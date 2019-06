Esto es lo que buscan las jovencitas en un hombre maduro (y no es lo que crees)

Cada vez hay más chicas jóvenes que salen con hombres maduros, y viceversa. Aunque, como ya te contamos en Vozpópuli, hay una diferencia de edad perfecta para que la pareja funcione, existen infinidad de excepciones que confirman la regla.

En España tenemos tres claros ejemplos: Risto Mejide (44) y Laura Escanes (23), Feliciano López (37) y Sandra Gago (23) o Kiko Matamoros (62) y Marta López (21). Estas tres parejas tienen relaciones serias y a largo plazo, de hecho una ya se ha casado y espera su primer hijo y otros están a punto de pasar por el altar.

Estas son parejas famosas, pero podemos encontrar la misma diferencia de edad bajando a la calle, a cualquier hora y en cualquier lugar, sobre todo en las grandes ciudades.

Qué buscan las jóvenes en hombres maduros

¿Qué buscan estas chicas tan jovencitas en los hombres mayores? ¿Por qué no salen con varones de su edad? ¿Por dinero? ¿Comodidad? ¿Sexo?

Cada persona es un mundo, pero hay ciertos patrones que se repiten en casi todos los casos. Veamos qué dicen los expertos –y nosotros, que tenemos experiencia en el tema– sobre estas nuevas uniones intergeneracionales.

Esto es lo que buscan ellas en un maduro (ojo, son generalidades, que hay hombres jóvenes que le dan mil vueltas a uno mayor):

1) Conversación y experiencia

Las personas son como el vino: mejoran con la edad (la mayoría). Una conversación con un chico joven te da para dos horas y no aprendes nada nuevo; una con un hombre maduro te divierte durante horas porque te cuenta experiencias que tú nunca has vivido. No es tu mundo, y eso se agradece.

Los hombres maduros son de otra época, han experimentado cosas diferentes y eso les hace especiales de cara a las más jóvenes

Al final, los millennials son todos parecidos: tienen las mismas referencias culturales, parecida vida y opiniones cercanas acerca del mundo. Los hombres maduros son de otra época, han experimentado cosas diferentes y eso les hace especiales de cara a las generaciones más jóvenes.

2) Mayor seguridad

Los hombres maduros saben lo que quieren y van por ello. Son muy seguros de sí mismos y se saben comportar, especialmente en público. Saben vestirse y qué decir en cada momento. Generalmente, son bastante educados, lo que se agradece.

Ya han tenido suficientes ligues. Ahora están en una época en la que buscan más tranquilidad y estabilizarse

Además, los maduros ya han tenido los ligues que han querido. Ahora están en una época en la que buscan más tranquilidad y estabilizarse. Sus experiencias amorosas anteriores les han ayudado a saber qué clase de mujer buscan y saben cómo complacerla, en todos los sentidos. Los chicos jóvenes aun están aprendiendo todo esto, por eso salir con un maduro suele dar bastante seguridad a las jóvenes.

3) Estabilidad económica

Seamos sinceros: es mucho mejor que tu pareja tenga dinero a que no lo tenga. No es plato de buen gusto tener que estar invitando a tu amorcín día sí día también. A los hombres mayores, normalmente, no hace falta pagarles nada porque son económicamente estables e independientes. Suelen ganar bastante más que sus parejas jóvenes, lo que a ellas les aporta cierta seguridad y les hace tener más cash para gastar en ellas mismas y en sus cosas.

Seamos sinceros: es mucho mejor que tu pareja tenga dinero a que no lo tenga

Además, los jóvenes, por norma general, no suelen ser autosuficientes. La mayoría vive con compañeros de piso, lo que dificulta cualquier encuentro íntimo en su casa y se hace bastante incómodo en general.

4) Buen sexo

A más edad, más experiencia. Los hombres mayores, por estadística, han hecho mucho más el amor que los jóvenes, lo que les hace mejores en la cama. Han tenido numerosas parejas sexuales, así que saben perfectamente qué hacer, cómo, cuándo y cuánto.

Han tenido numerosas parejas sexuales, así que saben perfectamente qué hacer, cómo, cuándo y cuánto

Es bastante raro que una joven tenga que enseñar a un maduro a hacer un cunnilingus, algo que, lamentablemente, no saben hacer todos los jóvenes, por falta de práctica y no de interés.

5) Tranquilidad

Los hombres mayores ya han ido a todos los festivales, afters y fiestas que han querido en su juventud. Ahora quieren otras cosas, una vida más calmada. Por eso, la chica joven nunca deberá preocuparse de que su pareja regrese a las tantas medio borracho a casa, porque raramente pasará.

Los hombres mayores ya han ido a todos los festivales, afters y fiestas que han querido en su juventud. Ahora quieren una vida más calmada

Ella puede tener el desfase que necesita con sus amigos, y la tranquilidad y estabilidad en su pareja. La combinación perfecta.

6) Autoestima

Esta teoría planteada por Kerri Sackville, del 'Sydney Morning Herald', es bastante interesante. La periodista asegura que a la mujer le han hecho creer que su valor y atractivo disminuye a medida que envejece, así que es posible que por eso se sienta atraída por un hombre mayor, pues éste siempre la verá más joven y, por tanto, más sexy. (Esto podría relacionarse con el machismo, pero hoy no nos queremos meter en ese berenjenal.)

Y esto es todo. Si eres una chica joven que está saliendo con un maduro o está pensando en hacerlo, tres únicos consejos: trata de elegir a un hombre que no esté recién divorciado, que sepa lo que quiere y (preferiblemente) que no tenga hijos; con el tiempo entenderás por qué lo decimos.

Cuéntanos, ¿qué opinas de este tipo de relaciones?