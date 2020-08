Los cuatro vinos blancos del verano: ¡son únicos y tienes que probarlos!

Todos lo sabemos: los vinos blancos son para el verano, Y, aunque más allá de este bonito 'slogan' habría mucho que hablar, es verdad que con altas temperaturas pueden ser un soplo de aire fresco servido en la copa.

En esta ocasión traemos cuatro blancos- como siempre catados y contrastados- que son muy especiales por algo. Bien por la tierra de cultivo, su estrambótica elaboración, la uva utilizada… son distintas circunstancias las que los hacen únicos. ¡Tienes que probarlos!

1) De Yanes Malvasía Aromática 2019

Bodegas El Sitio/ D.O. Islas Canarias

PVP recomendado: 19 euros

Perteneciente a los vinos de malvasía secos (es muy habitual elaborado en dulce), ha recibido la gran medalla de oro en el Concurso Agrocanarias 2020. Elaborado con malvasía aromática de una misma finca enclavada en el sur de Tenerife, fermenta en barrica de roble y se cría sobre lías durante 4 meses. Un blanco de elaboración limitada que resulta complejo, de notas minerales y con frutas tropicales y cítricos. Original y muy interesante. Hay que estar atento a Bodegas El Sitio que, creada en 2012, nació con el objetivo de elaborar vinos con variedades de uva autóctonas y, hasta el momento, los resultados son excelentes. Con viñedos repartidos por todo el archipiélago ellos afirman que hacen vinos “diferentes por naturaleza”, lo que es una realidad.

2) Cinco Punto Uno

The Bargiela Bienati Winery

PVP recomendado: 18 euros

Un blanco transgresor que trastoca todo lo conocido hasta ahora. Es el primer vino de esta bodega propiedad de Hernán Bargiela y su mujer Nadia en Salvatierra do Miño (Pontevedra), cuya filosofía defiende elaborar vinos diferentes y sin normas establecidas, por lo que no tiene añada. Y es que es un coupage de cinco uvas distintas: albariño, godello, treixadura (los tres españoles y gallegos para más señas), junto a un 5% de sauvignon blanc y 25% de chasellas, ambas provenientes de la región de Lörach (Alemania). Cada variedad se vinifica por separado, pasan 10 meses en acero inoxidable y otros 6 meses en botella (producción de 4.000 unidades). ¿El resultado?, un vino especial, complejo y diferente que no todo el mundo comprenderá.

3) La Malvar de Más que Vinos 2019

B. Más que Vinos

PVP recomendado: 13,20 euros

La uva malvar es una de las variedades blancas emergentes en este momento. Autóctona de la región de Toledo, es en esta región donde se encuentra la bodega Más Que Vinos que ha logrado con esta uva un vino sensacional. Elaborado con uvas de viñedos ecológicos y bajo rendimiento, maceró en frío unas horas y fermentó espontáneamente en tinajas, donde también realizó una parte de su crianza con lías finas; la segunda parte se hizo en barrica. Un original vino debido en parte al tipo de cepa y a la utilización de tinajas, pero sobre todo porque han llevado a la malvar al límite y los resultados no pueden ser mejores. Bonito dorado, fondo mineral, entrada untuosa y una boca pulida con unos elegantes amargos finales. Un vino redondo y refinado para recordar.

4) La Sonrisa de Tares 2019

B. Dominio de Tares/ D.O. Bierzo

PVP recomendado: 9,50 euros

Desde hace cuatro años y por estas fechas Dominio de Tares saca este vino como una opción muy refrescante para la altas temperaturas veraniegas. Un blanco joven, elaborado con uva godello 100% por tierras del Bierzo Alto en pendientes inclinadas y a 700 metros de altitud. Se trata de un vino sin complicaciones- aunque de calidad- que es un soplo de aire fresco. Moderno, fragante y frutal, es perfecto para tapear o en el aperitivo, siempre servido a una temperatura de entre 9º y 11º, nunca demasiado frío. Una perfecta opción para iniciarse en el vino y una buena muestra de cuáles son las mejores cualidades de la uva godello, una variedad que si bien es más conocida en Galicia, es también autóctona de la Denominación de Origen Bierzo.

Hemos navegado hasta Canarias, pasado por Alemania para recoger algunas cepas, transitado por la provincia de Toledo o subido hasta el Bierzo. Un viaje organoléptico al que nos han llevado cuatro vinos blancos distintos que, cada una con su propio estilo, son personales y únicos.