Bienvenido, Mister Handsome

El periplo de Pedro Sánchez por América Latina ha despertado un gran revuelo entre las autoridades y empresarios del otro lado del Atlántico que poco tiene que envidiar a la expectación que creó Berlanga en torno a la visita de Mister Marshall. Las altas esferas quieren conocer de cerca a ese nuevo inquilino del Palacio de la Moncloa a quien los medios internacionales ya han apodado como 'Mr. Handsome' y su primera parada, en Chile, es una muestra de ello.

El mandatario español fue recibido el pasado lunes por todo lo alto en el Palacio de La Moneda, donde mantuvo un encuentro privado con el presidente chileno, Sebastián Piñera, y, pasadas las 20.00 horas, fue homenajeado con una cena de honor en el Patio de los Naranjos, uno de los patios interiores del palacio santiaguino.

Según ha podido saber este curioso Buscón, un par de horas antes del convite, un funcionario irrumpió y comenzó a colgar naranjas en los árboles con un alambre para que el patio honrase su nombre y los naranjos no se vieran pelados. Como si se tratase de la decoración del pino de Navidad, el buen hombre cargó de cítricos el paisaje ante la ilustre visita.

Al calor de las naranjas -no se sabe si importadas de Valencia- Sánchez pudo disfrutar de los platos de una de las empresas de catering más coquetas de Santiago de Chile, la de Amelia Correa, así como del piano de Mahani Teave, la reconocida pianista con orígenes en la Isla de Pascua. Centolla, cordero... Todo era poco para celebrar la primera salida del presidente español fuera de la Unión Europea.

Aunque entre los asistentes no estaba la ex presidenta, Michelle Bachelet, sí apareció el ex mandatario socialista Ricardo Lagos, que se fundió en un cálido abrazo con su colega español. Ya en el debate de la moción de censura que encumbró a Sánchez a Moncloa, España fue testigo del peso de Lagos en el discurso del entonces aspirante a relevar a Mariano Rajoy en el poder.

Con el reproche de Pablo Iglesias incluido. Tras agradecer el apoyo de Podemos a su propuesta, el líder del PSOE nombró a Lagos como uno de los grandes referentes socialistas del mundo a seguir. "Ha citado usted a Ricardo Lagos y le honra el cariño que muestra por él. Yo le pediría que debatiéramos sobre otras referencias socialistas. Ricardo Lagos privatizó demasiado en Chile y endeudó a los estudiantes chilenos", apuntó Iglesias en su derecho a la réplica.

El día después al banquete, Sánchez decidió improvisar una parada al Museo de la Memoria chileno, donde este Buscón le estaba esperando. En pleno debate sobre el futuro de los huesos de Franco y del Valle de los Caídos, el presidente del Gobierno se ha paseado por el memorial, dedicado a las víctimas de la represión durante la dictadura de Augusto Pinochet y emblema de la reconciliación. La visita ha sido exprés, pues a 'Mister Handsome' ya le esperan en Bolivia.