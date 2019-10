Cinco cenas perfectas (y muy fáciles) para adelgazar rápido

Si quieres adelgazar rápido lo primero que debes vigilar son las cenas. La última comida del día es lo que acabará determinando si engordas o pierdes peso. Ojo, el resto de la jornada también cuenta, es decir, no puedes hincharte a hidratos a la hora de comer y pensar que cenando una ensalada vas a lograr perder los kilos que te sobran.

Lo suyo es portarse bien todo el día y rematarlo con una cena sana y light. Cuando el sol se esconde no solo se hace de noche: tu cuerpo comienza a ir más lento, esto es, se comienza a ralentizar tu metabolismo (las calorías que quemas en reposo). Es decir, si en la comida te pasas, es muy probable que lo acabes quemando a lo largo del día. Pero si te pasas en la cena, estás perdido: todas las calorías y grasa extra se acabará acumulando en tu cuerpo en forma de grasa.

Y no queremos eso. Por esta razón, te dejamos cinco cenas sanísimas y ligeras que te dejarán saciado y potenciarán tu pérdida de peso.

1) Salteado de verduras y pollo a la plancha

Las verduras no solo están riquísimas, sino que además tienen calorías negativas. Es decir, que con comerlas adelgazarás, ya que tu cuerpo gasta más energía en procesarlas que las que tienen estos alimentos por sí solos.

Si estás dudando sobre qué verdura u hortaliza elegir, te recomendamos los pimientos. Un estudio en BMJ en 2016 demostró que los compuestos vegetales llamados flavonoides influyen en la pérdida de peso.

El pollo a la plancha, por cierto, es muy ligero y no tiene apenas grasa ni calorías (120 cal/filete).

2) Salmón a la plancha

El salmón es alto en grasas omega-3 y en nutrientes que reducen la retención de líquidos. Además, contiene proteínas y aminoácidos que aceleran el metabolismo, por lo que es un potente aliado para adelgazar. Si lo haces a la plancha o al horno, apenas le agregarás calorías.

3) Ensalada mixta

También puedes optar por una ensalada mixta con tomate, pepino, atún y cebolla. Cabe destacar que la lechuga es ideal para perder peso, ya que apenas tiene 6 calorías por cada 100 gramos. Y no solo es baja en calorías, sino que también es rica en fibra, vitamina B, ácido fólico y manganeso.

Hay a personas que la lechuga les sienta mal por la noche. Si es tu caso, puedes sustituirla por otro tipo de vegetal de hoja verde.

En cuanto al atún, una sola lata tiene 60 calorías. Y mejor si lo consumes al natural.

4) Brócoli rehogado

El brócoli es un superalimento rico en vitaminas, minerales y fibra. Cocínalo al vapor o al horno para que no pierda sus propiedades y no te engorde. Para que hagas una idea, una taza de esta verdura, cocida, tiene apenas 31 calorías, a lo que deberás sumarle la del aceite que has usado para rehogar y los ajitos. Pero vaya, aun así te quedará una cena estupenda.

5) Tortilla con pavo y espinacas

Es una opción socorrida con apenas calorías ni grasa y repleta de proteínas. Con dos huevos (solo una yema), y dos o tres lonchas de fiambre de pavo y espincas, vuelta y vuelta a la sartén, puedes tener una cena ligera a la par que saciante.

Y esto es todo, lector. ¿Cuál de estas cenas vas a probar?