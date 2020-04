Cada vino tiene su aperitivo: cómo aprender a combinarlos como un experto

Las circunstancias no son fáciles, pero no se deben perder las buenas costumbres. Y una de ellas es el placer de disfrutar de un buen aperitivo, aunque sea en casa. Una costumbre universal que sirve para abrir boca y estimular el apetito antes de la comida o la cena… en Italia la hora de celebrar este ritual es por la tarde, a la salida del trabajo, un tradiciona 'after- work'.

En México se denominan ‘botanas’ a todo ese picoteo que precede al almuerzo, y en Turquía y algunos otros países mediterráneos son los ‘mezzes’ las preparaciones sólidas que anteceden a la comida. Se llama ‘zakuski’ en Rusia o ‘boca’ en Centroamérica.

Tapas y pinchos

En nuestro país tenemos una larguísima tradición de ‘aperitiveo’ con las tapas y los pinchos como grandes protagonistas, aunque el elenco de posibilidades son inmensas: raciones, cazuelitas, tostas... Las bebidas, como la otra cara de la moneda, son imprescindibles en esteritual que habitualmente se realiza en fin de semana. En España el aperitivo suele regarse con vermut, cerveza o vinos. Éstos últimos son imprescindibles en nuestra cultura y Vozpópuli ha seleccionado cuatro referencias con sus mejores maridajes.

1) Edetaria Selecció Blanco 2017

Bodegas Edetaria/ D.O. Terra Alta.

PVP recomendado: 23 euros.

Una bodega que ya es toda una referencia en su zona. Sus vinos poseen un carácter definido y muy personal; a la vez fueron de los primeros en trabajar de manera ecológica. Un blanco elaborado con garnacha blanca de viñas viejas (más de 60 años). Fermentó y se crió ocho meses en barricas nuevas de 500 litros de roble francés. Potente, fresco, con acidez. El perfecto aperitivo será con ahumados, foie gras, frutos secos y quesos cremosos.

2) Barón de Ley 2019

B. Barón de Ley/ D.O. Ca. Rioja.

PVP recomendado 7 euros.

Un rosado de los denominados ‘de lágrima’. Se ha elaborado como los ‘blanc de noirs’ franceses, mediante un ligero prensado en frío de la uva que de poco color al mosto. De color rosa pálido al estilo provenzal, es un vino untuoso, pleno y fresco. Muy buena relación calidad- precio. En el aperitivo hará un excelente papel con ensaladilla rusa, croquetas de jamón o, si la hubiera, una suculenta ración de paella.

3) La Miranda de Secastilla 2018

B. Viñas del Vero/ D.O. Somontano.

PVP recomendado 10,50 euros.

Un estupendo vino de garnacha blanca elaborado con mosto flor, el de más calidad. Criado durante 4 meses en barricas de roble francés, la garnacha blanca se descubre con toda su potencia, lo que es una virtud. Un vino perfumado, con buena nariz, que en boca resulta muy expresivo, con buena acidez y con un largo posgusto. Hará una buena pareja con salazones de atún, salchichón ibérico, ahumados y quesos de cabra.

4) Cava Milesimé Juvé & Camps

B. Juvé& Camps/ D.O. Cava.

PVP recomendado: 22 euros.

Los espumosos son muy buena opción para el aperitivo. Como este Milesimé Reserva Brut elaborado a partir del mosto flor de las uvas chardonnay procedentes de viñedos propios. Con una crianza de media en botella de unos 24 meses, sólo se elabora en las mejores añadas. Buena y fina burbuja que forma rosario y puntilla en la superficie de la copa, noblemente aromático (fruta, lácteos, tostados…), llena la boca, es fresco e intenso. Cremoso y elegante. Será ideal para el jamón ibérico, embutidos, sushi o sashimi, dim- sum, anchoas o canapés variados.