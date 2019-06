Nos gustaría decirte que los españoles somos unos 'fuckers', que lo hacemos mucho y bien. Pero no, lector. No se puede ser bueno en todo, y en temas de cama lo cierto es que vamos un poco a la cola del mundo.

En nuestro país cada vez tenemos menos sexo. Aquí ya te contamos los motivos que pueden explicar por qué cada año que pasa nos divertimos menos en horizontal. Pero ahora a la lista habría que añadirle lo descubierto por la segunda edición del estudio ‘Quiero Vivir Mejor’, puesto en marcha por Cuida Tu Casa, una iniciativa para saber cómo se vive dentro de los hogares.

Para mantener relaciones sexuales se necesita un compañero, ganas, disposición física y una correcta logística

Los datos de la encuesta, realizada entre más de mil personas y a la que ha tenido acceso Vozpópuli en exclusiva, son bastante reveladores.

Por qué los españoles tenemos menos sexo

Para mantener relaciones sexuales se necesita un compañero, ganas, disposición física y una correcta logística. Este último factor es clave, pues si no se dispone de un sitio cómodo y apto para practicar sexo todo se complica. Nosotros, por ejemplo, intentamos no ligar con personas que vivan con compañeros de piso o con padres/hijos, porque luego el tema no se disfruta igual.

Parece un tema baladí, pero no lo es. Así lo opinan también los entrevistados por la plataforma. A los encuestados –de entre 25 y 60 años– se les pidió que contestaran a diversas preguntas entre mayo de 2017 y mayo de 2019.

[Cómo pueden los hombres tener orgasmos más intensos]

Nos vamos a centrar en la que versaba sobre la valoración que hacen los españoles de sus posibilidades de mantener relaciones íntimas sin problemas (si tienen intimidad suficiente, si están aislados de cuartos contiguos...). Y estas fueron sus respuestas:

El 15,8% de los encuestados dijo que estaba satisfecho.

El 41,7% calificó la situación de mejorable.

El 20% contestó que mal.

Y el 22,5%, que muy mal.

El 42,5% de los encuestados afirmó tener problemas para mantener relaciones íntimas por culpa de la falta de intimidad

Entre los que se quejan, el 42,5%, afirmó tener problemas para mantener relaciones íntimas por culpa de la falta de intimidad, fundamentalmente como consecuencia del ruido que se hace al practicar sexo.

Los entrevistados tienen diferentes situaciones vitales. El 2% vive con amigos, el 27% con la pareja y no tienen críos, el 54% tiene pareja e hijos en su casa, y el 17% vive solo, con o sin hijos.

El ruido, un problema grave

El sexo mudo nunca fue tan placentero, y los muelles de la cama no se pueden silenciar. Hacer el amor con el miedo de que se pueda despertar el niño, de molestar a tu compañero de piso o de que tus vecinos piensen que eres un p*** salido, corta un poco el rollo.

Intenta no ligar con personas que vivan con compañeros de piso o con padres/hijos, porque luego el tema no se disfruta igual

Ante este problema logístico a la par que real tenemos varias soluciones posibles: dejar de pensar en los demás y ver el sexo como algo natural y acústico (y si se oye pues que se oiga), echar a los familiares de casa (estaría un poco feo), aislar los dormitorios y poner cerrojo para dar rienda suelta a toda la pasión o mantener relaciones en casas ajenas (es nuestra favorita: los vecinos nunca sabrán quién eres, no mancharás tus sábanas y puedes irte cuando quieras).

La importancia de la logística sexual ya la apuntó Jean Twenge, profesor de Psicología de la Universidad Estatal de San Diego, en 'Time': "Los veinteañeros son los que menos sexo tienen, porque cuando las personas son jóvenes y tienen un mayor deseo sexual, es menos probable que vivan con su pareja". Es decir, tienen más ganas, pero no tienen dónde hacerlo. (Ojo, el sexo en el coche está bien, pero solo las tres primeras veces).

En España lo hacemos muy poco

El estudio 'Ulises', elaborado por la empresa My Word para '20 Minutos', analizó los hábitos sexuales de los españoles y descubrió que en nuestro país lo hacemos sólo una vez a la semana.

El 42% de los españoles nos acostamos con alguien solo una vez a la semana

Según el estudio, un 42% de la población se acuesta con alguien una vez a la semana, frente al 10% que no tiene relaciones en absoluto. Los más activos sexualmente tienen entre 35 y 44 años. De hecho, en esta franja de edad el 29% asegura tener sexo entre tres y cuatro veces por semana.

En cuanto a con quién, la mayoría prefiere tener relaciones en pareja: el 74% piensa que el sexo es mejor cuando existen vínculos de afecto.

Y tú, lector, ¿haces menos el amor de lo que te gustaría? ¿Cuál es tu excusa?