Por qué hacer ejercicio ayuda poco a adelgazar (y lo que sí te hace perder peso)

Con el nuevo año llegan los nuevos propósitos, que al final son los mismos de siempre. Adelgazar siempre está entre ellos. Con la buena fe y energía de los primeros meses del año, nos apuntamos al gimnasio dispuestos a perder todos los kilos ganados durante las navidades y toda la grasa que llevamos guardando meses.

Sin embargo, vamos, sudamos la gota gorda, y al final no conseguimos adelgazar nada. Incluso a veces nos sentimos más hinchados y aumentamos de peso. ¿Por qué sucede esto? ¿Entonces el ejercicio no sirve para perder peso? Sí y no, hay matices, te lo contamos.

Por qué el ejercicio no sirve por sí solo para adelgazar

El ejercicio es muy bueno y fundamental para prevenir enfermedades y mejorar el estado de salud en general. Aporta numerosos beneficios, pero la pérdida de peso no es uno de los principales si no lo acompañas con dieta o con una alimentación menos calórica que la usual.

Lo ideal es enfocarse en comer más sano y menos cantidad, ya que adelgazar sólo a base de ejercicio es muy difícil.

[El truco para adelgazar basado en las horas de las comidas]

Imagina que quieres adelgazar un kilo. Tendrías que tener un déficit de 7.000 calorías para lograrlo. Si intentas bajar este peso sólo haciendo ejercicio, tendrías que hacer muchísimas horas durante muchísimos días, ya que el gimnasio (y sus derivados) en sí ayudan pero no quema tantas calorías como crees.

Por ejemplo, si estás ingiriendo una media de 3.000 calorías/día y corres media hora al día, quemarías unas 300 calorías/24 horas, por lo que tardarías 23 días mínimo en adelgazar un kilo, siempre y cuando no comieses de más. Por eso lo ideal sería bajar el consumo calórico a 2.000 y además hacer ejercicio, aunque esto último no es imprescindible para perder peso.

La falsa creencia de que haciendo ejercicio sin cambiar la dieta lleva a adelgazar es lo que hace que muchas personas abandonen los gimnasios y sus nuevos hábitos pasados unos meses, ya que se matan a entrenar y ven que tras un mes no ha perdido ni un kilo.

El ejercicio puede hacerte engordar

Además de que el ejercicio por sí solo no ayuda a perder peso con rapidez, puede hacernos subir números en la báscula. Un estudio realizado por la Universidad Estatal de Arizona lo comprobó tras analizar a 81 mujeres sedentarias y con sobrepeso que siguieron un programa de ejercicios durante tres meses, que consistió en hacer 30 minutos de caminatas rápidas durante tres veces por semana. Sorprendentemente, la mayoría de ellas no perdieron peso al volverse más activas, y más de la mitad aumentaron de peso.

Muchas personas comen más calorías cuando comienzan a hacer ejercicio, y de este modo acaban engordando

También puede darse el efecto rebote: muchas personas comen más calorías cuando comienzan a hacer ejercicio, y de este modo acaban engordando. Así lo comprobó este estudio de la Universidad de Louisiana, que siguió a 200 hombres y mujeres con sobrepeso. Tras realizar ejercicio aeróbico durante seis meses, los participantes terminaron compensando comiendo de más todas las calorías que habían perdido al hacer ejercicio. ¿Resultado? La mayoría no perdió peso o lo ganó.

Entonces, ¿hago ejercicio si quiero adelgazar o no?

Como has visto, es posible perder peso simplemente haciendo ejercicio, pero es muy complicado: lo suyo es que acompañes a tu actividad física un régimen alimentario adecuado si quieres adelgazar.

Si sigues comiendo lo mismo y quieres perder unos kilos, tendrás que hacer ejercicio durante una hora, intensamente, todos los días, pero tal y como han comprobado diferentes estudios, es difícil de seguir para la mayoría de la población, sobre todo si uno no está acostumbrado a ello.

Lo mejor es que combines una dieta sana, variada, baja en calorías y alta en proteínas, como ya te hemos contado aquí, con algo de ejercicio para acelerar la pérdida de peso y tonificar el cuerpo.

Y esto es todo, lector. ¿Cuánto quieres adelgazar?