayuntamiento de Madrid y portavoz del Grupo Municipal Popular, Andrea Levy, está recibiendo muchas críticas en las redes sociales por el comportamiento que ha tenido en la Comisión de Cultura de este martes.

Levy comenzaba criticando y burlándose de la concejala de Más Madrid, Pilar Perea. "Me gusta el collar de arte precolombino que lleva, solo le deseo que no le haga un daño cervical por lo grande que es". Después continuaba diciéndoleque "su desconocimiento en esto de la gestión es tan grande que no sabe ni cómo van las licitaciones”.

Ante estas polémicas palabras de Levy, el presidente de la comisión, el concejal Francisco Pérez Ramos, se vio obligado a interrumpirla para pedirle respeto sin que descalificara a nadie por su vestimenta. Sin embargo, Levy se ha exaltado diciendo: "¿El señor presidente de Más Madrid me va a decir cómo tengo que hacer mi intervención como delegada?".

Solicitamos junto a @PSOEMadridAyto amparo al alcalde ante el comportamiento de Andrea Levy por “insultos, agravios y descalificaciones” en la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte.Las escenas vividas esta mañana no se pueden volver a repetir.🎥Vídeo pic.twitter.com/PLrV3bF4Oa — Más Madrid (@MasMadrid__) October 20, 2020

"Gracias por interrumpirme. ¿Quería que perdiera el hilo?

El presidente se defendía: "Me toca velar por el buen orden y desarrollo de esta reunión y, por lo tanto, creo que es innecesario crisparla". Levy le respondía entonces: "¡Aaahhh, que la crispo! Porque no estoy de acuerdo con el señor de Más Madrid. Perdone, acláremelo simplemente”.

Cuando Pérez Ramos le pidió que continuara, ella seguía a la defensiva: "¡Ah! ¡Gracias por interrumpirme! ¿Qué quería, que perdiera el hilo y no pudiera continuar? Le desearía que por favor no me cortara", sentenció.

La mejor forma de explicar lo que ha pasado hoy con la concejala del PP Andrea Levy en la Comisión de Cultura de @MADRID es viéndola y oyéndola. Sobran más palabras. Todo mi apoyo a @pilarpereamor y @espinar_marpic.twitter.com/q24K9tbRYz — Esther Gómez Morante (@Esther_Gomez_M) October 20, 2020

La fuerte discusión de Levy con Mar Espinar

Levy también ha protagonizado otra polémica con la socialista Mar Espinar, con la que ha tenido una fuerte discusión en la que ha acabado elevando el tono. "A lo mejor si no criticara en lo personal, sino en lo político, como lleva haciendo desde el inicio de la legislatura conocería más al sector cultural, que conoce mucho más a esta delegada que a usted, le duela donde le duela”.

La socialista le ha replicado que ella es "madre trabajadora" y que eso le deja poco tiempo para acudir a tantos actos como le gustaría.

La dirigente popular le contestaba muy exaltada y enfadada: "Señora portavoz del partido socialista, me gustaría que me aclarase si me acaba de juzgar por no ser madre a mi edad, señora socialista feminista. Muy feo lo que acaba de hacer. Porque algunas no somos madres, pero también conciliamos, con nuestros mayores, con nuestros padres y con nuestra vida personal".

"Debe ser que le gusto"

Después, añadía: "Usted dijo que yo me ponía cariñosa en el despacho con un cantautor. Es usted una socialista machista y así se lo tengo que decir".

Levy también se ha referido a la concejala socialista Mar Espinar con términos tales como "no puedo ocuparme de su frustración por no ser nada, ni nadie", "debe ser que le gusto" o "no sabe lo que es hacer el trabajo de un servidor público".

Más Madrid y el PSOE ya ha anunciado que presentará una queja formal ante el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, por el comportamiento de la delegada de Cultura.

Hola amiguitos, soy Andrea Levy, y me pongo fina para el Teletrabajo... pic.twitter.com/PEHeMEvOvC — N😷guer 🎗 (@jordinogueras61) October 20, 2020

Este nuevo vídeo de Andrea Levy sería otro espectáculo lamentable más, pero es que es la delegada de Cultura de la ciudad. Pobre Madrid. pic.twitter.com/1Tr9iGI86R — Eduardo Rubiño 🏳️‍🌈 (@EduardoFRub) October 20, 2020

Andrea Levy en la Comisión de Cultura as BELÉN ESTEBAN.Abro hilo: pic.twitter.com/7KyfNMVkdx — Alejandro Alcaraz (@AleAlejandroAZ) October 20, 2020

Andrea Levy. Concejala de cultura, turismo y deportes del Ayuntamiento de Madrid. Confiamos en que los deportes se le den bien. pic.twitter.com/UsETSNR3yr — Akkdiaria (@akkdiaria) October 20, 2020

Andrea Levy es la más malota de clase... Se mete con sus compañeros, les tira del pelo, les intenta humillar por su físico o vestimenta y, finalmente, se encara con el profesor cuando este le llama la atención por su comportamiento infantil... pic.twitter.com/2Vk8XWGsXp — Isra (@Isranutrof) October 20, 2020

Andrea Levy ve mucho Sálvame. Pura cultura. Macarra, macarra 🤮🤮 pic.twitter.com/Fa3OVMl9PQ — LAUSER (@Lauserwey) October 20, 2020

Viendo y escuchando el tono de barriobajera de Andrea Levy te das cuenta que el nivel de algunos políticos está por los suelos. Esta macarra es concejala de Cultura en Madrid. A partir de ahí... pic.twitter.com/jQnI9BWdBa — Pepitochapulin (@PepitoChapulin) October 20, 2020