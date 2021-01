Qué comer para picar entre horas (que sea sano y te ayude a adelgazar): nueve ideas

El tiempo que pasa entre comidas es quizá el más peligroso a la hora de no engordar o intentar adelgazar. Del desayuno al almuerzo suelen transcurrir unas siete horas, y es imposible mantenerse en pie y rendir bien en sin ingerir nada. A

Además, si no ingerimos ningún alimento durante muchas horas corremos el riesgo de hincharnos en la siguiente ingesta, lo que solo nos reportará cosas negativas: estar llenos durante horas, sentirnos cansados durante toda la tarde y, por supuesto, acabar engordando.

Por contra, picar de más entre horas o hacerlo de forma no muy sana (en el 2020 estuvimos mucho tiempo encerrados y paseábamos a la nevera varias veces al día) juega en nuestra contra.

Para que no te pase ni una cosa ni la otra, lector, es bueno que sepas que es recomendable comer entre horas.

1) Huevo cocido

Tener huevos cocidos en la nevera es ideal, ya que son perfectos para picar entre horas. Son, además de saciantes y sencillos de comer, una fantástica opción para adelgazar. A pesar de que han sido muy vilipendiados en los últimos años, nuevos estudios demuestran que ni afectan al colesterol en la sangre ni provocan ataques cardíacos, como se venía afirmando.

2) Nueces

Las nueces contienen proteínas, grasas saludables y fibra, lo que contribuye a su buena influencia en el peso corporal. También contienen grasas saludables para el corazón y otros nutrientes beneficiosos. Eso sí, hay que comerlas con moderación, ya que tienen 'bastantes' calorías.

Un puñado (28 gramos) contiene aproximadamente 170 calorías, así que con eso sería suficiente para aguantar entre comidas.

Además, su consumo está relacionado con el adelgazamiento, ya que numerosos estudios han demostrado que comer nueces puede mejorar la salud metabólica e incluso promover la pérdida de peso.

3) Mezcla de anacardos, almendras y chocolate negro

La mezcla de frutos secos es un tentempié sencillo y súper saludable. Además de las nueces previamente mencionadas, otra opción es mezclar anacardos, almendras y añadirle algunas chispitas de chocolate negro. Todo ello será una explosión de vitaminas, minerales y antioxidantes.

4) Verduras u hortalizas cortadas

La mayoría de verduras y hortalizas cortadas en trozos contienen calorías negativas, es decir, que da igual las que comas porque al final acabas adelgazando. Son sanas, nutritivas, saciantes y fáciles de preparar.

5) Hummus casero con puerro o zanahoria

Otra opción fantástica para picar entre horas es el hummus, una comida saludable hecha de garbanzos. Pero hemos de consumirlo o casero de buena calidad, ya que puede convertirse en nada saludable si compramos la opción incorrecta. El hummus que venden en supermercados, de hecho, suele estar repleto de sal y grasa. Al respecto, un estudio realizado por el grupo de acción Consensus Action on Salt and Health (CASH) descubrió que algunos hummus vendidos en el súper contenían más sal que cuatro paquetes de patatas fritas normales. Y recordemos que el sodio (sal) no es nada buena para la salud ni el peso.

6) Yogur natural con salvado o copos de avena

La avena es rica en un tipo de fibra soluble llamada betaglucano. Esto nos mantiene saciados durante todo el día, además de ayudarnos a reducir el colesterol. La avena también proporciona magnesio, un mineral esencial que puede ayudar a regular el azúcar en sangre. Podemos consumirla entre horas en copos o salvado metidos en un yogur natural. También podemos optar por mezclar el lácteo con cereales integrales.

7) Aguacate

El aguacate, además de tener un sabor delicioso está compuesto por multitud de componentes saludables, que hace de este alimento un gran aliado para tomar entre horas. Además, este alimento puede disminuir el colesterol, gracias a que contiene vitamina E, y por lo tanto ayuda a prevenir algunas enfermedades cardiovasculares.

8) Chocolate negro

En Harvard realizaron un pequeño estudio que sugiere que hay un vínculo entre el chocolate negro y la función cerebral. Los investigadores llegaron a la conclusión de que el chocolate parecía aumentar el suministro de sangre al cerebro, proporcionándole más combustible al que lo consume. Por esto es una buena opción para tomar entre horas, pero sin pasarnos, pues una onza tiene 90 calorías.

9) Pomelo, plátano, ciruelas, albaricoques y manzanas

No hay ninguna fruta mala para la salud, pero hay algunas que son mejores que otras para adelgazar. Aunque es cierto que la mayoría contiene mucha fructosa (azúcar), y esto no es recomendable si lo que queremos es perder peso. No obstante, tomar fruta a media tarde o media mañana siempre es buena idea. La mejores para adelgazar son el pomelo, el plátano, las ciruelas, los albaricoques y las manzanas.

Y esto es todo, lector. ¿Tú qué sueles picar entre horas?