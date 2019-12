Seis alimentos que no debes comer con gente: te hinchan la tripa y te dan gases

Si tenemos una comida fuera de trabajo, una cita romántica, una salida con compañeros, etc. es importante elegir bien el menú que vamos a consumir, pues hay ciertos alimentos que digerimos mal la mayoría. ¿Resultado? Estaremos las próximas horas con la tripa hinchada, con gases y bastante revueltos.

Todo el mundo sabe lo incómoda que es esta sensación, cuando tienes que apretar para que no salga ninguna ventosidad indeseada, cuando tienes que desabrocharte un agujero del cinturón o cuando tienes que acudir a un water que no es el tuyo porque algo no te ha caído bien.

Para que esto no te pase, lector, es importante que sepas qué alimentos suelen sentarnos mal a la mayoría, y partir de ahí decidir si los quieres elegir o no cuando comas o cenes fuera de casa. Son los siguientes:

1) Patatas fritas y salsas

Las patatas fritas, la salsa de soja y otros alimentos salados están cargados de sodio. Y si comes más sodio del que necesitas, tus riñones respondrán reteniendo agua adicional, y esta retención de agua extra es la que te hará sentir hinchado. Notarás que tu tripa, tus dedos, tus piernas e incluso tu cara se hinchan.

Si no te queda de otra que comerte estos alimentos salados, o simplemente te apetece, puedes contrarrestar el efecto bebiendo más agua. Aunque parezca contradictorio, consumir más H2O le 'dirá' a tu cuerpo que debe liberar parte del agua que está reteniendo.

2) Hamburguesas, pizzas, arroz o nachos

La comida rápida está cargada de hidratos de carbono refinados y azúcar, que causan hinchazón. Ejemplos: hamburguesas, arroz frito, pizza, nachos con cosas...

Los carbohidratos se almacenan como glucógeno en el cuerpo, y el glucógeno se une al agua. Así pues, cuantos más hidratos comas, más glucógeno estarás almacenando, lo que te llevará a tener también más moléculas de agua en el cuerpo. Además de esto, estos alimentos suelen estar cargados de grasa, que tarda más en digerirse. Resultado: estarás hinchado y durante más tiempo.

3) Alimentos con edulcorantes, chicles, 'chuches'

Los alcoholes de azúcar como el xilitol y el sorbitol, que se encuentran en productos sin azúcar, dulces, 'chuches' o chicles, contienen compuestos que el cuerpo difícilmente puede digerir.

Estos elementos se quedan en el intestino, donde las bacterias se alimentan de ellos. ¿Resultado? Hinchazón, dolor de tripa y gases.

4) Bebidas con gas

Cuando bebes refrescos con gas, las burbujas se quedan atrapadas en tu estómago, lo que puede hacerte sentir incómodamente lleno e hinchado. Si eres fan de las bebidas con gas, al menos escoge las dietéticas (zero, etc.), ya que a diferencia de los edulcorantes artificiales, estas bebidas causan menos retención de agua.

5) Bebidas alcohólicas

El alcohol es rico en carbohidratos y también es diurético, lo que significa que te deshidrata. Esta combinación le 'manda' un mensaje claro a tu cuerpo: retener todo el agua que pueda, lo que acabará hinchándote.

Además, el consumo de alcohol también disminuye la velocidad de digestión del estómago, por lo que todo lo que comas mientras bebes, estará en tu tripa retenido por más tiempo.

6) Lácteos

Cada vez hay más personas que son intolerantes a la lactosa. De hecho, en todo el mundo alrededor del 65% de las personas tiene dificultades para digerir alimentos lácteos.

Esta intolerancia se produce cuando el cuerpo no produce suficiente lactasa, la enzima necesaria para digerir los azúcares que se encuentran en los productos lácteos. Y cuando esos azúcares no se digieren, las bacterias se alimentan de ellos, causando gases e hinchazón.

Y esto es todo, lector. A partir de ahora ya sabes qué no comer cuando no quieras sentirte hinchado y molesto durante horas.