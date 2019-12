Los cinco dulces navideños que más calorías tienen (y el truco para comerlos sin engordar)

Desde hoy hasta las próximas semanas tendremos que hacer un gran esfuerzo de voluntad si no queremos engordar. Las cenas navideñas, comidas, postres, reuniones... son unos compromisos a los que tenemos que ir sí o sí, y no podremos escapar de las calorías extras que tendremos delante de nosotros en forma de deliciosos postres.

"Una vez al año no hace daño", "venga, que es Navidad", "mañana compenso y salgo a correr"... son las excusas que nos solemos poner para atacar la bandeja de dulces o para no dejar a nuestra madre/abuela con mala cara por no probar los dulces navideños que con tanto amor ha comprado.

En fin, que al final algo tendremos que comer. A continuación te decimos lo que engordan los dulces de Navidad más conocidos y consumidos en España y al final un truco para que no nos pasen demasiada factura en nuestra estupenda silueta.

Los dulces navideños que más calorías tienen

Estos son los cinco dulces que más engordan y que, seguro, probarás esta Navidad:

1) Turrón

El turrón es un producto hecho a base de almendra, al que se añade huevo y mucho azúcar, entre otras cosas. Hay turrones de todo tipo. El normal, tiene 486 calorías por 100 gramos. De todas éstas, más del 50% son grasas.

Por porción normal, son unas 100-150 calorías.

2) Mantecados

Los mantecados están realizados a base de manteca de cerdo, un ingrediente extremadamente calórico, al que se le añaden harina y azúcares.

Por unidad, un mantecado tiene unas 107-200 calorías, dependiendo de cómo esté hecho.

3) Polvorón

Cada polvorón está entre las 150-200 calorías (en función de sus ingredientes). La mayoría de estas calorías son grasas (manteca de cerdo y almendras) e hidratos de carbono.

4) Mazapán

Pequeño pero matón. Cada mazapán, de media, supera las 170 calorías. Contiene ácidos grasos poliinsaturados (buenos), aunque tiene también bastante azúcar.

5) Roscón de reyes

El roscón de reyes es un clásico de los clásicos. Los hay de muchas formas (con o sin nata, con o sin fruta confitada...). Las calorías por una porción son unas 250 calorías. Este dulce es una bomba, lleva: harina, leche, azúcar, huevo, levadura, fruta escarchada, almendras...

Engordan más, como es obvio, los que llevan nata.

Cómo comerlos sin engordar

Si no quieres privarte en Navidad y no eres capaz de saltarte una tradición española como esta, lo ideal es que no te quedes con las ganas de comerte un dulce navideño, ya que te podría producir ansiedad. Si te ha entrado ansiedad por no comer algún elemento, ésta 'saldrá' por otro sitio, y es posible que al final comas más de otros alimentos 'más sanos' por no haberte dado el capricho en su momento.

Lo ideal, y lo que recomendamos nosotros, es que en cada comida, y por día, elijas uno de los dulces. Por uno no te va a pasar nada ni vas a engordar. Así lo disfrutas y te quitas el antojo. Si en vez de coger uno te comes toda la bandeja que ha puesto su santa madre pues, hijo, al final sí que cogerás peso, ya que todas las calorías extra que consumes y que tu cuerpo no quema se te van acumulando en forma de grasa.

Pero por comer un día 200 kcal de más no va a pasar nada. Al día siguiente, o en esa misma comida, intenta compensarlo comiendo menos pan o hidratos en general y ya está.

Y esto es todo, lector.

¡Feliz Navidad!

